Felveszik a fintech-tempót a magyar bankok: jön a kedvező devizaváltás

Egyre hatékonyabban veszik fel a versenyt a neobankokkal és fintechekkel a hazai pénzintézetek: a Gránit Bank például 550 ezer forintig kínál kedvező devizaváltást ügyfeleinek új szolgáltatásában, és kalkulációik szerint, kondícióik bizonyos tekintetben a Revolut ajánlatainál is jobbak.

Kibővítette digitális devizaszolgáltatásait a Gránit Bank, a mobilapplikációban kiemelten kedvező digitális árfolyamon lehet napközben devizát váltani díjak nélkül – tájékoztatta a pénzintézet a Portfolio-t. Az új szolgáltatáshoz újfajta ügyfélélmény is tartozik: könnyen átlátható grafikonokon követhető az árfolyam aktuális és múltbéli szintje, az appba épített kalkulátor pedig azonnal megmutatja az átváltás utáni összeget.

A Revolut és a Wise versenyébe léptek be

Mint megtudtuk, a Gránit ezzel párhuzamosan belépett a neobankok, fintechek által diktált versenybe is: új szolgáltatásában havi 550 ezer forint összegig lehet munkaidőben devizát váltani kedvező árfolyamon, átváltási díj felszámítása nélkül EUR, USD, CHF, és GBP devizanemű bankszámlákon.

A bank az ún. digitális árfolyamot – eltérően az általános piaci gyakorlattól –az aktuális devizapiaci középárfolyam alapján határozza meg, 5 percenként frissítve azt.

Munkaidőn kívüli és a limitösszeg túllépését követő devizaváltáskor a bank az aktuális számlakonverziós árfolyamon végzi a konverziót, mely szintén az egyik legkedvezőbb a hazai piacon, de átváltási díjat ekkor sem kell fizetnie az ügyfeleknek. Az ajánlat a bank minden lakossági ügyfele számára elérhető, nem csak a prémium vagy privátbanki ügyfeleknek.

A pénzintézet számításai szerint több szempontból is kedvezőbbek a kondícióik, mint a szegmensben piacvezető Revolutnak (1 millió forintig a devizaváltás marzsa és díja, számlavezetési/csomagdíj, első éves kártyadíj alapján):

· a Gránitnál a devizaváltás költsége munkaidőben (figyelembe véve az átváltáskor használt marzsot és az átváltás díját) mindig kedvezőbb, mint a Revolut Standard, függetlenül a havi váltás nagyságától

· ha beleszámítjuk a számlavezetési díjat/csomagdíjat/kártyadíjat is, akkor a Gránit ajánlata havi 1,6 millió forint váltásig kedvezőbb, mint a Revolut Plus

· Platinum ajánlatuk havi kb. 800 ezer forint váltásig kedvezőbb, mint a Revolut Premium

Nem véletlen az időzítés

„Több élethelyzet is indokolta az új termék bevezetését” - mondta el a Portfolio-nak Jendrolovics Péter a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője. Egyrészt jön a téli külföldi utak szezonja, de emellett a (külföldi) webshopokban történő fizetési tranzakciók száma is várhatóan nőni fog, így azzal számolnak, hogy a kedvezményes középárfolyamon való devizaváltás széles lakossági kör számára lesz vonzó. A célcsoportot is elsősorban azok jelentik, akik akár utazás, akár online vásárlás miatt érintettek a devizában történő fizetésben".

Hozzátette, hogy egyfajta globális trend is kirajzolódik azzal kapcsolatban, hogy a bankok felveszik a versenyt a fintech-ekkel: „A Gránit Bank korábban számos más szolgáltatást is elsőként vezetett be a piacon a mobilbanki alkalmazásában, tehát a fejlesztések terén – mondhatjuk akár így is – fintech tempót diktál. Ezt a szolgáltatási palettát egészítette ki, tette teljessé egy kedvező deviza-értékajánlattal, amely tartalmazza az app-ban az azonnali díjmentes devizaváltást és a digitálisan igényelhető és azonnal használható EUR és USD alapú devizakártyát.

„A célunk, hogy az ügyfelek minden pénzügyi ügyletüket egy szolgáltatónál tudják intézni a lehető legkedvezőbb díjakkal” – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

