Németországból üzentek az UniCreditnek a Commerzbank ügyében

Hessen tartomány miniszterelnöke felszólította az olasz UniCreditet, hogy tegyen konkrét ajánlatot a Commerzbankra, és tisztázza a német bankkal kapcsolatos szándékait - írja a Reuters.

Boris Rhein, Hessen tartomány miniszterelnöke a Reutersnek nyilatkozva határozott elvárását fejezte ki, hogy az UniCredit

álljon elő egy konkrét ajánlattal.

Frankfurt, a Commerzbank székhelye is az ő tartományához tartozik.

Az olasz nagybank az utóbbi időben egyre nagyobb nyomást gyakorol a Commerzbankra a fúziós tárgyalások megkezdése érdekében. Újabban egy sokak által alulárazottnak tartott ajánlattal próbálják 30 százalék fölé növelni a részesedésüket a német pénzintézetben:

Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója kedden "nagyon alacsonynak" nevezte az ajánlatot. Egyúttal sérelmezte, hogy az UniCredit nem tájékoztatta őket az összeolvadásra vonatkozó elképzeléseiről. Mindez jól illeszkedik a Commerzbank stratégiájába, amely már régóta ellenáll minden felvásárlási kísérletnek.

A német szövetségi kormány ellenzi az ellenséges felvásárlást. Hessen tartomány vezetése pedig azt hangsúlyozza, hogy

Frankfurt európai pénzügyi központként betöltött vezető szerepét erősíteni kell, nem pedig gyengíteni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

