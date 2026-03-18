Németországból üzentek az UniCreditnek a Commerzbank ügyében
Hessen tartomány miniszterelnöke felszólította az olasz UniCreditet, hogy tegyen konkrét ajánlatot a Commerzbankra, és tisztázza a német bankkal kapcsolatos szándékait - írja a Reuters.

Boris Rhein, Hessen tartomány miniszterelnöke a Reutersnek nyilatkozva határozott elvárását fejezte ki, hogy az UniCredit

álljon elő egy konkrét ajánlattal.

Frankfurt, a Commerzbank székhelye is az ő tartományához tartozik.

Az olasz nagybank az utóbbi időben egyre nagyobb nyomást gyakorol a Commerzbankra a fúziós tárgyalások megkezdése érdekében. Újabban egy sokak által alulárazottnak tartott ajánlattal próbálják 30 százalék fölé növelni a részesedésüket a német pénzintézetben:

Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója kedden "nagyon alacsonynak" nevezte az ajánlatot. Egyúttal sérelmezte, hogy az UniCredit nem tájékoztatta őket az összeolvadásra vonatkozó elképzeléseiről. Mindez jól illeszkedik a Commerzbank stratégiájába, amely már régóta ellenáll minden felvásárlási kísérletnek.

A német szövetségi kormány ellenzi az ellenséges felvásárlást. Hessen tartomány vezetése pedig azt hangsúlyozza, hogy

Frankfurt európai pénzügyi központként betöltött vezető szerepét erősíteni kell, nem pedig gyengíteni.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

