Újra nekifut az UniCredit: bejelentette, hogy ajánlatot tesz a Commerzbank részvényeire

Az UniCredit hétfői közleményében bejelentette, hogy

minden egyes Commerzbank-részvényért 0,485 saját részvényt ajánl fel cserébe.

A céltársaság piaci értéke a pénteki záráskor mintegy 33 milliárd eurót (38 milliárd dollárt) tett ki. Ezzel szemben az UniCredit piaci kapitalizációja megközelítőleg 96 milliárd euró volt. A német bank részvényei 29,95 eurón, míg az olasz pénzintézet papírjai 63,50 eurón zárták a kereskedést.

Az UniCredit tájékoztatása szerint a vételi ajánlatot várhatóan május elején teszik közzé hivatalosan, az elfogadási időszak négy hétig tart majd. Az olasz bank

korábban a Commerzbank részvényeinek közel 30 százalékát szerezte meg,

nagyrészt közvetlen tulajdonrész formájában.

Orcel 2024 szeptemberében hozta először nyilvánosságra a UniCreditnek a Commerzbankban felépített részesedését. A részvénypakettet azóta fokozatosan növelte, és rendszeresen utalt az akvizíció lehetőségére. A Commerzbank árfolyama azóta az UniCreditéhez képest is erőteljesebben emelkedett, ami megdrágította a tranzakciót. Ugyanakkor a német bank részvényei idén mintegy 18 százalékot estek. Ezzel a papír a Stoxx Europe 600 Banks index egyik leggyengébben teljesítő komponensévé vált.

A német állam továbbra is kisebbségi részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban és többször is egyértelművé tette, hogy ellenzi az UniCredit felvásárlási szándékát. Orcel korábbi kísérlete a hazai rivális Banco BPM akvizíciójára szintén politikai akadályokba ütközött, és végül az olasz kormány ellenállásán bukott el.

