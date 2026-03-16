Elárulta az UniCredit vezére, mi a céljuk - Szárnyal a Commerzbank árfolyama

Az olasz nagybank jelenleg 26 százalékos közvetlen részvénytulajdonnal, valamint további 4 százaléknyi, teljes hozamra szóló csereügyletből (TRS) fakadó kitettséggel rendelkezik a Commerzbankban.
A német tőkepiaci szabályok értelmében a 30 százalékos küszöb átlépése kötelező nyilvános vételi ajánlat megtételét vonja maga után.
A Reuters szerint az UniCredit lépése elsősorban ennek a jogi akadálynak a leküzdésére irányul, miközben szabad kezet biztosítana a jövőbeni tőzsdei részvényvásárlásokhoz is.
Az ajánlat szerény, mindössze 4 százalékos prémiumot tartalmaz a Commerzbank március 13-i záróárfolyamához képest. A tranzakció keretében egy Commerzbank-részvényért 0,485 UniCredit-papírt kínálnak, ami részvényenként 30,8 eurós árat jelent. Ez alapján a német pénzintézet összértéke mintegy 35 milliárd euróra adódik. "
Az üzenetünk a Commerzbanknak az, hogy itt az ideje a tárgyalásoknak
- mondta Andrea Orcel, a UniCredit vezérigazgatója egy elemzői konferenciahíváson.
Elemzői reakció is érkezett
Az UniCredit tervezett vételi ajánlata a Commerzbankra egy "ügyes technikai lépés" a 30%-os tulajdonosi küszöb átlépése érdekében, miközben intenzívebbé teszi a tárgyalásokat az érdekeltekkel - mondta Andreas Thomae, a Deka befektetési alapcsoport vállalatirányítási szakértője hétfőn.
A Commerzbank hétfőn közölte, hogy
az ajánlat előzetes egyeztetés nélkül érkezett, a bank pedig továbbra is határozottan kitart önálló stratégiája mellett.
A német kormány, amely közel 13 százalékos részesedésével a Commerzbank legnagyobb részvényesének számít, korábban szintén elutasító álláspontra helyezkedett az összeolvadással kapcsolatban. Hessen tartomány miniszterelnöke ugyanakkor hétfőn kijelentette, hogy a felvetést "
gondosan és előítéletek nélkül
fogják megvizsgálni. Egyúttal hangsúlyozta Frankfurt európai pénzügyi központi szerepének erősítését is.
A német kartellhivatal közben közölte, hogy
az UniCredit esetében egyelőre nem merült fel újabb bejelentési kötelezettség.
Ez csak akkor válik esedékessé, ha az olasz bank ténylegesen irányító befolyást szerez a Commerzbank felett. Ebben az esetben azonban a tranzakció már az Európai Bizottság hatáskörébe tartozna. A
Az Európai Központi Bank régóta szorgalmazza az európai bankszektor konszolidációját, különösen a határokon átnyúló fúziókat. Ennek célja, hogy ellensúlyozzák az amerikai bankok egyre erősebb európai jelenlétét. A UniCredit, amely a HVB révén már most is jelentős németországi pozíciókkal bír, azzal érvel, hogy a Commerzbankkal való egyesülés a német bankpiacnak és a teljes európai bankszektornak is kedvezne.
A Commerzbank árfolyama eddig 7,0%-os emelkedéssel, az UniCredité 0,5%-os csökkenéssel reagált eddig a reggeli hírre.
