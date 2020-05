Magánvagyonok karanténban - A vírus a nemzetközi vagyonkezelés térképét is átrajzolja

Az adóvilágháború már egy ideje elkezdődött de a befektetők újabban már nemcsak az adózási feltételeket és az adott ország stabilitását vizsgálják, ha a vagyon földrajzi diverzifikációjáról van szó, hanem egyre fontosabb szempont az is, ki, hogyan bírkózik meg a járványhelyzettel. Videónkban a nemzetközi adózással és vagyontervezéssel foglalkozó Crystal Worldwide Zrt. vezérigazgatóját, dr. Magyar Csabát kérdeztük, hol érdemes tartani a pénzünket, hogy biztonságban legyen.

A válsághelyzetek mindig ráirányítják a figyelmet a vagyonkezelés fontosságára és arra, hogy a vállalkozóknak nem nyújt elég biztonságot, ha csupán termék szinten diverzifikálják vagyonukat és aranyba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe, vagy többféle devizába fektetik azt, ezzel csökkentve kockázatukat. Földrajzi szempontból is érdemes szétosztani a befektetéseket.

"Az első lépés ezen a fronton, ha egy magyar cégnek már külföldön is van bankszámlája, a következő szint pedig, ha a céget szétválasztják egy vagyonkezelőre és egy operatív társaságra. A vagyonkezelő esetében lehetőség nyílik arra is, hogy egy külföldi konstrukciót alkalmazzunk a nagyobb vagyonbiztonság érdekében" - mondta dr. Magyar Csaba az alábbi videóinterjúban. Szerinte a diverzifikálás alapja, hogy független és stabil országot találjunk, fontos továbbá, hogy milyen szintű a jogbiztonság, az adózás, a befektetővédelem, de még számos más szempont is döntő szerepet játszik abban, hogy hova érdemes vinni a pénzünket. Az elmúlt időszakban pedig egy új jelenség, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az adott ország milyen hatékonyan tudja felvenni a küzdelmet a koronavírus járvánnyal, hiszen a jövőben is előfordulhatnak ilyen helyzetek.