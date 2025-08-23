  • Megjelenítés
Újabb 4 milliárd eurót utalt az EU Ukrajnának
Uniós források

Újabb 4 milliárd eurót utalt az EU Ukrajnának

Portfolio
Az Európai Unió több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a függetlenség 34. évfordulója előtt. A támogatás célja a gazdasági stabilitás erősítése, a reformok előmozdítása és az ország európai integrációjának támogatása – számolt be közleményében az uniós végrehajtó testület.

Az Európai Bizottság 3,05 milliárd eurót utalt a Ukraine Facility keretében, amely hosszú távú reformokat és a közfinanszírozás stabilitását szolgálja. A kifizetést az tette lehetővé, hogy Ukrajna teljesítette a negyedik részlethez kötött 13 reformindikátort, többek között a közigazgatás, a digitális szektor és a zöld átmenet területén.

Ezzel az Ukrajna Eszköz keretében nyújtott teljes uniós támogatás már elérte a 22,7 milliárd eurót.

További 1 milliárd eurót folyósított a Bizottság rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásként, amely a G7-országok által koordinált hitelprogram részét képezi.

E program forrásai az EU-ban befagyasztott orosz központi banki vagyon hozamából származnak, és összesen 45 milliárd eurót biztosítanak Ukrajnának sürgős költségvetési igényeinek fedezésére.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint a mostani kifizetés világos jelzés arról, hogy az EU szolidaritása töretlen. Hangsúlyozta: a támogatás nemcsak Ukrajna helyreállítását, hanem jövőjét is szolgálja szuverén és demokratikus államként. Az EU és tagállamai eddig összesen 168,9 milliárd eurónyi humanitárius, katonai és pénzügyi segítséget mozgósítottak Ukrajna számára a háború kezdete óta, amivel messze a legnagyobb támogatói az orosz invázió sújtotta országnak.

Kapcsolódó cikkünk

Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton

Amerikai elemzőház: Putyinnak esze ágában sincs találkozni Zelenszkijjel

NATO-admirális: addig nem mehet külföldi katona Ukrajnába, ameddig ezeket nem tisztázzák

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai Unió-Európai Bizottság-digitális-vegyipar-online vásárlás-jogszabály-szabályozás-környezetvédelem
Uniós források
Az Európai Bizottság most olyan lépésre készül, ami átírhatja a kontinens gazdasági játékszabályait
Pénzcentrum
Itt a magyar szülők legfontosabb őszi listája: katasztrófa lehet a vége, ha erről nem gondoskodnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility