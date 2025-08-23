Újabb 4 milliárd eurót utalt az EU Ukrajnának

Az Európai Bizottság 3,05 milliárd eurót utalt a Ukraine Facility keretében, amely hosszú távú reformokat és a közfinanszírozás stabilitását szolgálja. A kifizetést az tette lehetővé, hogy Ukrajna teljesítette a negyedik részlethez kötött 13 reformindikátort, többek között a közigazgatás, a digitális szektor és a zöld átmenet területén.

Ezzel az Ukrajna Eszköz keretében nyújtott teljes uniós támogatás már elérte a 22,7 milliárd eurót.

További 1 milliárd eurót folyósított a Bizottság rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásként, amely a G7-országok által koordinált hitelprogram részét képezi.

E program forrásai az EU-ban befagyasztott orosz központi banki vagyon hozamából származnak, és összesen 45 milliárd eurót biztosítanak Ukrajnának sürgős költségvetési igényeinek fedezésére.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint a mostani kifizetés világos jelzés arról, hogy az EU szolidaritása töretlen. Hangsúlyozta: a támogatás nemcsak Ukrajna helyreállítását, hanem jövőjét is szolgálja szuverén és demokratikus államként. Az EU és tagállamai eddig összesen 168,9 milliárd eurónyi humanitárius, katonai és pénzügyi segítséget mozgósítottak Ukrajna számára a háború kezdete óta, amivel messze a legnagyobb támogatói az orosz invázió sújtotta országnak.

