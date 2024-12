Így vált tulajdonost a Tőzsdepalota: a magántőkealapok szerepe a hosszú távú befektetésekben

A magántőkealapok egyre jelentősebb szerepet töltenek be a hazai és nemzetközi befektetési piacon. A közelmúltban több nagy tranzakció, köztük a Tőzsdepalota megvásárlása is ráirányította a figyelmet erre a befektetési formára. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója szerint a decemberi nagy tranzakció is jól szemlélteti a magántőkealapok működését és hosszú távú tervezhetőségét.

A magántőkealapok egyre fontosabb szerepet töltenek be a hazai és nemzetközi befektetési piacon. Az alapok nemzetközi szinten is népszerűek. Nagy feltörekvő piacnak tekinthető Ázsia, Európában különösen az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban és a skandináv országokban jelentős a számuk. A legnagyobb private equity cégek (például Blackstone, KKR, Carlyle Group) az Egyesült Államokban működnek. Magyarországon a közelmúltban több nagy tranzakció, köztük a Tőzsdepalota megvásárlása is ráirányította a figyelmet erre a befektetési formára.

Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy magántőkealapok olyan alternatív befektetési alapok, amelyek célja, hogy a rájuk bízott vagyont vállalkozásokba fektessék, gyakran felvásárolva azokat. Az alapok önálló jogi személyként működnek, és befektetési jegyeket bocsátanak ki, amelyeket a befektetők zárt körben vásárolhatnak meg.

Hosszú távú befektetést jelent

A magántőkealapok és a kockázati tőkealapok között gyakran keverednek a fogalmak, pedig lényeges különbség van köztük.

Míg a kockázati alapok jellemzően fiatal, innovatív vállalatokba fektetnek, addig a magántőkealapok már bejáratott, stabil cégeket céloznak meg.

A befektetési horizont is eltérő: a magántőkealapok általában 10 évnél is hosszabb időre terveznek. A magántőkealapok magasabb kockázatot vállalnak, de cserébe magasabb hozamot céloznak meg: évi 15-25 százalékos megtérülés sem ritka. Éppen ezért csak szakmai, jellemzően intézményi befektetők fektethetnek be ilyen alapokba. Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, december közepén megvásárolta a Tőzsdepalota épületét a Gránit Alapkezelő egyik alapja a két korábbi tulajdonosától. Az adásvétellel új fejezet kezdődik a Szabadság téren található műemléki épület számára. A tranzakcióval a Gránit Alapkezelő célja, hogy a Tőzsdepalotát olyan új funkcióval töltse meg, amely helyreállítja az épület pozícióját a budapesti ingatlanpiacon és megőrzi történelmi jellegzetességeit.

Mikesy Álmos szerint a tranzakció is jól mutatja a magántőkealapok hosszú távot célzó működését: „A portfóliónkba került Tőzsdepalotával is hosszú távon tervezünk, a maratont akarjuk megnyerni” – mondta, és kiemelte, hogy az alapkezelő nem válik tulajdonossá, hanem az alap kezelését, menedzselését végzi.

„Az alapkezelő feladata egyszerre egyszerű és nagyon komplex” – emelte ki. Egyszerű, mert a cél a maximális hozam elérése, de komplex, mert ehhez számos befektetési lehetőséget kell megvizsgálni és hosszú távú stratégiákat kidolgozni. A magántőkealapok, mint bármilyen más típusú alapok (például értékpapíralapok, ingatlanalapok) önálló jogi entitások, a menedzsmentjüket, a befektetési döntések meghozatalát, a befektetések kezelését pedig az alapkezelők látják el. Azaz az adott alap kezelésével megbízott alapkezelő, illetve az alapkezelő menedzsmentje és kollégái hozzák meg a szükséges döntéseket. Az alapkezelő felelős a tranzakciókért, a tranzakciót követően a napi ügymenet ellátásának ellenőrzéséért, a tulajdonosi kontroll megvalósításáért.

Mikesy cáfolta azt a vélekedést, hogy a konstrukció célja a valódi tulajdonosok elrejtése lenne. „A konstrukció igazi fő előnye a kockázatközösség, amit a befektetők létrehoznak, valamint a méretgazdaságosság” – hangsúlyozta.

A régióban is nyitott szemmel járnak

A Gránit Alapkezelő jelenleg öt magántőkealapot kezel.

Stratégiai célterületeik közé tartozik a „zöld” befektetések, az élelmiszeripar és az ingatlanpiac.

„Célunk egy jól diverzifikált portfólió létrehozása, ami stabilan magas hozamot termel a befektetőinknek. Ennek keretében számos stratégiát dolgoztunk ki az elmúlt években, ezek megvalósításán dolgozunk. Az ALTEO-ban történt befektetésünk egy komoly lépés volt abban a stratégiában, amelynek keretében valódi „zöld alapkezelőként” definiáljuk magunkat. Hiszünk abban, hogy a hazai élelmiszeriparban is képesek vagyunk értéket teremteni, ennek egyik első lépéseként többségi tulajdonosai lettünk a Kecskeméti Konzervgyárnak. Az ingatlanbefektetési szegmens pedig az idén 15 éves Gránit (korábban Diófa) Alapkezelő DNS-ében egyértelműen benne van. Ezt folytatva, tovább fejlesztve, ma már a befektetési fókuszunk túlmutat az országhatáron: egy munkanéven ún. „5B stratégiát” követve, Budapesten és Belgrádban már jelen vagyunk, emellett nyitott szemmel járunk Bukarestben, Pozsonyban (Bratislava) és Bécsben is annak érdekében, hogy minél több helyre kivigyük az ingatlanokkal kapcsolatos tudásunkat és hazahozzuk a hozamot a befektetőinknek” – nyilatkozta a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

