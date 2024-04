Nincs megnyugvás, még mindig kritikus szinten billeg a forint

A múlt hét szerdai amerikai inflációs adat óta nem túlzás azt állítani, hogy minden a dollárról szól: a zöldhasú erősödése az elmúlt napokban még a közel-keleti eseményeknél is nagyobb hullámokat vetett a részvény- és devizapiacon egyaránt. Nemrég már foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan tehet keresztbe a forintnak a dollár erősödése, most pedig azt néztük meg, hogy meddig is tarthat még a mostani dollárerősödés.