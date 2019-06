Káosz a babaváró hitel körül: tisztázzuk, mi van!

Mindenkit várunk a családtámogatásokról szóló roadshow-ra, itt lehet tájékozódni: ÁTTEKINTÉS

A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.

Kamatmentes és szabad felhasználású a hitel, ingatlanfedezet sem kell hozzá, ugyanis ezt az állam készfizető kezessége "pótolja".

A hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő vagy örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik után az aktuális tartozás 100%-át engedik el, és minden egyes gyermek érkezése után 3 évre felfüggesztik a tartozást.

Legfeljebb 10 millió forintig, legfeljebb 20 évre és legfeljebb havi 50 ezer forintos törlesztőrészlettel vehető fel a hitel.

Azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. Legalább az egyik házasfél legalább 3 éve tb-jogosult vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott). Legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie, meglévő gyermek nem akadály.

A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket.

A hitelkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálniuk a folyósító hitelintézeteknek.

Nem számítható fel díj a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért sem, viszont az államnak évente a fennálló kötelezettség 0,5%-ára rúgó kezességvállalási díj jár egy év alatt.

A hitel azáltal kamatmentes, hogy az állam (jelenlegi hozamkörnyezet alapján 5%-ot megközelítő) kamattámogatást nyújt hozzá 5 éves kamatperiódussal.

Ha 5 éven belül baba érkezik (akár örökbefogadással), akkor a hitel végig kamatmentes marad, ellenkező esetben vissza kell fizetni a már igénybe vett (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján évi 5%-os) kamattámogatást, és megnő a hitel kamata (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján legfeljebb közel 8%-ra).

Mielőtt megválaszolnánk a kérdéseket, érdemes felidézni a babaváró hitel 10 legfontosabb tulajdonságát:Táblázatunkban a babaváró hitel mellett igénybe vehető, július 1-jétől élő egyéb támogatásokat is összefoglaltuk.

A hitelbírálat rugalmasságában, amelynek része 1. a minimum elvárt nettó jövedelem nagysága az igénylésnél: a legalacsonyabb elvárt jövedelem jelen ismereteink szerint családra vonatkozóan a minimálbér, 99 085 Ft. 2. a jövedelem terhelhetősége: a legkedvezőbb eset itt a törvényben meghatározott maximumig, azaz a jövedelem 50 százalékáig terjedő terhelhetőség. 3. választott törlesztőrészlet: van olyan pénzintézet, ahol a vizsgálat során a kedvezőbb, kamatmentes törlesztőrészletet veszik alapul a szükséges jövedelem megállapításakor. 4. minimum életkor: a legkedvezőbb a jogszabályban meghatározott 18 év, a legkonzervatívabb a 23 jelen ismereteink szerint. 5. A futamidő végén betölthető maximális életkor férfiaknál: több bank arról tájékoztatott, hogy nem támasztanak ilyen feltételt. Amelyik pénzintézetnél van ilyen kikötés, ott a legkonzervatívabb a 70 éves felső korhatár a futamidő végén. Ez azt jelenti, hogy egy 20 éves futamidejű kölcsön igénylése esetén az igénylő férfi nem lehet idősebb 50 évesnél.

Induló kedvezmények, mint például kedvezményes bankszámla vagy egyéb banki szolgáltatás, soron kívüli ügyfélfolyósítás, kevesebb dokumentum (pl. jövedelemigazolás nem kell, csak bankszámla)

Az igényelhető hitelösszeg alsó határa is eltérő: a legalacsonyabb eddig ismert összeg 300 000 Ft.

Legrövidebb választható futamidő, ami jelenlegi ismereteink szerint 60 hónap lesz.

az örökbefogadott gyermek 2019. július 1. után születik

az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé,

legalább az egyik fél vállalja, hogy a gyermeket nagykorúvá válásáig, de legfeljebb a hitel futamidejének végéig a saját háztartásában neveli.

Az alábbi kérdések megválaszolásában ezúttal Veres Patrik, a Bank360.hu szakértője volt a segítségünkre.Fennáll egy olyan rendszerszintű probléma, amely akár hetekkel is késleltetheti a babaváró hitel július 1-jei indulását. A Bank360.hu szerint a gondot a TB jogviszony igazolásához szükséges dokumentumok beszerzése okozza, az igénylők számára még az is tisztázatlan kérdés, hogy hol és milyen módon tudják beszerezni a szükséges dokumentumot. Részletesen erről a Pénzcentrum oldalán olvashatunk.A bankok gyakorlata eddigi ismereteink alapján eltérő ebben a kérdésben. Már biztos, hogy lesz olyan pénzintézet, ahol az ügyfelek számára kedvezőbb, kamatmentes törlesztőrészletet (45 834 Ft) veszik alapul, azaz kvázi “elhiszik", hogy az elkövetkezendő 5 évben biztos megszületik legalább egy gyermek és lesz olyan ahol még a kezességvállalás havi költségét sem számítják a jövedelem terhelhetőség szempontjából. Konzervatívabb pénzintézetek is lehetnek, ahol a kamattámogatás nélküli induló 74 213 forinttal számolnak. Az MNB tegnapi közleménye szerint ugyanakkor a kamattámogatás mellett elérhető hitelek törlesztőrészlete az adósok által ténylegesen fizetendő (a kamattámogatás időszakában a támogatással csökkentett) értéken veendők figyelembe a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) megállapítása során, így a szabályozás nem hátráltatja az állami támogatás felhasználását, de gátolja a háztartások túlzott eladósodottságának kialakulását.Az adósságfék-szabályok MNB általi várható módosítása alapján a kiváltásnál ez nem jelent majd akadályt és egyik pénzintézetnél sem merül fel ez a probléma várakozásaink szerint.Csak közösen adható le az igénylés, és a házastársak összjövedelmet vizsgálják a bankok a JTM-számításnál.Ebben az esetben is kifejezetten hasznos a Bank360.hu legújabb, bankspecifikus babaváró kalkulátora , amely segítségével könnyedén meggyőződhetünk arról, hogy a jövedelmünk alapján mely bank feltételeinek teszünk eleget és tudjuk felvenni a babaváró kölcsönt. Továbbá szintén hasznos lehet, ha több banknál is előregisztrálunk, ezzel gyorsítva a folyamatot.Abban az esetben, haHa az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötése után 5 éven belül válik véglegessé, a hiteltörlesztés 3 éves szüneteltetése is kérhető.Szintén a jövedelem terhelhetősége az irányadó a JTM-szabály alapján, azaz csak az igazolt havi nettó jövedelmünk legfeljebb 50 százalékát teheti ki az összes hitelünk törlesztőrészleteinek összege. Így, ha van hitelünk, de igényelnénk a babaváró kölcsönt is, de várhatóan nem terhelhető tovább a jövedelmünk, érdemes a meglévő kölcsönt mihamarabb teljesen visszafizetni és ez után megkezdeni a babaváró hitel igénylését.Igen, a babaváró támogatás minden banknál figyelembe vehető önerőként is. A jegybank az adósságfék szabályokat meghatározó rendeletében rögzíti, hogy a babaváró támogatáshoz nyújtott kölcsön (babaváró kölcsön) jelzáloghitel felvétele esetén jelentős részben, legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat - közölte az MNB tegnap.Kell kamatot fizetni a csökkentett tőkére is, a kamattámogatás mindenképpen megszűnik, ha az igénylő párnak nem születik legalább egy gyermeke 5 éven belül. A kamattámogatást csak abban az esetben lehet “visszanyerni", ha válás vagy megözvegyülés után újabb házasságot köt az egyedül maradt fél, de ennek is meg kell történnie a folyósítástól számított 5 éven belül. (16. §/(6.) és 15. §/(3.))A rendelet kimondja, hogy akkor lehet felvenni a babaváró hitelt, ha “nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető." A rendelet pontosan előírja, hogy milyen meddőségkezelési eljárásokon való részvételt kell igazolni (49/1997. (XII. 17.) NM rendelet) a felmentéshez. Amennyiben a reprodukciós eljárásból kizáró egészségügyi ok merült fel, azt szintén igazolni kell, mint ahogy azt is, ha a férj spermiogrammja alapján nem alkalmasak a kijelölt reprodukciós eljárásokra, vagy a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt. A mi értelmezésünk szerint, ha ismert már a pár számára a meddőség, és ennek ellenére veszik fel a babaváró hitelt, az csalásnak minősül, a kölcsönt pedig késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.