Egyre népszerűbbek a napelemek a hazai lakosság körében - A koronavírus alig törte meg a lendületet

Egyre nagyobb az érdeklődés a napelemek iránt Magyarországon, már nem csak a vállalatok, de a lakosság körében is. Bár a koronavírus-járvánnyal járó pánikhangulat átmenetileg visszavetette a keresletet tavasszal, összességében elmondható, hogy a hazai napelemiparágat kevésbé érintette a válság, mint más szektorokat. Székely Andrással, az Optimum Solar Home System ügyvezetőjével beszélgettünk, többek között az iparág kilátásairól és a technológia fejlődéséről.

Milyen főbb trendek jellemzik jelenleg a napelemes rendszerek hazai piacát?

A napelemes rendszerek hazai piacán az utóbbi években egyre nagyobb ütemű keresleti és kínálati növekedést tapasztalunk. Különösen nagy öröm számunkra, hogy a vállalati szektor mellett már a hazai lakossági piac is egyre tudatosabb az energia helyben történő megtermelését illetően. Köszönhető ez egyrészt a napelemes technológiák folyamatos fejlődésének, másrészt a napelempanelek beszállítói árainál tapasztalható teljesítményarányos csökkenésének.

Milyenek a kilátások, tekintettel a járványhelyzetre is?

A tavaszi pánikhangulat azért érezhető volt pár hónapig a kereslet átmeneti visszaesésében, hiszen kicsit mindenki bezárkózott és a bizonytalan helyzetben elhalasztotta döntését. Azonban összességében elmondható, hogy a vírus a hazai napelemiparágat kevésbé érintette, mint más – akár építőipari – szektorokat. Sőt, talán még többen elgondolkoztak az utóbbi hónapokban a rezsiköltségek egy részét megszüntető vagy drasztikusan csökkentő zöld beruházás fontosságán.

A fotovoltaikus technológia fejlődése terén milyen eredményeket hozott az elmúlt időszak?

A napelempanelek technológiai fejlődése az utóbbi 10-20 évben töretlennek mondható. Ez – többek között – a napelempanelek teljesítménynövekedésén is tetten érhető. Az elmúlt időszak mára már elterjedt újdonságai közé sorolható többek között a PERC technológia vagy a hulf-cut, azaz vágott cellás napelemek, amik elősegítették mind a hatékonyság, mind teljesítmény növekedését.

Milyen új rendszerek kerültek be az Optimum Solar kínálatába, miben áll az újdonságuk?

Az Optimum Solar-nál igyekszünk a piacon kapható legjobb minőségű komponensekből álló napelemes rendszereket kínálni ügyfeleinknek. Tapasztalatunk szerint rengeteg hazai forgalmazó állítja be prémiumnak a kínai gyártmányú alacsony vagy átlagos, 10-12 év termékgaranciával rendelkező napelemes megoldásait. Ezzel szemben az Optimum Solar-nál az elsődleges szempont a hosszú távon is megbízható működés, amit az általunk forgalmazott német csúcskategóriás napelemekkel tudunk biztosítani – ezekre a panelekre 20-30 év közötti termékgarancia vonatkozik, 25 év teljesítménygarancia mellett. Mivel a napelemes rendszerek megtérülési ideje 7-10 év közé tehető, így érhető miért is olyan fontos a rendszer árának 70%- át kitevő napelempanelek garanciális háttere.

A termékeink minősége mellett igyekszünk szolgáltatásainkkal is kiemelkedő biztonságot nyújtani ügyfeleinknek. Ilyen pl. az általunk telepített lakossági napelemes rendszerekhez nyújtott díjmentes távfelügyeleti szolgáltatás, melyet az országban az Optimum Solar vezetett be a piacra. Ez azt jelenti, hogy minden invertert kommunikációs kártyával telepítünk, ennek segítségével cégünk szakemberei távolról felügyelik a rendszer megfelelő működését.

Hogyan garantálnak ezek a rendszerek a korábbiakhoz képest nagyobb teljesítményt kevesebb panellel?

Az új napelemes csomagjainkban már minimum 320 Wp csúcsteljesítményű PERC technológiával gyártott napelemeket kínálunk ügyfeleink részére. Mivel az általunk forgalmazott panelek fizikai mérete nem változott, így értelemszerűen minél nagyobb egy napelem teljesítménye, annál kevesebbet kell belőle felszerelni a háztetőre, ez pedig kevesebb szerelési anyagot, kisebb tetőterhelést és végső soron alacsonyabb munkadíjakat is eredményez.

Kiknek, milyen fogyasztóknak, milyen fogyasztási paraméterekkel lehet célszerű a telepítés?

A napelemes rendszerek ma már megvalósítható és racionális lépést jelentenek bárkinek, aki szeretne rezsiköltséget csökkenteni akár magánszemélyként otthonában, akár cégvezetőként vállalkozása számára. Egy napelemes megoldás telepítésének finanszírozására is többféle könnyítés vehető már igénybe különféle pályázatok formájában: magánszemélyek élhetnek a kamatmentes részletfizetés lehetőségével, míg a cégeknek az EU biztosít vissza nem térítendő támogatásokat.

Milyen beruházási költséggel és megtérüléssel lehet számolni?

A beruházási költség mindig a rendszer méretétől függ, ami pedig a kiváltott éves villamos energia alapján kerül méretezésre. Általánosságban elmondható, hogy egy átlagos családi ház elektromosáram-igényét kiszolgálni képes rendszer már 1 Millió Ft-tól megvalósítható. A megtérülési idő pedig, ahogy már említettem is, 7-10 év közé tehető.

Milyenek az értékesítés eddigi tapasztalatai? Az idei működést, forgalmat, eredményeket hogyan, milyen mértékben befolyásolja a járvány?

Az Optimum Solarnál a vírus ellenére ebben az évben is rendkívül dinamikus növekedést tapasztalunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy új ügyfeleink száma évről évre gyakorlatilag megduplázódik, köszönhetően annak, hogy egyre többen szeretnének valóban hosszú távú, minőségi és fenntartható megoldást villanyszámlájuk kiváltására, ezzel is csökkentve saját és az emberiség ökológiai lábnyomát.

