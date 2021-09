Lesújtó állapotban a magyarok egészségi állapota – Komoly problémákat okoz a túlsúly

Világszerte egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelent az elhízás. Az Eurostat adataiból kiderül, 2019-ben az Európai Unió lakosságának fele küzdött túlsúllyal, Magyarországon pedig a helyzet ennél is rosszabb: a magyarok közel 60%-a számít elhízottnak a testtömeg-index alapján. A túlsúly komoly egészségügyi problémákat okoz, többszörösére emelheti a súlyos krónikus betegségek – például magas vérnyomás, cukorbetegség, különböző daganatos betegségek – kialakulásának kockázatát. Számtalan lehetőség áll azok előtt, akik fogyni szeretnének, ezek közül az egyik a gyomorballon terápia, amelyet Dr. Fuszek Péter, a Dr. Rose Magánkórház gasztroenterológusának elmondása szerint leginkább a 40 év körüliek vesznek igénybe.

Az elhízás mára népbetegség: az Eurostat idén nyáron közölt adataiból kiderül, 2019-ben az Európai Unió lakosságának fele küzdött túlsúllyal, Magyarországon ez az arány még rosszabb, a magyarok közel 60%-a számít elhízottnak a testtömeg-index alapján.

A testtömeg-index, vagy más néven BMI-index elterjedt számítási mód az elhízottság mértékének meghatározására. Kiszámítása úgy történik, hogy a testtömeget (kg) elosztjuk a méterben kifejezett testmagasság négyzetével (m2). A WHO ajánlása alapján a BMI normál tartománya 18,5 és 24,9 közé esik, 25 feletti érték pedig túlsúlyt jelez.

Az elhízás komoly egészségügyi problémákhoz vezethet, szinte az egész szervezetet érintő metabolikus változások jönnek létre hatására, melyek jelentősen növelik több súlyos krónikus betegség - például magas vérnyomás, cukorbetegség, stroke, vagy különböző daganatos betegségek - kialakulásának kockázatát is.

A túlsúlynak komoly gazdasági következményei is vannak, az OECD 2019-es jelentése szerint

a következő 30 évben az egészségügyi kiadások mintegy 8,4%-át az elhízás szövődményeinek kezelése fogja elvinni.

Nehéz fogyni, de a megfelelő módszerrel lehetséges

Rengeteg lehetőség közül választhat az, aki úgy dönt, megszabadul a felesleges kilóktól. Dr. Fuszek Péter, a Dr. Rose Magánkórház gasztroenterológusa elmondta, a diéta, illetve életmód változtatás eredményes lehet, ha a BMI-index értéke 25 és 30 között van. A gyógyszeres kezelések és az endoszkópos bariátriai beavatkozások 30-as BMI esetén elfogadottak, de társbetegség esetében már 27 BMI-nél is alkalmazhatók. Ha a beteg BMI-je meghaladja a 40 es értéket, akkor a megfelelő és megtartható fogyás csak sebészi megoldástól várható. Azok számára, akiknek a testtömeg-indexe 27-40 közt van, jó megoldás lehet a gyomorballon terápia.

"A kezelés minimál invazív, jól tolerálható, kevés szövődménnyel jár és költséghatékony. Nem olcsó, de ha figyelembe vesszük, mennyibe kerülnek a különféle „csodaszerek”, vagy „csodadiéták”, csomagok, amik gyors és eredményes fogyást ígérnek, akkor a 1,5 millió forintos ár elfogadhatóvá válik, tekintettel arra, hogy a gyomorballon terápiának köszönhetően a reálisan elvárható heti testsúlycsökkenés 0,5-1 kilogramm” – jegyezte meg a szakorvos, hozzátéve, a súlycsökkenés mértéke a személyes adottságok és az orvosi előírások betartásának függvényében változhat, de átlagosan 30 kilogrammos súlycsökkenés is elérhető 12 hónap alatt.

Dr. Fuszek Péter, a Dr. Rose Magánkórház gasztroenterológusa

Dr. Fuszek Péter kitért arra is, hogy a Dr. Rose Magánkórházban komplex megoldást nyújtanak a hozzájuk forduló, túlsúllyal küzdő pácienseknek. Az ellátás nem merül ki a gyomorballon elhelyezésében, azt komoly diagnosztikai kivizsgálás előzi meg, endokrinológussal, dietetikussal, pszichológussal konzultálnak a fogyni vágyók, mindez segít abban is, hogy valóban életmódváltás történjen és 1 év elteltével, a gyomorballon kivétele után is megtartható legyen az elért testsúly. A pácienssel a 12 hónap alatt rendszeresen, telefonon tartják a kapcsolatot, panasz vagy igény esetén van csak szükség személyes megjelenésre az adott szakembernél kontrollvizsgálaton. A gasztroenterológus megjegyezte,

gyomorballon terápia esetén a betegek legalább 20%-a tartja meg a testsúlyát,

ugyanakkor, már az is jelentős eredmény, ha csak 5-10 %-os testsúlycsökkenést értek el a beavatkozással, mert ezzel is jelentősen csökken a cukorbetegség, illetve egyéb metabolikus eltérések kialakulásának esélye. A Dr. Rose Magánkórházban a gyomorballon terápiára érkező páciensek átlagéletkora 40 év, a nemek eloszlása nagyjából hasonló.

Az életmódváltás nem pénzkérdés

Galló Nóra, a Dr. Rose Magánkórház dietetikusa szerint azok, akik túlsúllyal küzdenek, és az anyagiakra hivatkoznak, mint az életmódváltás visszatartó tényezőjére, jó eséllyel kifogást keresnek.

"Semmivel sem kerül többe egy egészséges életvitel, hiszen amennyit megspórolunk a gyorséttermi ételeken, a bolti feldolgozott félkész-, és késztermékeken, valamint az élvezeti szereken (ez alatt érhetők az üdítők, az édes és sós nassolnivalók is) akkor az így "megtakarított" összegből vehetünk friss hazai és szezonális alapanyagokat” – mondta a Portfolio-nak, hozzátéve, a szezonális zöldség és gyümölcs mindig jó áron szerezhető be és gazdag a tápanyagtartalma. A dietetikus kitért arra is, hogy az otthon, minőségi alapanyagokból készülő főtt ételek egészségesek, táplálóak, és költséghatékonyak is.

Galló Nóra, a Dr. Rose Magánkórház dietetikusa

A sport is elengedhetetlen a súlyvesztéshez, és ez sem pénzkérdés: napi fél órát sétálni nem kerül semmibe, ahogy az otthoni torna sem, maximum egy-két sportruházatra kell beruházni, vagy futás esetén megfelelő cipőt kell beszerezni.

Persze, határ a csillagos ég, egy személyi edző, vagy bio alapanyagok sokba kerülnek, ugyanakkor ezekre nem feltétlenül van szükség ahhoz, hogy egészségesebb irányba tereljük életünket és életvitelünket

– mondta a szakember.

A cikk megjelenését a Dr. Rose Magánkórház támogatta.

Címlapkép: GettyImages