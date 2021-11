Szja-visszatérítés, ahogy ígértük: minden kérdést megválaszolunk

Az biztos, hogy jövőre várhatóan 1,9 millió ember fog ebben az egyszeri juttatásban részesülni és egyesek már a szükséges dokumentumokat is kitöltötték annak érdekében, hogy 2022. február 15-én kézhez kapják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójuk összegét. A Portfolio korábbi felhívására érkezett kérdéseket az RSM adószakértőinek segítségével válaszoljuk most meg, tematikusan bontva azokat.

Technikai kérdések

Abban az esetben mi a helyzet, ha csak az egyik szülő számlájára érkezik családi pótlék és ugyanez a személy veszi igénybe az adókedvezményt is, de a másik szülő is dolgozik, adózik? Ő hogyan kapja meg az adóvisszatérítést?

Amennyiben 2022. február 15-ig a másik szülő is szeretné megkapni a visszatérítést, úgy neki 2021. december 31-ig a VISSZADO nyomtatványon kell nyilatkoznia a gyermekek, a másik szülő adatairól, valamint a kiutaláshoz szükséges adatokról (belföldi fizetési számla/postai cím). A fentiek hiányában a bevallásban érvényesíthető az adóvisszatérítés.

A kérdésem az lenne, hogy a két gyermek után járó 2×20 ezer adókedvezményt is február 15-ig kapom vissza vagy azt a rendes adóbevallásban kell igényelni?

Amennyiben év közben a családi adókedvezmény nem került érvényesítésre, kizárólag kifizetőtől származó összevont adóalapba tartozó jövedelemmel rendelkezik és február 15-ig automatikusan visszakapja a maximális összegű adóvisszatérítést, akkor a korábban nem érvényesített családi adókedvezmény kapcsán további visszatérítést nem fog kapni, mert a korábban kiutalt szja-visszatérítéselőleg ezt fedezi.

Két szülős családban, a visszatérítés felső határát hogy veszik figyelembe? Szülőnként, vagy a két szülőnek összesen? Azért kérdezem, mert ha az egyik szülő jól keres, míg a másik nem (pl. otthon van a kisgyerekkel), akkor összességében nézve nem ütköznének a felső limitbe, míg külön-külön vizsgálva az egyik fizetés limitbe ütközne (ezért így ketten kevesebbet kapnának, mintha a két szülőt együtt néznék).

A visszatérítés 809 ezer forintos felső plafonja szülőnként, külön-külön értendő.

A feltételek alapján járna a visszatérítés. Két gyermeket nevelő család vagyunk, családi pótlékra jogosultak. Mindkettőnk jövedelme alapján a maximumot kaphatnánk vissza, de a családi adókedvezményt én veszem igénybe, így azonban már nem marad a maximum visszaigényléséhez szükséges befizetett szja. Ezt lehet majd korrigálni oly módon, hogy a családi adókedvezményt megosztva számoljuk el a 2021-es adóbevallásban?

Nem.

A szja visszatérítéses cikkben nem derült ki a jövedelem számítása. Ha mind a 2 szülő dolgozik, és az egyik szülő kevesebbet keres és nem tudja az egy főre jutó visszatérítést teljes mértékben kihasználni, akkor a másik szülő (amennyiben a befizetett adó mértéke megengedi) igényelheti a fennmaradó összeget?

Igen, mivel ő is jogosult családi kedvezményre.

A keret egy családnak lesz meghatározva vagy mindegyik fő külön lesz kezelve?

A keret szülőnként, külön-külön értelmezendő.

Itt olyan problémába ütközhetnek a családok, hogy kevesebbet kapnak vissza, ha a keresetük nem arányosan oszlik fel a két fél között. Nem feltétlenül fair, hogy két 600,000es fizetéssel többet kap vissza egy család mint aki 300,000et és 900,000et keres.

A keret egy családnak lesz meghatározva vagy mindegyik fő külön lesz kezelve? A keret szülőnként, külön-külön értelmezendő. Itt olyan problémába ütközhetnek a családok, hogy kevesebbet kapnak vissza, ha a keresetük nem arányosan oszlik fel a két fél között. Nem feltétlenül fair, hogy két 600000 forintos fizetéssel többet kap vissza egy család mint aki 300000 forintot és 900000 forintot keres. Érdekes lenne tudni, hogy vajon lehet-e még trükközni a családi adókedvezménnyel az év hátralévő hónapjaiban. Például le lehet-e mondani a jóváírását? Ez esetben több lesz a ténylegesen megfizetett szja, több visszatérítés jár (amennyiben nem merítené ki a 800 ezer forintos keretet), a családi kedvezményt pedig vagy a másik fél érvényesíti, vagy az adóbevallásban utólag "bárki".

Az adóelőlegnyilatkozat visszamenőleges módosítására nincs lehetőség, ugyanakkor a hátralévő hónapokra tekintettel lehet új adóelőleg-nyilatkozatot tenni. Megjegyezzük, hogy van arra mód, hogy az éves adóbevallásban a családi adókedvezményt az érintett magánszemélyek más összegben, más arányban vegyék figyelembe, mint ahogy az év közben érvényesítésre került az adóelőleg-nyilatkozatok alapján. Amennyiben a magánszemély a kiutalt kedvezmény-előleg összegével nem ért egyet, akkor az adóbevallási tervezete kiegészítésével vagy önállóan benyújtott 21SZJA bevallásában igényli vagy módosítja a visszatérítés összegét.

Év közben lehet-e átvenni a nagyobb jövedelmű szülőnek a családi adókedvezményt, hogy a kevesebbet kereső szülő nagyobb összeget kapjon vissza. Feltételezve, hogy a magasabb jövedelmet kereső bőven átlagbér felett van, úgy is megkapná a maximumot. Tehát van értelme variálni év közben a magasabb keresetű felé az adójóváírást?

Év közben a korábban megtett adóelőlegnyilatkozat a fennmaradó hónapokra nézve módosítható (az adóelőlegnyilatkozat visszamenőleges módosítása nem értelmezhető). Megjegyezzük, hogy van arra lehetőség, hogy az éves adóbevallásban a családi adókedvezményt az érintett magánszemélyek más összegben, más arányban vegyék figyelembe, mint ahogy az év közben érvényesítésre került az adóelőleg-nyilatkozatok alapján. Amennyiben a magánszemély a kiutalt kedvezmény-előleg összegével nem ért egyet, akkor az adóbevallási tervezete kiegészítésével vagy önállóan benyújtott 21SZJA bevallásában igényli vagy módosítja a visszatérítés összegét.

Az érdekel a visszatérítés kapcsán, hogy azt nem kell majd visszafizetni az adóbevallással?

A kiutalt adóvisszatérítés előleget nem kell visszafizetni, az igénybe vett családi kedvezménynek minősül.

Mi a helyzet akkor, ha 2020-ban az adott szülő elvesztette a munkáját? Vagy mi a helyzet akkor, ha 2021-ben végig volt bejelentett állása, de az adóvisszatérítés időpontjában éppen nincs?

Az szja visszatérítés szempontjából az bír jelentőséggel, hogy a 2021. év bármely napján fennállt-e családi kedvezmény jogosultság. Amennyiben igen, a magánszemély jogosult az szja-visszatérítésre.

Nem házastárs és hasonló esetek

Mi egy háztartásban élünk (nem vagyunk házasok), együtt neveljük a gyermekünket, de hivatalosan külön lakcímen vagyunk (nincs tartózkodási cím). Ilyen esetben is mindketten visszakapjuk az adót?

Az élettársak esetében a közös gyermek után mindkét szülőnél fennáll a visszatérítési jogosultság. Abban az esetben, ha az egyik szülő nem vérszerinti szülő, úgy ez utóbbi csak akkor lesz jogosult visszatérítésre, ha legalább egy éve bejegyzett élettárs. A közös háztartásban élő vérszerinti szülő élettárs viszont minden további nélkül jogosult a saját gyereke után visszatérítésre. Az eltérő lakcím nem kizáró ok a családi adókedvezménynél és az adó-visszatérítésnél sem.

2021. Április 30-án született meg a kisfiúnk, melyet közös háztartásban nevelünk, de nem házasodtunk össze. A családi pótlékot és az adókedvezményt a gyermek után én (anya) kapom meg. Azt szeretném tudni, ha megosztjuk a családi pótlékot és mind a ketten kapjuk fele-fele arányban, akkor mind a ketten megkapjuk az szja visszatérítést? Anya és Apa is? Nem lehet olyan eshetőség, hogy kérjük az osztott családi pótlékot és sem az anya, sem az apa nem kapja vissza?

Tekintettel arra, hogy a visszatérítésre való jogosultság nem a családi pótlék folyósításához, hanem a családi kedvezményre való jogosultsághoz kötődik, ezért a pótlék folyósításának megosztásától függetlenül is mindkét szülő jogosult lesz a visszatérítésre. A közös háztartás tényét alkalmas módon bizonyítani kell.

Kell-e bejegyzett élettársi kapcsolatban lennie a szülőknek a szja visszatérítés miatt? Mi nem vagyunk házasok és bejegyzett élettársi kapcsolatba sem. Ez gondot jelenthet ?

Ennek csak a „hozott” gyermek kapcsán van jelentősége. Közös gyermek esetén mindkét szülő jogosult a visszatérítésre, amennyiben a közös háztartás (érzelmi -gazdasági közösség) igazolható.

Az élettárs jogosult-e a visszatérítésre, ha közös gyermekeiket együtt nevelik, de a családi pótlékot nem ő kapja? Kell-e erről valamilyen igényt benyújtani? Megfelelő bizonyíték az élettársi közjegyzői nyilvántartás, vagy a közös lakcím?

Közös gyermek után bejegyzett élettársi viszony és tényleges családi pótlék folyósítás hiányában is mindkét szülő jogosult a visszatérítésre, amennyiben a közös háztartás (érzelmi -gazdasági közösség) igazolható.

Ha elváltam, én vagyok jogosult családi pótlékra, én veszem igénybe az adókedvezményt, új házasságot kötöttem, de a párom és a gyermek lakcíme eltérő, de egy háztartásban élünk, mindketten megkapjuk az adó visszatérítést?

A családi pótlékra és ezáltal családi adókedvezményre jogosult szülővel együtt élő házastárs jogosult családi pótlékra, így visszatérítésre is jogosult lesz. Az eltérő lakcím nem kizáró ok, azonban a közös háztartás tényét tudni kell igazolni.

Az elvált szülők esetei

Nekem van egy gyermekem az exbarátnőmtől. Nem voltunk házasok. Jelenleg már mindketten házasok vagyunk egy-egy másik emberrel természetesen másik állandó lakcímen. Gyermekünk után én kapom a családi pótlékot, családi adókedvezményt, gyermekünk állandó lakcíme nálam van, tartózkodási helye az exbarátnőnél. Kérdésem, hogy exbarátnőm és a férje jogosult lesz e megkapni az SZJA-visszatérítést?

A gyermek a családi pótlék szempontjából csak akkor tekinthető felváltva gondozott gyermeknek, ha a szülők közösen kérik ezt a családi pótlékot folyósító szervtől és a családi pótlékot emiatt 50-50 százalékos arányban kapják. Mindkét szülő tehát akkor jogosult a gyerek után járó családi kedvezmény 50 százalékára és az adó-visszatérítésre, ha a családi pótlékot közös kérelmük alapján 50-50 százalékban kapják. Amennyiben a családi pótlékot kizárólag Ön kapja, akkor a családi kedvezményre kizárólag Ön és az Ön házastársa jogosult. Ilyen esetben a vér szerinti anya és férje családi kedvezményre való jogosultság hiányában adó-visszatérítést nem vehet igénybe.

Egy gyermekünk van, de elváltunk és én igénylem a családi pótlékot, a volt férjem az adókedvezményt, közös felügyelettel váltott nevelésben neveljük kislányunkat. Tartásdíjat nem fizetünk egymásnak. Nekem a nettó bérem 197 000 forint. Körülbelül mennyi jár vissza adóvisszatérítés formájában?

Amennyiben felváltva gondozzák a gyermeket, a családi pótlékot azonban 100 százalékban Ön kapja, akkor a közös gyermek után kizárólag Ön jogosult családi adókedvezményre és szja-visszatérítésre. A leírtak alapján úgy értjük, hogy Ön év közben családi adókedvezményt nem érvényesített és a bruttó bére havi 296.240 forint. Ebben az esetben Önnek 534.000 forint szja jár vissza.

Érdeklődnék hogy szja visszatérítésre jogosult vagyok-e, ha elvált édesapaként van két közös gyerekünk az exemmel. Rendben fizetem a gyerektartás, a gyerekek közös felügyeleti joggal vannak az édesanyjuknál minden második hétvégén vannak velem. Anyjuk veszi igénybe a családi pótlékot és családi adókedvezményt. Rendelkezem bejelentett munkahellyel.

Felváltva gondozott gyermekek esetén, amennyiben a családi pótlékot 100 százalékban az édesanya kapja, akkor Ön nem jogosult szja-visszatérítésre.

Segítségüket szeretném kérni a kormány által bejelentett 2022-es SZJA visszatérítéssel kapcsolatban. Páromnak van egy gyermeke korábbi kapcsolatából, nem voltak házasok. A gyereke most 6 éves, 2,5 éves kora óta velem élnek, az anyukájával összeházasodtunk. Az igazi apukájával 2 hetente találkozik csak. Életvitelszerűen együtt élünk évek óta. Ilyen esetben, én mint házastárs jogosult lehetek az SZJA visszatérítésre, vagy még ilyen esetben is a gyerek igazi apja lesz jogosult a visszatérítésre?

Felváltva gondozott gyermekek esetén, amennyiben a felesége 50 vagy 100 százalékban kapja a családi pótlékot a gyermekek után, akkor a felesége és Ön is jogosult szja visszatérítésre.

Kislányom édesanyjával az élettársi viszonyunk megszűnt. Mivel a kislány vele él, így a családi adókedvezményt 100%-ban ő veszi igénybe. Házasok nem voltunk, bírósági végzés sem készült a gyermek elhelyezéséről. Számíthatok így adóvisszatérítésre?

Amennyiben a családi pótlékra, ezáltal a családi kedvezményre csak az anya jogosult, úgy csak ő jogosult az szja-visszatéríttetésre.

Elolvastam a közölt írásukat az szja visszatérítésről. Most már érthető, hogy a külön élő szülők mindkét tagja visszakapja az szja-t. Az lenne a kérdésem, hogy a külön álló szülőnek sem kell tennie semmit? Tehát automatikusan érkezik a visszatérítés? Így az elvált, különélő szülők is utalva kapják meg?

Amennyiben 2021-ben történt a válás és a szülők akár egy napot is igazolható módon közös háztartásban éltek, így jogosultak voltak családi pótlékra és családi adókedvezményre, akkor az szja visszatérítés mindkét szülőnek jár. Abban az esetben, ha 2021-et megelőzően történt a szakítás, akkor az a szülő érvényesítheti az szja visszatérítést, aki családi kedvezményre jogosult. Felváltva nevelt gyermek esetén mindkét szülő akkor jogosult az adóvisszatérítésre, ha a családi pótlékot közös kérelmük alapján 50-50 százalékban kapják.

Az automatikus visszatérítés szempontjából az bír jelentőséggel, hogy a NAV rendelkezik-e munkáltatói/kifizetői adatszolgáltatásból a visszatérítés számszerűsítéséhez szükséges adatokkal, illetve a kiutalási címekkel (postai cím, vagy bankszámlaszám). Amennyiben nem, mert pl. nem az adott szülő részére folyósítják a családi pótlékot, úgy ennek a szülőnek ki kell töltenie a VISSZADO nyomtatványt és december 31-ig be kell küldenie a NAV-nak annak érdekében, hogy február 15-ig megkapja a visszatérítést, feltéve, hogy adóvisszatérítésre jogosult. Ennek hiányában csak a bevallásban (a bevallási tervezet módosításával vagy új bevallás benyújtásával) érvényesítheti az szja-visszatérítést.

Van egy gyermekem, aki az én háztartásomban él, és ugyan elváltam az apjától, de a családi pótlékot nem írattuk át a nevemre, hanem a volt férjem kapja, amit azonban minden hónapban átutal nekem. Három éve újból férjhez mentem. Azt szeretném kérdezni, hogy akkor melyikünk igényelheti, kaphatja majd esetleg vissza az szja-t? A volt férjem, vagyis az apa és én, vagy a jelenlegi férjem és én?

Amennyiben felváltva gondozzák a gyermeket, a családi pótlékot azonban 100 százalékban az édesapa kapja, akkor a közös gyermek után kizárólag az édesapa jogosult családi adókedvezményre és szja-visszatérítésre.

Egy olyan kérdésem lenne, hogy mi 3 hónapja külön élünk a férjemmel, nem váltunk el, én szeptember elején megigényeltem az egyedül álló családi pótlékot, de a férjem szintén segít és részt vesz a gyermekünk nevelésében. Kérdésem az lenne, hogy ő is megkapjak a visszatérítés?

Amennyiben a volt férjével 3 hónapja élnek külön, azt megelőzően azonban igazolható módon közös háztartásban éltek, akkor mindketten jogosultak szja visszatérítésre.

A tények: gyermekem anyjával csak szimplán együtt éltünk és amikor a kapcsolatunknak vége lett, a lányom velem maradt, egy lakcímen élünk. Az édesanyja elköltözött, de a családi pótlékot továbbra is neki folyósították. Azért hagytuk így mert, ő rakta le egy megtakarításba a gyerek számára és így nem kellett utalgatni külön. Tehát gyakorlatilag én nevelem a gyereket, de ő kapja a családi pótlékot. Visszakaphatom-e én a befizetett SZJA-mat?

Ön vér szerinti szülőként jogosult az szja-visszatéríttetésre, amennyiben alkalmas módon igazolni tudja, hogy közös háztartásban él a gyermekkel.

Van egy kislányom, de születésétől fogva az anyukája veszi igénybe a támogatásokat, a családi pótlékot, és a családi adókedvezményt. Nem voltunk soha házasok és a lakcímünk is más, de a kislány az én nevemen van, ezért kérdezném, hogy jogosult vagyok-e az Szja visszatérítésre?

Amennyiben Ön 2021-bem nem él közös háztartásban és így 2021-ben nem volt jogosult családi pótlékra és családi kedvezményre, akkor az Ön esetében nem áll fenn a jogosultág az szja-visszatéríttetésre.

Mi a válásunk után közösen, megosztott lakhatással neveljük a kislányunkat, a felügyelet is közös. Ilyen formán jogosult lennék én is családi pótlékra, de azt a kettőnk közti megegyezés alapján csak a volt feleségem veszi igénybe (gyakorlatilag átengedtem neki). Ebben az esetben is jogosult leszek a visszatérítésre (mert részemről nem veszem igénybe a családi pótlékot, azt 100%-ban a volt feleségem kapja).

A gyermek a családi pótlék szempontjából csak akkor tekinthető felváltva gondozott gyermeknek, ha a szülők közösen kérik ezt a családi pótlékot folyósító szervtől és a családi pótlékot emiatt 50-50 százalékos arányban kapják.

Mindkét szülő tehát akkor jogosult a gyerek után járó családi kedvezmény 50 százalékára és az adó-visszatérítésre, ha a családi pótlékot közös kérelmük alapján 50-50 százalékban kapják.

Amennyiben a családi pótlékot kizárólag az édesanya kapja, akkor a családi kedvezményre kizárólag ő jogosult. Ez alól kivételt képez az az eset, ha 2021-ben történt a válás, és 2021-ben még volt olyan időszak, amikor – igazolható módon - közös háztartásban éltek.

Olvastam, hogy a külön élők szülők is igényben tudják venni, de gondolom csak akkor, ha megosztott a családi-adókedvezmény! Abban az esetben nem jár, ha nem a vér szerinti a gyermek, de egy háztartásban élnek?

Nem vér szerinti gyermek esetében az egyazon háztartásban élő házastárs, illetve a legalább egy éve bejegyzett élettárs lehet jogosult az szja-visszatérítésre.

Kérdést szeretnék megfogalmazni az SZJA visszatérítéssel kapcsolatban: Esetünkben: elváltak vagyunk, közös szülői felügyelet van a válási végzésben, 60% (anya) - 40% (apa) arányban neveljük a gyermekünket, a családi pótlékot 100%-ban az anyának utalják, ebben állapodtunk meg. Az alábbi cikkben egyszer úgy fogalmaznak, hogy aki családi pótlékra jogosult, míg utána úgy, hogy akinek folyósítják azt. Úgy tudom, hogy mivel közös szülői felügyelet van nálunk, ezért én is jogosult vagyok, de nekem nem folyósítanak (mivel átengedtem teljesen az anyának). Ilyenkor fogok kapni SZJA visszatérítést, vagy sem?

A gyermek a családi pótlék szempontjából csak akkor tekinthető felváltva gondozott gyermeknek, ha a szülők közösen kérik ezt a családi pótlékot folyósító szervtől és a családi pótlékot emiatt 50-50 százalékos arányban kapják.

Mindkét szülő tehát akkor jogosult a gyerek után járó családi kedvezmény 50 százalékára és az adó-visszatérítésre, ha a családi pótlékot közös kérelmük alapján 50-50 százalékban kapják.

Amennyiben a családi pótlékot kizárólag az édesanya kapja, akkor a családi kedvezményre kizárólag ő jogosult. Ez alól kivételt képez az az eset, ha 2021-ben történt a válás, és 2021-ben még volt olyan időszak, amikor – igazolható módon - közös háztartásban éltek.

Év közben szűnt meg a családi pótlékra való jogosultság (túl idős gyerek) esetei

A lányom idén májusig nappali tagozaton tanult, illetve eddig kaptuk a családi pótlékot is. Így is megkaphatnánk a visszatérítést? Mindegy mennyire idős a gyermek, csak nappali tagozatosnak kell lennie a gyermeknek, illetve családi pótlékra jogosultnak kell lenni?

Amennyiben a szülő 2021-ben akár csak egy napra is jogosult (volt) családi kedvezményre, úgy a visszatérítési jogosultság teljes mértékben fennáll.

Arra szeretnék választ kapni, hogy annak a szülőnek jár-e az adóvisszatérítés, akinek 2021 júniusáig járt a családi adókedvezmény? Természetesen időarányosan. Akkor végeztek a középiskolai tanulmányokkal.

Amennyiben a szülő 2021-ben akár csak egy napra is jogosult (volt) családi kedvezményre, úgy a visszatérítési jogosultság teljes mértékben fennáll.

A 2021-ben már nagykorú, de 2021-ben érettségiző gyerekek után jár-e, és ha igen akkor időarányosan vagy teljes évre a családi szja visszatérítés? Tehát a kérdés arra irányul, hogy akinek a gyermeke elmúlt 18 éves (azaz 19 jellemzően, mert év vesztes) és az idei évben érettségizett, annak az esetében jár-e a visszatérítés és az teljes évre, vagy csak félévre vehető igénybe.

Amennyiben a szülő 2021-ben akár csak egy napra is jogosult (volt) családi kedvezményre, úgy a visszatérítési jogosultság teljes mértékben fennáll.

Osztalékra visszajár a befizetett szja?

Kérdésem, hogy osztalékfizetésből származó jövedelem után levont szja is visszatérítésre kerül-e, egyéb feltételek teljesülése esetén.

Nem jár szja-visszatérítés külön adózó jövedelmekre, így osztalékra sem.

Árfolyamnyereség után megfizetésre kerülő SZJA visszaigényelhető?

Nem jár szja-visszatérítés külön adózó jövedelmekre, így árfolyamnyereségre sem.

Pár hónap munkaidő, munkanélküliség, részmunkaidő, illetve gyed esetei

Azt szeretném tudni, hogy ha 2020 augusztus végével lettem munkanélküli, akkor jár-e a visszatérítés 1-8 hóra? A férjemnek van munkaviszonya és 2 gyermeket nevelünk.

Amennyiben a szülő 2021-ben akár csak egy napra is jogosult (volt) családi kedvezményre, úgy a visszatérítési jogosultság teljes mértékben fennáll mindkét szülő esetében.

A kérdésem, hogy akkor is jár a visszatérítés, ha csak 10 hónapot dolgoztam 2021 ben?

Amennyiben szülőként 2021-ben akár csak egy napra is jogosult (volt) családi kedvezményre, úgy a visszatérítési jogosultság teljes mértékben fennáll.

Kétgyermekes édesanya vagyok. Férjem közalkalmazottként dolgozik, ő igényli nálunk a családi adókedvezményt, én munkanélküli vagyok. Ebben az esetben számíthatunk-e szja visszatérítésre?

A férje közalkalmazotti illetménye után jogosult szja-visszatéríttetésre. Ön a leírtak alapján nem rendelkezik összevont adóalapba tartozó (illetve ekhós és katás) jövedelemmel, így nem lesz jogosult szja-visszatérítésre. Megjegyezzük, hogy amennyiben álláskeresési járadékot vagy segélyt folyósítanának az Ön részére, úgy arra tekintettel ön is jogosult lehet szja-visszatérítésre.

Érdeklődni szeretnék, hogy a 6 órára bejelentett munkaviszony esetében is jár-e az szja visszatérítés vagy csak a 8 órás munkaviszonyra vonatkozik?

Az szja-visszatérítés részmunkaidő esetén is jár.

Érdeklődni szeretnék Önöktől, hogy aki gyeden van arra is vonatkozik-e majd az SZJA visszatérítése?

Mivel a GYED az összevont adóalap részeként szja-köteles ellátás, ezért az után is jár az szja-visszatérítés.

Sajnos sehol nem látok arra utalást, hogy a Csed/Gyed-en levő kismama beleszámít-e az SZJA visszatérítésre jogosultak körébe? SZJA-t (15 %-ot) az állam levonja a juttatásból, viszont ezen időszakokban passzív munkavállalónak számít. A Gyes-t említi egy korábbi cikk, hogy arra nem jár visszatérítés - jogosan, hiszen nincs SZJA tartalma.

Mivel a CSED és GYED szja-köteles ellátások, ezért azokból is jár az szja-visszatérítés.

2021. november 7-én megszűnik a foglalkoztatási jogviszonyom, ezt követően a munkanélküli ellátás biztosan fog járni. Ez a tény befolyásolhatja az szja visszaigénylésemet, annak ellenére hogy eddig egész évben volt bejelentett jogviszonyom. Mi lehetne a legegyszerűbb megoldás a számomra, hogy jogosult lehessek az igénylésére?

Amennyiben Ön 2021-ben akár csak egy napra is jogosult (volt) családi kedvezményre, úgy a visszatérítési jogosultság teljes mértékben fennáll, függetlenül attól, hogy 2021 novemberében megszűnt a munkaviszonya. A munkanélküli ellátások (álláskeresési járadék és segély) szja-kötelesek, így azok után is érvényesíthető szja-visszatérítés.

Azt szeretném tudni a SZJA visszatérítéssel kapcsolatban, hogy azokban a családokban, ahol a gyerek év közben születik, ott is teljes évre jár a visszatérítés, vagy arányosan?

Amennyiben Ön 2021-ben akár csak egy napra is jogosult (volt) családi kedvezményre, úgy a visszatérítési jogosultság teljes mértékben fennáll. Az Ön által említett esetben a családi kedvezményjogosultság két jogcímen (90 napnál idősebb magzat, illetve megszületett gyermek után) is fennállhat adott éven belül.

Pénztári befizetések után járó adókedvezmény és más szja-kedvezmények?

Rendelkezem egészségbiztosítási tagsággal, ahol az állam a befizetett összeg 20%-át visszautalja adóvisszatérítés formájában a következő évben az egészségpénztári számlámra, maximum 150 ezer forintig. Mivel létezik születési támogatás az egészségbiztosítómnál, azon gondolkodtam, hogy kihasználom a maximális adóvisszatérítés lehetőségét úgy, hogy befizetem az ehhez szükséges maximális összeget az ep. számlámra. Viszont itt jönne a kérdésem, ha 2022 februárjában visszakapom a 2021-ben befizetett/levont szja-t, akkor a 2022. májusi adóbevalláskor hogyan leszek jogosult az egészségpénztári maximum 150.000 forintos visszatérítésre? Hiszen akkorra már kvázi nem lesz olyan szja-m, amit 2021-ben befizettem, mert azt 2022 februárjában lényegileg teljes egészében visszakaptam, így miből írják jóvá az ep. kártyámra a befizetések utáni adó-visszatérítést? Vagy ebben az esetben már nem jár az adó-visszatérítés? Ez a kérdés felmerülhet ÖNYP-nál is.

Amennyiben az Önt terhelő fizetendő szja-t adó-visszatérítés tekintetében visszakapja, úgy nem tehet pénztári rendelkező nyilatkozatot.

Az Ön esetében rendelkező nyilatkozat csak akkor tehető, ha nem él a maximális összegű szja-visszatérítés lehetőségével.

Mi a helyzet a különböző jogcímen kapott SZJA-kedvezményekkel? Például önkéntes egészségpénztári vagy nyugdíjpénztári befizetés után kapott SZJA kedvezmény, vagy a különböző krónikus betegségek után igényelhető SZJA-kedvezmény. Ezen (2020-ban kapott) kedvezmények összegével csökken a gyereket nevelő szülőknek (a 2020. évi SZJA befizetéseik után) visszajáró SZJA összege? Tehát a logika hasonló, mint a családi adókedvezmény esetében?

Válasszuk ketté a kérdést: (1) szja -visszatérítést csak az egyes adóalap-kedvezmények (pl. az Ön által igénybe vett súlyos fogyatékossági kedvezmény, de akár családi kedvezmény, első házasok kedvezménye stb.) levonása után megállapított adóalapot terhelő adó kapcsán lehet igénybe venni. Ha a kedvezmények levonása urán nem marad adó, akkor szja-visszatérítés sem jár. Ha legalább egy forint adó marad a levonás után, akkor a visszatérítést ezer forintra kell kerekíteni. (2) A pénztári befizetések kedvezménye csak akkor vehető igénybe, ha Ön nem vesz igénybe szja-visszatérítést. Amennyiben Ön szja-visszatérítést érvényesít, úgy pénztári rendelkező nyilatkozat nem tehető.

Kérdésem: Amennyiben minden jogosult visszakapja a tárgyévben befizetett Szja összegét, hogyan történik (történik egyáltalán?) az egészségpénztárba vagy nyugdíjpénztárba a tárgyévben befizetett összegek 20%-ának visszatérítése, hiszen ezidáig ezek az Szja terhére történtek és az adóbevallásban kerültek nevesítésre.

Amennyiben az Önt terhelő fizetendő szja-t adó-visszatérítés formájában teljes egészében visszakapja, úgy nem tehet pénztári rendelkező nyilatkozatot. Ilyen esetben rendelkező nyilatkozat csak akkor tehető, ha nem él a maximális összegű szja-visszatérítés lehetőségével.

SZJA visszatérítéssel kapcsolatban számomra tisztázatlan kérdések egy havi bruttó 1 millió forintos fizetés és 2 gyermek esetén:

- Befizetett éves szja: 1.000.000x12x0.15=1.800.000 Ft

- 2 gyermek utáni családi adókedvezmény: 40.000x12=480.000

- Maradék összeg: 1.800.000-480.000=1.320.000 Ft

- Ebben az esetben a maximális 800.000 forint lesz visszaigényelhető?

- Ha igen, akkor 1.320.000-800.000=520.000 Ft

- Önkéntes nyugdíjpénztár és NYESZ-re visszaigényelhető lesz a maradék 520.000 Ft?!

A maximálisan visszaigényelhető adó 809.000 Ft (nem 800.000 Ft), amely a példában említett esetben teljes mértékben visszaigényelhető. A maradék 511.000 forint egészére azonban nem lesz tehető pénztári rendelkező nyilatkozat, ugyanis az önkéntes nyugdíjpénztár esetében 150.000 forint a NYESZ esetében pedig alapesetben 100.000 forintban maximált a rendelkezési jog.

KATA

Olyan kérdésem lenne, hogy jelenleg Gyeden vagyok a gyermekemmel. A munkahelyem most ezért fizetetlen szabadságon vagyok, mert gyedet kapok. A munkahely tb kifizető hely. Októberben pedig katás vállakozást indítok. Kérdésem a következő: jogosult vagyok-e az SZJA visszatérítésre, ha igen októbertől, a munkahelyemen leadózott szja-t is vissza kapom, és a vállalkozásban leáldozott adó 1/4-ét is?

A GYED és a KATA kapcsán egyaránt jogosult lesz a visszatérítésre, ugyanakkor ezek adóját együttesen kell figyelembe venni a 809.000 forintos visszatérítési határ számításakor. Amennyiben nem Önnek folyósítják a családi pótlékot és február 15-ig vissza szeretné kapni az adót, úgy nyilatkoznia kell idén december 31-ig a VISSZADO nyomtatványon. Ennek hiányában bevallásában kérheti vissza az adót.

Én magam egész évben KATA vállalkozó voltam/vagyok, viszont emellett most már van főállású bejelentett munkaviszonyom, ami mellett megtartottam a mellékállású KATA-t, akkor így mindkét visszatérítésre jogosult vagyok a megfelelő összegekkel?

Mindkét jogviszonya kapcsán jogosult lesz a visszatérítésre, ugyanakkor ezek adóját együttesen kell figyelembe venni a 809.000 forintos visszatérítési határ számításakor.

Ha a férj munkavállalási formája 2021-ben SZJA fizető alkalmazott volt, de 2022 februárjára megváltozik (például alkalmazottból KATA-s vállalkozó lesz, vagy munkanélküli) ez befolyásolja valahogy a kifizetést?

Mivel 2021-ben csak munkaviszony állt fenn, ezért a visszatérítés kapcsán csak ezt kell figyelembe venni. A 2022 februári változás nincs kihatással az szja-visszatérítésre.

Arra lennék kíváncsi, hogy a GYED-ből levont SZJA és a főállás mellett fizetett KATA bizonyos része is visszajár?

A visszatérítés egyaránt jár a GYED és a KATA kapcsán is.

A 9. pontban szerepel, hogy „A KATA szerint adózók az átalányadó egynegyedét kapják vissza”. Közel 20 éve főállású alkalmazotti jogviszonyban dolgoztam, megszakítás nélkül. 2021 jelentős részében is alkalmazott voltam. Viszont 2021.09.13-án Katás egyéni vállalkozó lettem. Az Önök értelmezésében, az esetemben mi lesz a számítás alapja?

a) arra az időszakra amíg alkalmazott voltam (szeptemberig) a befizetett SZJA-mat veszik figyelembe, szeptembertől pedig az általányadó negyedét?

b) megnézik a számítás pillanatában, hogy éppen Katás egyéni vállalkozó vagyok és az alapján kiszorozzák 12 hónapra az általányadóalapra jutó SZJA negyedét?

c) vagy ami még rosszabb, hogy mivel 2021-ben csak 3,5 hónapot vagyok/leszek Katás egyéni vállalkozó így csak erre az időszakra számolnak?

Ön a munkaviszony és a KATÁ-s jogviszony alapján is jogosult lesz a visszatérítésre az a) pontban leírtak szerint. Fontos, hogy a 809.000 forintos visszatérítési felső küszöb kapcsán a két jogviszonyt össze kell számítani.

Egyedi esetek (a fenti kategóriák egyikébe sem sorolhatók)

Van egy 28 éves beteg fiam, aki saját jogán nevelési ellátást, családi pótlékot illetve rokkantsági járadékot kap. A családi adókedvezményt én érvényesítem. Jár-e szja visszatérítés?

Ön, mint a családi pótlékra saját jogon jogosulttal/rokkantsági járadékban részesülő magánszeméllyel közös háztartásban élő hozzátartozó, jogosult lesz az szja-visszatérítésre.

Magyarországon letelepedett, magyarországi adószámmal es magyarországi munkahellyel rendelkező, személyi jövedelemadóját is ide fizető német állampolgárra is vonatkozik a 2021-ben befizetett jövedelemadó 2022-ben történő visszafizetése?

Amennyiben a kérdéses magánszemély magyar családi kedvezményre jogosult, úgy elméletileg igen. Az egzakt válasz érdekében azonban fontos tisztázni a magánszemély adóügyi illetőségét:

ha a kérdéses személy Magyarországon belföldi illetőséggel rendelkezik és esetlegesen külföldön is szerez adóköteles jövedelmet, úgy magyar adókedvezményt csak annyiban érvényesíthet, amennyiben hasonló kedvezmény ugyanabban az időszakban külföldön nem illeti meg.

ha a kérdéses magánszemély külföldi illetőségű, úgy további felétel, hogy a magyar szja-köteles önálló és nem önálló tevékenységből (pl. munkaviszonyból) származó jövedelme eléri az adóévben megszerzett összes jövedelmének 75%-át.

A 4. pont szerint "Ha a családban mindkét szülőnek van bejelentett munkahelye, mindketten visszakapják." Ezt azt jelenti, hogy a 2021-ben bejelentett munkahellyel kell(ett) rendelkezni, hogy az ez alapján befizetett SZJA-t visszakaphassa, vagy pedig a visszatérítés időpontjában kell mindkét szülőnek bejelentett munkahellyel rendelkeznie, hogy mindketten megkapjak az SZJA visszatérítést?

Mivel a visszatérítés a 2021-re megfizetett adóból jár, ezért 2021-ben kellett visszatérítésre jogosító jövedelemmel rendelkezni A visszatérítésre jogosító jövedelem nem csak munkaviszonyból származó jövedelem lehet, hanem pl. ingatlanbérbeadásból vagy katás jogviszonyból származó jövedelem.

Azaz visszakapja-e a szülő a 2021-es befizetett SZJA-t, ha a visszatérítéskor épp nincs bejelentett munkahelye, mert elbocsátották?

Amennyiben 2021-ben volt visszatérítésre jogosító jövedelme, és legalább egy napra családi kedvezményre is jogosult volt, akkor függetlenül attól, hogy a visszatérítéskor rendelkezik-e munkaviszonnyal, jogosult lesz az szja-visszatéríttetésre.

Azzal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy azok, akik szolgálati járadékban részesülnek és ebből adóznak jogosultak lesznek-e az SZJA visszatérítésre. Természetesen a családi pótlékra való jogosultság fennáll.

Összevont adóalapba tartozó szja-köteles szolgálati jövedelem (pl. Honvédségnél tartalékos katonai szolgáltara tekintettel kapott adóköteles jövedelem) esetén fennáll a jogosultság. Adómentes járadékok után nem jár adóvisszatérítés.

Nekünk idén októberben születik kisfiunk, de nem vagyunk házasok, élettársak vagyunk, de nincs ez sehol sem bejegyezve. Párom dolgozott áprilisig, azóta veszélyeztetett terhesként táppénzen van. Jár nekünk a visszatérítés?

Amennyiben a gyermek 2021-ben megszületik és közös háztartásban élnek, mindketten teljes mértékben jogosultak lesznek az szja-visszatérítésre, függetlenül attól, hogy nem házastársak és nem bejegyzett élettársak.

Ha 2021.08.13-án született meg a gyermekünk, akkor csak a születéstől jár vagy onnantól kezdve, hogy igénybe vettük a családi adókedvezményt, illetve hogy én a terhesség elejétől veszélyeztetett terhesség miatt tápénzen voltam, abból is vonnak szja-t?

A vér szerinti gyermekre tekintettel mindkét közös háztartásban élő szülő teljes mértékben jogosult lesz az szja-visszatérítésre függetlenül attól, hogy élettársak vagy házastársak és függetlenül attól, hogy mikor született/fogant a gyermek.

Szja visszatérítéssel kapcsolatban érdekelne, hogy mi a helyzet azokkal a szülőkkel, akik első gyermeküket decemberre várják? Az ügyintézés a gyermek papírjait és a családi pótlékot illetően elhúzódhat. Illetve tört részt kapnak az évből, ha igen, akkor honnan számítva.

Amennyiben a gyermek 2021 decemberében megszületik mindkét közös háztartásban élő szülő jogosult lesz az adóvisszatérítésre, függetlenül attól, hogy házasok-e.

Az szja visszatérítéssel kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Aki jogosult az szja-mentességre (4 vagy több gyermeket nevelő anyák részére szóló szja mentesség), az ebben az esetben nem fog az szja-visszatérítésből semennyi juttatás kapni?

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák a visszatérítést arra az összevont adóalapba tartozó jövedelmükre vehetik igénybe, amelyre a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye nem érvényesíthető. Ilyen például az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem.

Január közepére várjuk első gyermekünk. Önök véleménye szerint az SZJA visszatérítés a 2021-ben már gyermeket nevelőkre fog csak vonatkozni vagy kiterjed a 2022 januárjában született gyermekekre is?

A családi kedvezményre jogosultság a magzati lét 91. napjától fennáll az anyánál és a vele közös háztartásban élő házastársánál (élettársnál nem). Az anya és a házastárs, tehát teljes mértékben jogosult lesz az adóvisszatérítésre, függetlenül attól, hogy a gyermek 2022-ben születik.

Mi külföldön dolgozunk a párommal Németországban (EU), német családi pótlékra (Kindergeld) jogosultak vagyunk. Akkor mi is visszakapjuk a Németországban befizetett SZJA-t?

A magyar szja visszatérítés csak a Magyarországon befizetett szja-ra vonatkozik.

Hamarosan megszűnik a munkaviszonyom, majd egy pár hónapig nem is terveztem újra elhelyezkedni (kb. 2022. március/áprilisig). Azonban, ha jól értelmezem a cikkeben olvasható feltételeket, akkor jövő év elején is szükségem lenne munkaviszonyra, ahhoz hogy az 2021-ben befizetett SZJA-mat visszakaphassam? Ha ez így áll, akkor Önök szerint, ha KATÁs vállalkozó lennék jövő év elejétől (legalább januárban és februárban), akkor a munkaviszonyom alatt 2021-ben befizetett SZJA-mat visszakapom?

Amennyiben 2021-ben családi kedvezményre jogosult volt, úgy a 2021-ben fizetett szja visszatérítésére jogosult lesz. A visszatérítési jogosultságnak nem feltétele, hogy jövő év elején is visszatérítésre jogosító jogviszonyban álljon.

Mi történik a munkavállalóknak 2021-ben kifizetett prémiumokkal?

Az ezek után befizetett szja is visszajárhat a dolgozóknak, de csak akkor, ha 2021. január 10. után kapta meg a 2020-as évre járó összeget, vagy a 2021-es év után fizetett prémiumot még 2022. január 10-ig jóváírják a számláján. Vagyis jelen értelmezés szerint például a 2021. január 11-én (vagy azt követően) a 2020-ra tekintettel kapott prémium már 2021-ben adózik, így tehát a mostani visszatérítés alapjába be kellene számítson.

Korábbi fontos és kapcsolódó cikkeink az szja-visszatérítés témájában:

Címlapkép forrása: Getty Images