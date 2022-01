Szja-visszatérítés 2022: megjött a dokumentum, amiből mindenki látja, mekkora pénzeső hullik rá

Két héten belül több százezer magyar család kap kézhez olyan juttatást, amilyet korábban még soha, jön ugyanis az szja-visszatérítés. 2022. február 15-én az állam visszafizeti a gyereket nevelő családoknak a 2021-es évben befizetett személyi jövedelemadót. Az elmúlt hónapokban, hetekben ezért sokan számolgattak, találgattak, hogy vajon mekkora összeg érkezik a számlájukra, fejben sokan már előre el is költötték, vagy befektették az összeget, mostanra viszont kiderülhetett a pontos összeg. Ennek azonosításához nyújtunk most segítséget az RSM szakértőjével.

Február 15. fontos dátum sok gyermeket nevelő szülő számára. Ekkor érkezhet meg ugyanis sokaknak automatikusan a 2021-ben befizetett szja. A kormány korábbi közléséből azt is tudjuk, hogy ez most 1,4 millió dolgozót érint (ami elmarad a korábban említett 1,9 millió főtől, viszont a későbbiekben még növekedhet a szám). Most az kapja meg a családi adóvisszatérítés összegét, akinek utalási adatait ismerte a NAV, így például az, aki kézhez kapja a családi pótlékot, valamint az, aki 2021. december 31-ig benyújtotta a VISSZADO-nyilatkozatát. Ebben a cikkünkben leginkább most velük foglalkozunk.

Orbán Viktor tavaly júniusi bejelentése óta ezért sokan számolgattak, találgattak, hogy vajon mekkora összeget is fog utalni az állam idén februárban. Ezeknek a találgatásoknak vethet véget az a dokumentum, amit minden munkavállalónak január 31-ig kell megkapnia a foglalkoztatójától. A "munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2021. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz" címet viselő (rövidebb nevén 21M30) igazolásból ugyanis kiolvasható a levont adóelőleg, vagy az ekho szerint adózó munkavállaló esetén "a levont adóból a 9,5 %-os személyi jövedelemadó összege".

Fajcsák Gábor, az RSM partnere és adóüzletágának vezetője érdeklődésünkre kifejtette, hogy akinek csak munkabérből származó vagy kifizetőtől kapott bér típusú jövedelme van, az jövő hétfőig (január 31-ig) kézhez kapja az igazolását a munkáltatótól, kifizetőtől és ezen az igazoláson már szerepel a 2021-ben fizetett szja összege.

Ebből már tud arra következtetni, hogy február 15-én mekkora összeghez jut - emelte ki a szakember, aki ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a ténylegesen kézhez kapott összeg a magánszemélynek véglegesen járó összegtől a gyakorlatban még eltérhet.

Például ha valakinek nem kifizetőtől származó jövedelme is van, amely után maga fizetett év közben adóelőleget, annak lehetősége lesz ezt az adót is visszakérni a bevallástervezete kiegészítésével vagy az éves szja bevallásának benyújtásával, amennyiben az automatikusan neki visszatérített adó összege még nem érte el a visszatérítés maximumát. Az is előfordulhat, hogy valaki nem érvényesítette év közben a családi kedvezményét, akkor azzal még csökkenni fog a 2021-es fizetendő adója, és így az szja-visszatérítés összege is. Ugyanakkor ebben az esetben jól jár a magánszemély, mivel előbb jut hozzá a neki visszajáró adó egy részéhez. Fajcsák Gábor egy konkrét példán keresztül vázolta fel a helyzetet: ha valakinek van 850 ezer forintnyi szja-ja a tavalyi évről, de még nem vette igénybe a gyerek után járó kedvezményt, akkor egy gyermek esetében a fizetett szja összege 120 ezer forinttal csökken, amit a bevallás tervezete módosítását vagy adóbevallásának benyújtását követően kapna vissza. Az szja visszatérítésnek köszönhetően azonban már február 15-én visszakap 809 ezer forintnyi szja-t – miközben csak 730 ezer forint járna neki – és így a gyerek után járó kedvezmény jelentős részét előre megkapja. A fennmaradó 41 ezer forintot fogja majd visszakapni a bevallás tervezet elfogadását vagy bevallásának benyújtását követően.

Érdemes arra is odafigyelni, hogy speciális esetekben akár vissza is járhat a már megkapott pénzből – figyelmeztetett a szakember. Ha valamilyen oknál fogva csökken például a NAV által ismert, kifizetőtől szerzett jövedelem összege, akkor az adófizetési kötelezettség és ezáltal akár az adóvisszatérítés összege is csökkenhet (amennyiben az így fizetendő szja összege 809 ezer forint alatt marad).

Az RSM adóüzletágának vezetője azokra is kitért, akik most kimaradnak az automatikus (február 15-re várható) visszatérítési körből. Ők a jövedelemről szóló igazolások mellett kézhez kapják a más jogviszonyban megkapott bevételekről szóló igazolást, valamint február közepéig az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetések utáni igazolásokat. Ezt február 15-ig megkapja az adóhatóság is, és a NAV megjeleníti az adatokat az SZJA-kiajánlásban. A korábbi közlések alapján ezek a magánszemélyek legkésőbb március 15-től elérhetik az adóhivatal által készített adóbevallási tervezetet (legegyszerűbb módon ügyfélkapuval lehet ezt elérni az eSZJA felületen), ezt ellenőrzés után a magánszemély elfogadhatja és akár javíthatja is, majd beadhatja a bevallását. Ez azért is fontos számukra, mert aki nem adott be 2021-ben VISSZADÓ nyilatkozatot és a NAV nem látja az adatait (vagy nem teljes körűen), az az adóbevallásában kérheti az szja-visszatérítést. Ilyenkor a visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki - szerepelt az adóhatóság korábbi tájékoztatójában.

Fajcsák Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy van lehetőség ennél korábban is pénzhez jutni, mivel a bevallás NAV általi kiajánlása előtt már benyújtható a 21SZJA nyomtatványon az szja bevallás. Ily módon előbbre hozható a 30 napos kiutalási határidő napja. Fontos lehet még tudni, hogy a kiutalás legkorábbi időpontja 2022. március 1.

Azokról sem szabad megfeledkezni, akiknek az adó-visszatérítés részben automatikusan jön (például a munkajövedelme után), részben az szja-bevallásában tudja visszaigényelni. Ide tartoznak azok az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, ingatlant bérbeadók, akik az ilyen típusú tevékenységből származó jövedelmük mellett kifizetőtől származó, összevonás alá eső és/vagy ekho-s jövedelemmel is rendelkeznek. A nem kifizetőtől származó jövedelmük után megfizetett adóelőleget az 21SZJA bevallásukban igényelhetik a NAV-tól, vagy a bevallási tervezetük kiegészítésével.

