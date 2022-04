Ezzel a juttatással lehet megtartani a jó munkavállalókat

Robbanásszerűen nő a magánellátó intézmények száma, ezt a folyamatot elsősorban az állami ellátásból kiszoruló, egyre nagyobb kereslet generálja. Nem meglepő, hogy a vállalatok, amelyek számára a megfelelő munkaerő megtalálása és megtartás komoly kihívást jelent, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a vonzó juttatási csomagba, amelynek egyre gyakrabban részei különböző egészségügyi programok, komplex szűrővizsgálatok. A Dr. Rose Magánkórház segítségével jártunk utána, milyen lehetőségei vannak a cégeknek, ha ezzel szeretnék vonzóbbá tenni a munkahelyet a dolgozóik számára.

Nagyon nehéz kompetens, jó munkaerőt találni – ez derül ki a 2022-es Randstad HR Trends kutatásból, amely Magyarországon különféle üzleti szektorok 394 döntéshozójának és HR-vezetőjének részvételével készült. A válaszadók 68%-a vélte úgy, hogy a kívánt készségekkel rendelkező jelöltek megtalálása komoly nehézséget okoz a toborzás során, és 79%-uk válaszolta azt, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a jó munkaerő megtartására. 2022-ben a leggyakrabban kínált jóléti juttatás között szerepel a rugalmas munkaidő, különböző tréningek, a nem anyagi jellegű elismerés, és az élen szerepelnek a különböző egészségügyi juttatások is.

Munkáltatónak és munkavállalónak egyaránt drága a táppénz

2021-ben több mint 26 millió napot töltöttek az alkalmazásban állók táppénzen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. A Magyar Államkincstár novemberi adati szerint pedig 2021-re a teljes évi táppénzkiadás előirányzata 160,5 milliárd forint volt, 2020-ban 156,8 milliárd forint jutott erre az Egészségbiztosítási Alapból (E-alap), az eredeti előirányzathoz képest 7,5 milliárd forint többletforrásra volt szükség a táppénzek kifizetéséhez.

2020-ban egész évben havonta átlagosan 79 ezer munkavállaló nem tudott dolgozni valamilyen betegség miatt, ezzel a KSH adatai szerint az alkalmazásban állók táppénzes napjainak száma több mint tízéves rekordot döntött meg. Persze, ebben szerepe volt az abban az évben megjelenő koronavírus-járványnak is. Ugyanakkor az, hogy időben fény derüljön a különböző egészségügyi problémákra, a munkavállalók és munkáltatók közös érdeke. 1995 óta minden dolgozónak biztosítani kell foglalkozás egészségügyi szolgáltatást, ugyanakkor egyre több cég dönt úgy, hogy a szokásos foglalkozás-egészségügyi vizsgálat mellett plusz szűréseket, plusz orvosi szolgáltatásokat biztosítanak a munkavállalóknak.

Dr. Junger Éva, a Dr. Rose Magánkórház járóbetegellátás-vezető főorvosa, foglalkozás-egészségügyi szakorvosa a Portfolio-nak elmondta, jelenleg kb. 100 vállalati ügyfelük van, vállalati kártyacsomagon keresztül közel 5000 és foglalkozás egészségügyben is közel 5000 munkavállalót látnak el.

"Egyre több HR vezető, cégvezető gondolja úgy, hogy egy szűrés bár nagyon hasznos, de ha további kivizsgálás indokolt, akkor sokkal jobb megoldás a vállalati éves kártyák bármelyike. Ennek az az előnye, hogy a különböző csomagoknak megfelelően az alapvető szűrések mellett további vizsgálatokat, diagnosztikát nyújtanak a munkavállalóknak” – mondta a szakember. Ennek köszönhetően gyorsan fény derül arra, ha valamilyen egészségügyi problémája van a dolgozónak, aki így nem esik ki a munkából például a több helyszínen, hosszú időn keresztül történő kivizsgálások miatt, hiszen azt egyhelyben, jól szervezetten, a vállalati csomagban foglaltak szerint le lehet bonyolítani, megakadályozva azt, hogy a munkavállalónál olyan egészségügyi állapot lépjen fel, amely miatt nem tudja ellátni a munkáját.

A szakember kitért arra, hogy az általános felmérő vizsgálat során a részletes családi és egyéni kórelőzmény kikérdezése, fizikális vizsgálat alapján a főbb rizikótényezők meghatározhatók (például családi hajlam, dohányzás, túlsúly, korábbi betegségek, stb), vérnyomásméréssel a magasvérnyomás is szűrhető, egyéb alaki, szervi eltérések, panaszok alapján pedig további betegségek felvethetők fel.

"Minél több vizsgálattal egészül ki az üzemorvosi vizsgálat, annál több információt tartalmaz: EKG-val szívritmuszavarra, szívbetegségre derülhet fény, vércukor-, vizeletgyorsteszten túl akár általános teljes vénás labor is készíthető, amely még több információt hordoz a cukorbetegségről, vérképről, májfunkcióról, vesefunkcióról, vérzsírokról. A csomag része lehet a mellkasröntgen is, amely a tüdőbetegségek mellett akár szívbetegségről adhat információt” – tette hozzá Dr. Junger Éva, aki megjegyezte, a szemészeti vizsgálat során a szem elváltozásai mellett kiderülhet a szemfenéki erek eltéréseiből a magasvérnyomás, cukorbetegség kockázata is.

Az kizárólag a cégektől függ, hogy milyen kiterjesztett vizsgálati sort szeretnének biztosítani a dolgozóknak az üzemorvosi vizsgálat során, vagy azt kiterjesztik-e további szűrőcsomagokkal, általános ellátással.

Van igény a munkapszichológiai konzultációra

Bizonyos munkakörök fokozott stresszel járnak, épp ezért ezekben a fokozott pszichés terheléssel járó munkakörökben – legáltalánosabb példa a monitoros munkakör, és a vezetői munkakör többek között – a pszichés terhelést egy alap-kérdőívvel szűrik a Dr. Rose Magánkórházban.

"Ha ennek alapján egészséget veszélyeztető stressz-szintre derül fény, akkor lehetőség van a dolgozónál a munkapszichológiai konzultációra, - mellyel a cégek élnek is a dolgozóik érdekében - aminek során felmérik a dolgozó állapotát, irányt tudnak mutatni, hogy szükséges-e további személyes pszichológusi vagy pszichiátriai segítség, és jelzik, hogy egyéni életmódbeli, vagy munkaszervezési változtatásokat érdemes-e tenni” – mondta Dr. Junger Éva.

A cikk megjelenését a Dr. Rose Magánkórház támogatta.

Címlapkép: Dr. Rose Magánkórház