Napijegyek 28 ezer forinttól: augusztusban jön a Sziget fesztivál újratöltve!

Két nehéz év után idén ismét megrendezik a Sziget fesztivált, amelyre nagyon sok újdonsággal készülnek a szervezők. Jól fogynak az elővételes jegyek, könnyen lehet, hogy teltházas napok lesznek - derült ki a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón.

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben nem tudták megrendezni a Sziget fesztivált, amely idén augusztus 10-15 között tér vissza. Az egész szakma megszenvedte az elmúlt két évet, a gazdasági hatásokról és veszteségekről már nagyon sok szó esett, így ennek taglalására Kádár Tamás, a Sziget főszervezője jobban nem tért ki.

Örökre szakítanak a bevezető napokkal, így a mínusz elsővel és a nulladik nappal is, idén hat napos teljes fesztiválélményt nyújtanak majd a látogatónak. Ennek a kerületi lakosok különösen nagyon örülnek, mert a zaj miatt nehezményezték a munkanapokra eső fesztivál hosszúságát.

Nagy az érdeklődés a fesztivál iránt, a jegyek jól fogynak

- mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője, aki szerint könnyen előfordulhat, hogy teltházas napok is lesznek, ezért az érdeklődőknek nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a jegyvásárlást. A jegyárak még változni fognak, minél közelebb kerülünk a fesztiválhoz drágulnak. A hatnapos fesztiválbérlet jelenleg 120 ezer forinttól indul, a háromnapos 85 ezer forinttól, a napijegyek pedig 28 ezer forinttól. A forint ilyen léptékű gyengülése veszélyt jelent a Szigetre, mivel a fellépőket nem forintban kell fizetni, mindezt nem egyszerű a jegyárakkal kompenzálni - ismertette.

A beengedés a K-hídon belülre költözik, így egyszerűbbé válik a bejutás a rendezvényre. Több helyszín a fesztivál területén belül költözik. A Sziget egy területét, nagyjából a III. kerület szomszédságában húzódó galériaerdő menti részt, az ott lévő védett flóra miatt lezárják a közönség elől, igazodva a főváros és a WWF által végrehajtott természetvédelmi területté történő átminősítéséhez - tette hozzá.

Lesznek új helyszínek, zenei irányzatok, amelyek új helyszínt kapnak. A vendégek idén már vásárolhatnak VIP jegyeket is, erre az élményre van kereslet Magyarországon és Európában is. A megvásárolható VIP-jegyek egyszerre 4 VIP szektorba is belépést engednek, amiket a Nagyszínpad, a FreeDome, a Colosseum és a Ticketswap Party Aréna mellett alakítanak ki.

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kapcsán megjegyezte, hogy a Sziget nem hisz abban, hogy kulturális embargót kellene hirdetnie.

Több orosz fellépő van a programtervben Nina Kraviz mellett - húzta alá.

A környezetvédelmi elköteleződés is töretlen, a Greener Sziget új elemekkel egészül ki idén. Így például a CO2 kompenzációs erdő kialakításához járulhatnak hozzá azok a látogatók, akik a jegy mellé "vásárolnak egy fát" is. A vendéglátás is megújul idén, száműzik a műanyagot, továbbra is használják a re:poharat, lebomló étkészletet használnak és a fókuszt a keletkező hulladék visszagyűjtésére helyezik.

Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója is kiemelte, hogy a Sziget Budapest elsőszámú turisztikai attrakciója. A közel 100 országból érkező fesztiválozó a város jó hírét viszi szerte a világban, ami kulturális és turisztikai szempontból is több mint városmarketing, hiszen a Sziget kétségkívül a legmenőbb és legtöbbet emlegetett hazai márka. Budapest abszolút stratégiai partnerként tekint a Szigetre, ezért is döntött úgy a Főváros közgyűlése, hogy újabb 5+5 évre ad otthont a fesztiválnak. Az együttműködés jegyében a Budapest Brand és a Sziget Fesztivál idén közösen hozta létre a Budapest Card Sziget Edition-t, hogy az ide érkező vendégek ne csak a fesztiválra, hanem a városba is ellátogassanak, felfedezzék a nevezetességeket és átéljék az egyedülálló Budapest-élményt is - húzta alá.

Csiszár Virág, a Sziget nemzetközi booking menedzsere büszke a világsztárokra, akik idén fellépnek az idei fesztiválon. A hosszú szünet után a befutott nevek mellett lesznek itthon még nem látott előadókkal, friss feltörekvő tehetségek. A Nagyszínpadon például olyan headlinereket vonultatnak fel, amelyek friss lemezanyagaikat hozzák el.

Címlapkép forrása: Shutterstock