Az IT-rendszerek segítségével az orvosok is jobban gyógyíthatnak

Az informatikai rendszerek nemcsak egy-egy cég hatékonyságát javítják és munkafolyamatait teszik rendbe, de az egészségügyben akár a gyógyításban is szerepet kaphatnak, amennyiben ezek a rendszerek képesek az orvosok munkáját segíteni - jelentette ki a Private Health Forumon tartott előadásában Szabó Dóra,a Prima Medica Csoport Healzz üzletágának innovációs vezetője.

Szabó Dóra adatvezérelt egészségügyi ellátás című előadását azzal kezdte, hogy a technológiai fejlődés mára hatalmas méreteket ölt, megállíthatatlanul tör be az egészségügybe is, ezért szükség van olyan informatikai megoldásokra, amelyek az orvosok munkáját segítik és így a páciensek is jobban élvezhetik az egészségügyi ellátást.

Az adatokat strukturált formában gyűjtjük be, monitorozzuk, majd feldolgozzuk azokat - adott betekintést a folyamatokba az innovációs vezető. A Prima Medica informatikai fejlesztéseinek központi célja, hogy a diagnózis felállításában segítség a szakembereiket. Sokszor ugyanakkor a betegek adatai és betegségeiknek jellemzői csak az adott pillanatban érhetőek el, ezért fontos szempont, hogy már a diagnózis felállítása előtt, valamint a kezelése után is rendelkezésre álljanak ezzel kapcsolatos adatok. A Prima Medica és a Healzz közös megoldása egy olyan rendszer, amely két pilléren nyugszik: a páciens és az orvos oldali.

A betegek ezen a felületen rögzíthetik az egészségügyi adataikat, valamint a táplálkozási és mozgási adatok is bevihetőek. Külön fontos szempont, ha a hordható okoseszközökkel rögzített adatokat egy szakemberrel is meg tudjuk osztani.

Nagyon fontos, hogy ezeket az adatokat ne csak begyűjtsjük, hanem kezeljük is. Egy ilyen rendszer adatainak felhasználásával esetleges kutatásokon keresztül akár a későbbiekben életek is menthetők - vélekedett a szakember.

Címlapkép forrása: Mónus Márton, Portfolio