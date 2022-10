Telekom branddel folytatja a T-Systems

A vállalati evolúció következő lépéseként a T-Systems még szorosabbra fűzi kapcsolatát a Magyar Telekommal – mondta el a Portfolio-nak Gonda Gábor, a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Telekom Nyrt. vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese. A vezető szerint mindez a nemzetközi trendek és a piac fejlődésének irányába mutat, a vezetékes és mobil konvergencia után a telekommunikáció az IT-val együtt tud értéktöbbletet kínálni az ügyfeleknek. A változás fő célja, hogy a Telekom a nagyvállalati szegmensben is képes legyen egy szerződésben, egy számlával kínálni telco- és IT szolgáltatásokat.

Az elmúlt hetek legnagyobb híre a telekommunikációs szektor kapcsán az volt, hogy a 4iG az állammal karöltve megvásárolja a Vodafone magyarországi operációját, így a cég 51, a Magyar Állam pedig 49 százalékos tulajdont szerez a második legnagyobb hazai távközlési vállalatban. Mennyire alakítja át a piacot ez a tranzakció?

Némileg hozhat változást ez a tranzakció. Számítottunk arra, hogy a telekommunikációs piac tovább fog konszolidálódni, ezért nem ért bennünket különösebb meglepetésként a Vodafone felvásárlásása kapcsán tett bejelentés.

A nemzetközi porondon látott trend, hogy kapacitást, kompetenciát, illetve piacot felvásárlások útján szereznek meg tradicionális cégek, ez a folyamat Magyarországon is felerősödött. Különösen igaz ez az IT szektorban.

Kétségtelen tény, hogy ez új helyzetet teremthet, hiszen egy újabb szereplő jöhet létre a piacon, amely a mobilszolgáltatásoktól kezdve az IT szolgáltatásokig minden területen meg kívánja mutatni magát.

Ez nagyban hasonlít a Magyar Telekom piaci szerepéhez. Az újonnan létrejövő szereplő megjelenésével élesedik a verseny a hazai piacon?

Némileg más lesz. Eddig is minden szereplő igyekezett a lehető legszélesebb megoldási palettával versenyezni az ügyfelekért. A mi versenyelőnyünk az, hogy már most képesek vagyunk olyan portfóliót kínálni az ügyfeleinknek, amelyet a többi szereplő még nem feltétlenül tudott összeállítani. A versenytársainknak ez időbe fog telni.

Az ugyanakkor tény, hogy most mi is lépni fogunk egyet előre és tovább fejlesztjük a nagyvállalati szolgáltatási portfóliónkat. Jelenleg a külső gazdasági hatások miatt az ügyfeleinknek rugalmas, könnyen, kapacitás alapon, változóan paraméterezhető IT infrastruktúrára van szükségük. Erre törekednek a nagy beszállítók is: számukra is kiszámíthatóbb működést tesz lehetővé, ha egyes termékeiket nem beruházások kapcsán, hanem szolgáltatásként értékesíthetik.

Talán megfogalmazhatjuk, hogy azt a korszakot éljük, amikor a tradicionális üzleti modellek és működés ideje lejárt, így mi is sokkal inkább egy hibrid modellt szeretnénk kialakítani a projektalapú és a szolgáltatásalapú működés között.

Gonda Gábor, a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Telekom Nyrt. vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese

Látjuk azt is, hogy a konnektivitás alapját jelentő vezetékes és mobil távközlés konvergenciája az elmúlt években végbement.

A telekommunikáció a stabil és megbízható szolgáltatásain túl úgy tud igazán többletértéket nyújtani, ha az IT felé fordul.

Tipikusan ilyen érték a cloud, azaz a felhőszolgáltatások, a mesterséges intelligencia, de az 5G területe is, amelyek mind elősegítik a telekommunikáció és IT konvergálódását.

A Magyar Telekom építve piacvezető telekommunikációs jelenlétére és kihasználva a T-Systems IT szaktudását és kompetenciáját arra törekszik, hogy képes legyen konvergens értékkínálatot nyújtani nagyvállalati ügyfeleinek. Ezen azt értjük, hogy az ügyfelek a mobil, a vezetékes és az IT szolgáltatásaikat egy kézből, egy konvergens ajánlatként, egy folyamaton belül vehessék igénybe.

Ez egy olyan képesség és megoldás, amit ma más nem tud nyújtani, jóllehet erre törekednek más szereplők is. Időben valamivel a piac előtt járunk.

Hogyan lehet ráerősíteni a meglévő stratégia további folytatására? Mit kell tennie a T-Systemsnek ebben a helyzetben?

Mindez együtt jár azzal, hogy rendszerintegrációs tevékenységünket is a Telekom márkához kötődően fogjuk folytatni, a T-Systems nevet magunk mögött fogjuk hagyni.

A vállalat evolúciójában ez a természetes következő lépés, amit egy ideje már készítünk elő a kollégákkal. Az új kínálattal az üzleti szegmensben új márkajelölést is be fogunk vezetni. Terveink szerint 2023-ban erre fókuszálunk. Az üzleti szegmens számára a digitális megoldásokat Telekom Business jelöléssel mutatjuk majd be, így jól azonosíthatóan a Telekom márkát a nagyvállalati szegmensben IT képességgel és rugalmas ügyfélkiszolgálással ruházzuk fel.

Nagymértékű átalakításra számíthatunk a közeljövőben a lépés kapcsán? Mit jelent a Magyar Telekomhoz történő szorosabb kötődés a gyakorlatban a T-Systems utódjának?

Minden olyan képességet, amit az ügyfeleink eddig megszoktak, a továbbiakban is kínálni fogunk.

A rendszerintegrációs tevékenységünk Telekom márka alatt és új néven szolgálja ki ügyfeleinket, nagyon erős projektmenedzsment, illetve minőségbiztosítási fókusszal.

Ezzel párhuzamosan, ahogy arról már beszéltünk a Magyar Telekomban az átkerülő IT kompetenciákat kihasználva elindítjuk konvergens digitális üzleti értékkínálatunkat, ahol a telekom és az IT szolgáltatásainkat egy kézből, egy folyamat mentén kaphatják meg az ügyfeleink.

Milyen előnyöket hordozhat ez a vállalatnak, és mit fognak észrevenni mindebből az ügyfelek? Utóbbiaknak hozhat érdemi változást a szorosabb integráció, vagy inkább szervezeti döntésről van szó?

Ez a lépés elsősorban azokra az ügyféligényre reagál, amit a hazai és nemzetközi piacokon tapasztalunk. A nagyvállalatoknak ez stabilitást és biztonságot jelent, valamint lehetővé teszi számukra azt a rugalmas skálázhatóságot, ami nélkül ebben a volatilis gazdasági környezetben nagyon kritikus a működés.

Milyen ügyfélkört tudhat magáénak jelenleg a T-Systems? Kiket érint ilyenformán a lépés?

A T-Systems jelenleg nagyságrendileg 10 ezer ügyfelet szolgál ki. Ez a meglehetősen átfogó, komplex ügyfélkör az ország legnagyobb vállalataitól kezdve a közepes méretű vállalatokig majdnem a teljes magyar gazdaságot lefedi.

A hazai top 400 cég döntő többsége az ügyfélkörünkbe tartozik valamilyen szolgáltatás vagy IT tevékenység révén.

Mi úgy gondolunk magunkra, mint egy irányadó digitális szolgáltatóra, és nem feltétlenül szoktuk azt vizsgálgatni, hogy számszakilag mekkorák vagyunk a többiekhez képest. Az iránymutató szót azért emeltük be a saját víziónkba, mert úgy gondoljuk, meghatározó nagyvállalatként a mi felelősségünk az, hogy ismerjünk, felmérjünk és diktáljunk bizonyos trendeket. Azt gondoljuk, hogy kellően meghatározó a jelenlétünk a magyar piacon, a többit a piacelemzőkre hagyjuk.