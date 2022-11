Íme a magyar agrárium legjobbjai 2022-ben: fotókon a győztesek

A Portfolio Csoport 2022-ben is díjazta a legkiemelkedőbb és legsikeresebb agrárgazdasági szereplőket, és az év legfontosabb agráreseményén, a kétnapos Agrárszektor 2022 konferencián kiosztotta a Portfolio Agrárdíjakat. Egy 10 tagból álló szakmai zsűri döntött Az év női agrárvállalkozójáról, Az év fiatal agrárszakemberéről, Az év kertészetéről, Az év állattenyésztőjéről, Az év növénytermelőjéről, Az év agrárinnovációjáról, Az év agrárberuházásáról, valamint a Portfolio Agrárgazdaságért díj nyerteséről. Emellett idén először a Zsűri különdíja is átadásra került.

A siófoki Agrárszektor 2022 Konferencián idén is kiosztott a Portfolio Csoport a Portfolio Agrárdíjakat. Ebben az évben kilenc kategóriában díjaztuk a hazai agrárgazdaság legjobbjait, és most először a Zsűri különdíja is átadásra került. Ők lettek 2022-ben a magyar agrárium legjobbjai:

Az év női agrárvállalkozója : Leskó Magdolna (Geo-Milk Kft.)

: Leskó Magdolna (Geo-Milk Kft.) Az év fiatal agrárszakembere : Dusnoki Csaba (Új Élet Mezőgazdasági Kft.)

: Dusnoki Csaba (Új Élet Mezőgazdasági Kft.) Az év kertészete : Hódkertész Kft. (Feczák Tamás)

: Hódkertész Kft. (Feczák Tamás) Az év állattenyésztője : Sántha Imre (Formula GP. Kft.)

: Sántha Imre (Formula GP. Kft.) Az év növénytermelője : Rozsi József (Agro-Sükösd Kft.)

: Rozsi József (Agro-Sükösd Kft.) Az év agrárinnovációja : Renner Bt. (Renner Tamás)

: Renner Bt. (Renner Tamás) Az év agrárberuházása : Agrosprint Zrt. (Fülöp Gábor Zoltán, Fülöp Gábor Zoltánné)

: Agrosprint Zrt. (Fülöp Gábor Zoltán, Fülöp Gábor Zoltánné) Zsűri különdíja : Kákonyi Károlyné (Agroszolg Trade Kft.)

: Kákonyi Károlyné (Agroszolg Trade Kft.) Portfolio Agrárgazdaságért díj: Horn Péter, akadémikus

A nyerteseket topvezetőkből álló szakmai zsűri választotta ki: Éder Tamás, a Bonafarm Csoport vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója, Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, Harsányi Zsolt, az Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Kerezsi Miklós, a Hodler Capital igazgatóságának elnöke, Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója, Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója, Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató-helyettese, Petőházi Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató-helyettese, Szabó Levente, a KITE Zrt vezérigazgatója, és Szabó Miklós, a Tranzit Csoport alapító-tulajdonosa. Döntöttek Az év női agrárvállalkozójáról, Az év fiatal agrárszakemberéről, Az év kertészetéről, Az év állattenyésztőjéről, Az év növénytermelőjéről, Az év agrárinnovációjáról, Az év agrárberuházásáról, megszavazták, ki kapja a Portfolio Agrárgazdaságért díjat, és idén először a Zsűri különdíja is átadásra került.

Az év női agrárvállalkozója: Leskó Magdolna (Geo-Milk Kft.)

Leskó Magdolna a sárospataki Geo-Milk Kft. ügyvezetője. Az agrármérnöki diploma megszerzése után a Sárospataki Kossuth Szövetkezetben dolgozott és részt vett a Geo-Milk Kft. megalapításában is. Kezdettől fogva az állattenyésztés szakmai vezetője volt, majd a Geo-Milk Kft. ügyvezetője és irányítója lett. Elhivatott a szarvasmarha-tenyésztés iránt, vezetése alatt a kft. a nehezebb években is eredményesen tudott működni. A cég 1100 tejhasznú Holstein-fríz tehénből és annak szaporulatából álló állománnyal rendelkezik. A folyamatos fejlesztések és beruházások nyomán új fejőház és istállók épültek, de a szociális épületek és az iroda is megújult.

A Geo-Milk Kft. tejtermelésben az ország legjobbjai között van, közel 12 ezer literes laktációs eredménnyel.

A cégnél ma 3500 hektáron gazdálkodnak, amelyből 2550 hektár szántó, 950 hektár pedig rét és legelő. 2021-ben a Geo-Milk Kft. nettó árbevétele több mint 2 milliárd forint volt.

Az év fiatal agrárszakembere: ifj. Dusnoki Csaba (Új Élet Mezőgazdasági Kft.)

A 24 éves ifj. Dusnoki Csaba a Bács-Kiskun megyei Dunapatajon található Új Élet Mezőgazdasági Kft. termelésirányítója. A tavaly mintegy 670 millió forint árbevételt elérő családi vállalkozást az egykori Új Élet Termelőszövetkezet jogutódjaként alapították 2006-ban. A gazdaság 1000 hektáron működik, az integrációval együtt pedig majdnem 1400 hektáron gazdálkodnak. Döntően konvencionális szántóföldi növényeket - őszi búzát és árpát, repcét, kukoricát és napraforgót - termesztenek.

Ifj. Dusnoki Csaba meghatározó szerepet játszott abban, hogy az utóbbi években több lépést is tettek a precíziós gazdálkodás alkalmazása érdekében, ideértve a precíziós öntözést is.

Fogékony a fenntartható, talajközpontú művelés és a napjainkat egyre inkább jellemző adatalapú gazdálkodás iránt, meghatározó szerepet vállal a precíziós gazdálkodást alkalmazó térségi termelők körében, mindemellett példamutatóan elkötelezett az öntözésfejlesztésben is.

Az év kertészete: Hódkertész Kft. (Feczák Tamás)

A Hódmezővásárhelyen található Hódkertész Kft. zöldségeket - döntően paradicsomot, paprikát és uborkát - termeszt 25 hektár termőterületen, és szállítja azokat az év minden időszakában a hazai áruházakba. A társaság ügyvezetői posztját Feczák Tamás tölti be.

A cég évente több mint 11 ezer tonna terméket értékesít, és termelői-értékesítési szervezetében 17 dél-alföldi tagkertészetet integrál, amelyek üvegházakban, hidrokultúrás módszerekkel termelnek.

A mintegy 6 milliárd forint éves forgalmat lebonyolító társaság a betakarított zöldségek tárolását és csomagolását is biztosítja, ahogy azok hatékony szállítását is. A kft. 2022-ben helyezte üzembe új, 2x3 hektáros, led-es pótmegvilágítással megépült üvegházát, amelyben különleges minőségű paradicsomfajták termesztése folyik. A cég kizárólagos hazai tulajdonban áll, a termelők birtokolják és működtetik.

Az év állattenyésztője: ifj. Sántha Imre (Formula GP. Kft.)

ifj. Sántha Imre a Hajdú-Bihar megyében található hajdúböszörményi Formula GP. Kft. ügyvezetője. Ma már ő irányítja a gazdaságot édesapja, id. Sántha Imre segítségével. A családi vállalkozás elkötelezett az állattenyésztés fenntartása mellett. Sertéstelepükön 850 dán genetikájú anyakocát és annak szaporulatát tartják, és a telepen több mint 21 ezer hízót állítanak elő. A céghez tartozik egy 450 Holstein-frízből álló tejelő állomány, illetve annak szaporulata is. A tehenek évente csaknem 5 millió liter tejet termelnek, amelyet Hajdúböszörményben a helyi sajtüzemnek értékesítenek.

Tevékenységeik együttesen a megye és az ország egyik meghatározó vállalkozásává emelték a gazdaságot az utóbbi években.

A cég 1991-ben alakult, és ma már 240 főt foglalkoztat. A Formula GP. Kft. éves árbevétele eléri a 10 milliárd forintot. Jelenleg 1800 hektár bérelt területen gazdálkodnak, emellett mintegy 2500 hektár területet integrálnak is.

Az év növénytermelője: Rozsi József (Agro-Sükösd Kft.)

Rozsi József a Bács-Kiskun megyei Sükösd térségében működő Agro-Sükösd Kft. ügyvezetője, emellett egy családi gazdaságban is érdekelt. 1984-ben került az akkor még termelőszövetkezetként működő vállalkozáshoz, és a ranglétra minden fokát bejárva - először gyakornokként, később elnökhelyettesként - jutott el mai pozíciójába. Az egymilliárd körüli éves árbevételű Agro-Sükösd Kft. 1200 hektáros területen gazdálkodik és közel 1000 hektár területet is integrál. A cég főbb növényei az őszi búza, az őszi árpa, a kukorica és a napraforgó.

Rozsi József a szántóföldi növénytermelés gyakorlati megközelítésében és a helyspecifi kus (különböző talajtípusok szerinti) termesztéstechnológia elemeinek fejlesztésében is élenjáró termelő.

Emellett kimagasló eredményeket ér el az új fajták és termesztéstechnológiák bevezetésében. Családját is sikeresen be tudta vonni a cégbe, gyermekei már ott dolgoznak, így biztosított a generációváltáson alapuló folyamatos működés.

Az év agrárinnovációja: Renner Bt. (Renner Tamás)

Renner Tamás a Jánoshalmán található Renner Bt. műszaki igazgatója. Vezetésével jött létre a Renner-50 univerzális összkerékhajtású erőgép. A fejlesztési és gyártási projekt azzal a céllal indult, hogy - a huszadik században elért magyar mérnöki eredményeket felhasználva - a magyarországi OEM típusú traktorelőállítás újrainduljon. A projekt során olyan együttműködést építettek ki gyakorló mérnökökkel, gyártóüzemekkel, és felsőoktatási intézményekkel, amelynek eredményeképpen a magyar kertészetek, állattartó telepek és kommunális üzemek számára elérhető áron és magas minőségi szinten tudnak erőgépeket gyártani. A cég 1991-es alapítása óta meghatározó szereppel bír műszaki gumiáruk, ezen belül prés-vulkanizált gumi-fém termékek gyártásában is.

Termékei közül kiemelkedik egy öt típusból álló rezgéscsillapító család, amelyet az ipar különböző területei számára gyártanak.

A 4 milliárd forintot meghaladó árbevételű cégnél további célként szerepel a Renner traktor továbbfejlesztése, figyelembe véve a kettős – agrár- és hadiipari - felhasználási elképzeléseket is. Renner Tamás részt vesz a MATE Szent István Biztonságkutató Központ fejlesztési munkáiban, ahol kettős felhasználású termékek, gépek tervezését, fejlesztését segíti a gépészeti munkacsoport vezetőjeként.

Az év agrárberuházása: Agrosprint Zrt. (Fülöp Gábor Zoltán, Fülöp Gábor Zoltánné)

A karcagi Agrosprint Zrt. alapító-tulajdonosai, Fülöp Gábor Zoltán és Fülöp Gábor Zoltánné a pandémia idején döntöttek arról, hogy az előre menekülés politikáját választják, és a zöldség-gyümölcs feldolgozással foglalkozó hűtőipari cég fennállásának legnagyobb beruházását valósítják meg.

A 14 milliárd forintos zöldmezős fejlesztéssel minden igényt és követelményt kielégítő, nyugat-európai színvonalú gyáregység létesült Karcagon, és kezdte meg működését 2022 nyarán.

Az új üzem alapterülete 10 500 négyzetméter, amelyhez további 5000 négyzetméteren elhelyezett egyéb üzemépületek kapcsolódnak. A gyártókapacitás eléri a 35 ezer tonnát, amelyhez mintegy 80 ezer tonna zöldség- és gyümölcsnyersanyag szükséges. Az eddig gyártott termékek kapacitásának növelése mellett megkezdték a szemes és a csöves csemegekukorica gyorsfagyasztását is, amely Magyarország stratégiai exportcikke. A beruházás több mint 60 új munkahelyet teremtett, és jelentősen növeli az árbevételt is. Az eddigi 16 milliárdos éves forgalom az idén várhatóan eléri a 20 milliárd forintot, 2024 végére pedig 25 milliárd forint feletti lehet. A beruházásoknak köszönhetően az Agrosprint nem csak a hazai hűtőiparban vált kiemelkedő vállalattá, hanem Közép-Európában is az egyik vezető fagyasztott zöldség- és gyümölcsgyártó társaságnak tekinthető.

Zsűri különdíja: Kákonyi Károlyné (Agroszolg Trade Kft.)

Kákonyi Károlyné az Agroszolg Trade Kft. ügyvezető igazgatója, az 1991-ben alapított cég a Bács-Kiskun megyei Újteleken működtet két telephelyet. Az egyiken terménytisztító és raktárak találhatók, a másikon pedig szárítóberendezés, illetve raktárak vannak. A család tulajdonában lévő 500 hektáros területen gazdálkodnak, kukoricát, repcét és napraforgót termelnek, emellett a környező települések őstermelőivel dolgoznak együtt.

Integrátorként több mint 100 partnerükkel állnak kapcsolatban, és az integrált terület 2500 hektár körüli.

A cég inputanyagok forgalmazásával is foglalkozik, illetve finanszírozási szolgáltatást is nyújt a gazdálkodóknak, akik betakarításkor a terményeket a kft.-hez viszik. A cég nettó árbevétele 2021-ben 1,3 milliárd forint volt, az idei várható eredményeket az aszály nagymértékben befolyásolja. Kákonyi Károlyné az előző ciklusban a NAK megyei alelnöke volt, emellett évekig szervezte a Magyarok Kenyere programot. Meglátása szerint sokkal több fi atalra lenne szükség a mezőgazdaságban, mert sok helyen nincs kiszemelt utód, aki átvenné a gazdaságot, ugyanakkor úgy látja, az utóbbi időben egyre többen kezdenek kacsintgatni a mezőgazdaság felé.

Portfolio Agrárgazdaságért díj: Horn Péter, akadémikus

Horn Péter szakmai munkássága meghatározó mértékben a felsőoktatáshoz és a kutatásfejlesztési szakterülethez kapcsolódik. Vezető pozíciókat töltött be a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán, majd három cikluson keresztül rektora volt a Pannon Agrártudományi Egyetemnek. 2000 és 2007 között alapító rektora volt a Kaposvári Egyetemnek. 2021-től a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kuratóriumának tagja.

Kiemelkedő kutatási és fejlesztési tevékenységet végzett az alkalmazott állatgenetika, a háziállatok nemesítése területén, döntően a baromfitenyésztéssel, a sertéstenyésztéssel és a legelőre alapozott gímszarvas-tenyésztéssel foglalkozott.

Horn Péter nevéhez fűződik több nagyhatású gén öröklődésének és hatásának tisztázása juh, hal és galamb fajokban. Tyúkoknál sikerült tisztáznia az anyai heterózis mértékét és jellegét, emellett tyúkoknál és sertéseknél is vizsgálta a genotípus, az ivar és a termelési környezet közötti kölcsönhatásokat. Mindezeken kívül meghatározta élő állatok testösszetételét és húsminőségét digitális képalkotó rendszerek felhasználásával. Horn Péter a magyar gímszarvas háziasítási program egyik kidolgozója. Pályafutása során mindvégig szorosan együttműködött vezető magyar és külföldi állattenyésztési profilú vállalatokkal, 1963-2020 között. Nemzetközi és hazai folyóiratokban mintegy 1000 publikációja jelent meg. Munkásságát igen nagyszámú hazai és nemzetközi díjjal és címmel ismerték el. 1993 óta a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Fotó: Stiller Ákos