Végképp lemaradhat, aki túl sokat halogatja a fejlesztéseket

Portfolio 2022. december 19. 11:00

Általános tapasztalat, hogy a jelenleg fennálló gazdasági helyzetben a hazai cégek a fejlesztések helyett sokkal inkább arra koncentrálnak, hogy egy centiméterrel a víz felett tartsák a fejüket. Ez a hozzáállás természetesen érthető, azonban egyáltalán nem biztos, hogy hosszabb távon is kifizetődő. Szerencsére ezzel a legtöbb cégvezető is tisztában van, és az átmeneti helyzet egyáltalán nem azt jelenti, hogy a vállalatok ne lennének nyitottak az innovációkra. A legtöbben csupán kivárnak és terveznek - ez pedig alapvetően egy pozitív dolog, hiszen tudatos hozzáállásról tanúskodik. A fejlesztések ugyanis hosszútávon csak akkor lehetnek kifizetődőek, és csak akkor szolgálhatják a vállalat egészének érdekeit, ha nem ugrunk meggondolatlanul fejest az ismeretlenbe. Kérdés persze, hogy hogyan segít a változásmenedzsment az új technológiák integrálásában és abban, hogy egy vállalat a jelenlegi válsághelyzetben is képes legyen megtartani a pozícióját, vagy épp előnyhöz jusson a piaci versenyben. A témával kapcsolatban Poór Károllyal, a Dataxo Group Zrt. egyik alapítójával és igazgatósági tagjával beszélgettünk.