A hatósági szabályozás eltűnik, az akciók maradnak

Tavaly nyáron, a rögzített árak eltörlésével párhuzamosan bevezették a hatóságilag elrendelt árakat, azonban a kormány az infláció mérséklődésére hivatkozva július elején visszavonta az intézkedést. A Lidl Magyarország adatai alapján viszont még mindig intenzíven keresik a vásárlók a kedvezményes termékeket, ezért az áruházlánc továbbra is fenntartja az akciókat.

A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.

A kormány július 1-jével megszüntette a hatóságilag előírt akciókat. A tavaly nyáron bevezetett intézkedés során 20 akcióköteles termékkategóriát határoztak meg (például baromfihús, sajt, péksütemények, száraztészta). Valamennyi kategóriából egy-egy terméket a megelőző egy hónapban alkalmazott legalacsonyabb árnál legalább 10 százalékkal olcsóbban kellett értékesítenie az egymilliárd forint feletti árbevétellel rendelkező kiskereskedelmi láncoknak. Ezt a számot augusztusban, az ársapkák kivezetésével párhuzamosan 15 százalékra emelte a kormány, illetve 8 termék árát beszerzési áron, vagy az alatt rögzítették.

Szakértők véleménye szerint

a kiskereskedelmi láncokban növekedésnek indult a forgalom az elmúlt hónapokban, arra számítanak, hogy a trend a hatósági akciók eltörlésével nem fordul meg,

mivel az árstopos termékek köre nem képviselt nagy súlyt a fogyasztói kosárban. A verseny pedig továbbra is várhatóan élénk marad, ezt többek között az is szavatolja, hogy az online árfigyelő rendszer továbbra is működni fog. A hatósági akciók eltörlésének pozitív hozadéka lehet mind a kereskedők, mind a termelők számára, hogy az árak torzulása megszűnik.

Nem tűnnek el az akciók

Az élelmiszerárak a Covid kitörése után kezdtek el jelentősen emelkedni: a KSH adatai alapján az olyan alapvető élelmiszerek, mint a kenyér, a cukor, a burgonya, a vöröshagyma vagy a tejtermékek, legalább 80 százalékkal drágultak 2020-hoz képest. A munkáltatók többsége nem tudta lekövetni ezt az áremelkedést a fizetésekkel, így az emberek reálértéken kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint néhány évvel ezelőtt. Ennek hatására az akciók iránti érdeklődés is megugrott,

a kiskereskedelmi láncok mindegyikében érezhető, hogy az akciós termékeket előnyben részesítik a vásárlók.

A Lidl Magyarország a Portfolio kérdésére arról tájékoztatott, hogy a vásárlók igényeire reagálva a korábbi kötelező akciókat továbbra is fenntartja, illetve tartós árcsökkentési programjának termékkínálatát is bővíti: a jelenleg 700 cikkből álló listára újabb 100 termék kerül fel, amelyben húsok, pékáruk, tejtermékek is megtalálhatók. Az áruházlánc nagyobb kiszerelésű termékekkel, hetente frissülő akciókkal, tartósan alacsony árú termékekkel és a Lidl Plus applikációban megtalálható kuponokkal is törekszik az árak alacsonyan tartására.

A közel 3 éves digitális hűségprogramot már több mint a vásárlók 40 százaléka használja: az alkalmazásban olyan kuponokhoz férnek hozzá a vevők, amelyeket a különböző akciókon felül tudnak érvényesíteni a kasszáknál. Az applikációt a kiskereskedelmi lánc játékokkal, promóciós időszakokkal népszerűsíti.

Egészségeset vagy olcsót?

2020-at megelőzően egyre nagyobb hangsúlyt fektettek az emberek az egészséges életmódra, így a változatos, egészséges étrendet is előnyben részesítették, például több zöldséget és sovány húst, viszont kevesebb feldolgozott élelmiszert fogyasztottak. Ez a trend azonban az élelmiszerboltok tapasztalatai alapján bezuhant, amikor hirtelen megugrott az élelmiszerek ára: a tápérték és a kalóriatartalom helyett az ár vált az elsődleges szemponttá. Pedig dietetikusok véleménye szerint itthon kiemelten fontos lenne odafigyelni az egészséges táplálkozásra:

a legfrissebb felmérések szerint az uniós tagállamok közül csak Málta és az Egyesült Királyság előzik meg hazánkat elhízás szempontjából.

A kutatások arra is rámutatnak, hogy az átlag alatti keresettel rendelkezők között kétszer annyian túlsúlyosak, mint az átlagos vagy átlag feletti keresetűek között.

Az egészséges táplálkozás fontos eleme a hal: könnyen emészthető, telítetlen zsírsavakban gazdag, Magyarországon mégis az ajánlottnál jelentősen kevesebbszer fogyasztjuk. A Lidl a „Minden péntek, halpéntek!” állandó promóció keretén belül igyekszik ösztönözni a halfogyasztást: péntekenként a friss halak 15 százalék kedvezménnyel vásárolhatók meg valamennyi üzletükben.

A kiegyensúlyozott táplálkozás másik hangsúlyos eleme a gyümölcsök és zöldségek napi szintű fogyasztása, azonban

a friss gyümölcsök és zöldségek ára is jelentősen megemelkedett az utóbbi években:

már az olyan alapvető zöldségek, mint a paradicsom, az uborka vagy a salátafélék is másfélszer-kétszer annyiba kerülnek, mint néhány éve.

A nyári időszakban azonban megnő a kereslet erre az élelmiszercsoportra, így az áruházláncnál hetente legalább 150 féle friss zöldség és gyümölcs érhető el, amelynek jelentős része hazai beszállítóktól származik. A megnövekedett vásárlói igényt ráadásul nemcsak bővített kínálattal, hanem akciókkal is igyekeznek lekövetni – derül ki a diszkontlánc közléséből.

A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.

Címlapkép forrása: Lidl Magyarország