Korábban a világpusztulásától féltek, ha eltűnik, most az katasztrofális, hogy megmaradt

A University of Reading vezette vizsgálat szerint 2015 és 2050 között az ózon 0,27 watt per négyzetméter extra hőelnyelést okozhat, miközben a szén-dioxid 1,75 wattal járul hozzá. Ez az érték jól mutatja, hogy a CFC-gázok betiltása, amely a Montreali Jegyzőkönyv óta segítette az ózonréteg helyreállását, a klímavédelem szempontjából kisebb hasznot hoz, mint korábban feltételezték.
Az ózon ugyanis nemcsak véd az UV-sugárzás ellen, hanem üvegházhatású gázként is működik.
A kutatás modellezéssel vizsgálta, hogyan változik a légkör a század közepéig. A számítások alacsony légszennyezés-csökkentési forgatókönyv mellett készültek, miközben a CFC-k és HCFC-k teljes kivezetése megvalósul.
Az eredmények azt mutatják, hogy az ózonréteg regenerálódása jelentős mértékben semlegesíti a CFC-k kivonásának klímaelőnyeit, így a felmelegedés mérséklése a vártnál nehezebb feladat lesz.
A tanulmány ugyanakkor kiemeli: az ózonréteg védelme továbbra is létfontosságú az emberi egészség szempontjából, hiszen megóv a káros UV-sugárzástól és csökkenti a bőrrák kockázatát. Ugyanakkor az éghajlatpolitikai döntéshozóknak figyelembe kell venniük, hogy a regenerálódó ózonréteg új kihívást jelent a globális felmelegedés elleni küzdelemben, ezért a stratégiákat ennek megfelelően kell frissíteni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Trump bedobta a törülközőt, Európa azonnal hatalmas pénzt nyert az amerikai hibán
Sokan leírják a zöldátállást, de az Európai Unió már most óriásit nyert vele.
Amerikai szakértők: a GDP 250%-áig emelkedhet az államadósság
Állítólag anélkül, hogy káosz törne ki.
Az Európai Bizottság most olyan lépésre készül, ami átírhatja a kontinens gazdasági játékszabályait
Új szabályok érkeznek az EU-ban: a magyar vállalkozások sem kerülhetik el a hatásukat, de még beleszólhatnak a döntésbe.
Lagarde elárulta: a bevándorlók nélkül 6%-kal zuhant volna a német gazdaság
Hatalmas volt a migráció hozzáadott érték.
Miközben 11 ország átcsoportosította a milliárdokat, Magyarország nem írt ki versenyképességi programot
Az Európai Bizottság számot adott a kritikus programról, amiből egyelőre kimaradtunk.
Káosz az utakon: kilométeres sorok a határnál, miközben a főváros körül is bedugult minden
A nyár egyik utolsó hétvégéjén összeomlott az autós forgalom.
Hamarosan megpuccsolhatják Orbán Viktor szövetségesét – jöhet az állami összeomlás a régiós országban.
Népszavazáson dönthetnek a több ügyben elítélt politikus sorsáról, de a feszültségek kiéleződése szinte garantált.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.