Akár 7 új vízerőmű is épülhet Magyarországon

Az MVM Csoport céljai és tevékenységei főként a zöld átállásra, a megújuló energiaforrások növelésére és az energetikai hálózat fejlesztésére fókuszálnak, figyelembe véve a pénzügyi stabilitást és a környezetvédelmi szempontokat. Az MVM tovább bővíti és diverzifikálja portfólióját, fejleszti Paks I. reaktorait, Paks II. erőművet épít, napelemparkokat és szélerőműveket fejleszt és akár 5-7 új vízerőmű is épülhet az országban. Energiatároló kapacitása 10 éven belül elérheti az 500 MW-t is. Bár a Mátrai Erőmű bezárása elkerülhetetlennek tűnik, a földgáz azonban nem veszik ki az energiamixből, a tervezett - egyre inkább késlekedő - CCGT-k akár 30%-ban hidrogént is tudnak majd égetni. Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatójának előadása a Portfolio Energy Investment Forumon.