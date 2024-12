„Magyar inváziót” emlegetett a lengyel sajtó: folytatódik 2025-ben is?

2025-ben is folytatja magyarországi kampányát a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet, „Lengyelország több mint gondolnád” szlogennel. Lengyelország egyre népszerűbb úti céllá válik a magyar turisták körében. Az elmúlt időszakban különösen Zakopane és környéke (Krakkó, Wieliczka) vonzotta a magyar látogatókat, de a cél, hogy az utazók figyelmét felhívják a távolabbi desztinációkra is.

"Ellepték a magyarok Zakopanét", "csak magyar szót hallani", „magyar invázió” – ilyen, és ehhez hasonló szalagcímekkel jellemezte a lengyel sajtó azt, hogy Zakopanéban rekordszámú magyar turista járt a legutóbbi téli szezonban.

Egyre több magyar számára jelent ugyanis turisztikai desztinációt Lengyelország, minden évszakban: a statisztikák alapján a tátrai régióban például - az arab turisták után - a magyarok vannak jelen a legnagyobb számban – tájékoztatta a Portfolio-t a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet (POT), melynek célja, hogy Lengyelországot, mint modern, vonzó országot népszerűsítse, amely magas színvonalú szolgáltatásokat és vonzó árakat kínál a turisták számára.

Európa legvonzóbb desztinációi között

Lengyelország az utóbbi években Európa legvonzóbb turisztikai célpontjai közé tartozik.

A POT céljai között ezért is szerepel, hogy a magyar turisták az ország más részeit is felfedezzék. Varsó, a gyorsan fejlődő metropolisz, ahova naponta több közvetlen repülőjárat is közlekedik Budapestről, kiváló kiindulópontot kínál a látogatóknak az egész ország bebarangolására, akár autóval, akár a gyors, megbízható és sűrű vasúthálózaton.

De Alsó-Szilézia, különösen a történelmi Wrocław városa is vonzó célpont lehet. Itt a statisztikák szerint 2024-ben már meglehetősen nagy számban meg is jelentek a magyar kerékpárosok, részben az aktív turisztikai lehetőségekről szóló korábbi promócióknak köszönhetően. A dunajeci tutajozók között pedig a magyarok a második legnagyobb csoportot alkották, közel 250 ezer résztvevővel.

A Lengyel Idegenforgalmi Szervezet fő koncepciói között szerepel:

a gasztronómiai turizmus fejlesztése, többek között a Michelin-csillagos éttermek megjelenítésével, különböző kulináris útvonalak és a régiókra jellemző konyha bemutatásával;

az aktív turizmus előmozdítása a kerékpárút-hálózat (pl. Green Velo) fejlesztésével, megismertetésével, a könnyed családi kerékpáros útvonalaktól a bike-parkokig; a sokszínű túrázási, vízisport-lehetőségek bemutatásával;

a "slow turizmus" népszerűsítése, amely hosszabb tartózkodást, kulturális, művészeti, gasztronómiai desztinációk felfedezését jelenti Lengyelország kevésbé felkapott régióiban is - ilyen például a bölényrezervátumáról híres Białowieżai régió;

a régi iparnegyedek, iparvárosok revitalizációja, új funkciók adása régi épületeknek (Varsó, Katowice, Łódź) - ezeken keresztül az ország progresszív oldalának bemutatása;

Lengyelország promóciója nemzetközileg ismert sportolók segítségével; A szervezet több kezdeményezést is indított a magyar turisták érdeklődésének felkeltésére az ország északi részei iránt. Együttműködnek a LOT légitársasággal, és a szialengyelorszag.hu oldalon személyes beszámolókkal, blogokkal népszerűsítik az országot, Bárány Róbert filmes utazó sorozata pedig a modern Lengyelországot mutatja be videóiban a gasztronómiától a klasszikus látnivalókon át a felkapott helyekig

Krakkón és Zakopanén túl is izgalmas régiók várják a látogatókat

A Covid előtt, évente 200-220 ezer magyar turista látogatott Lengyelországba. Ez a szám jelenleg növekvő tendenciát mutat azzal, hogy a nemzetközi figyelem is erősödik a lengyel régiók iránt. Lublin például 2029-ben Európa Kulturális Fővárosa lesz.

A gdański (címlapképünkön) karácsonyi vásár elnyerte a Best Christmas Market 2024-25 címet, Varsó pedig 2023-ban Európa Legjobb Desztinációja volt. (Turisztikai jelentőségét jól mutatja, hogy a lengyel főváros volt a helyszíne Taylor Swift The Eras Tour nevű turnéja kelet európai állomásainak 2024 augusztusában – a három koncerten összesen 200 ezernél is többen vettek részt, jelentősen megemelve az eltöltött vendégéjszakák számát.)

Mint megtudtuk,

a turisztikai marketing fókuszába a következő hónapokban Varsó és Łódź kerül

– mindkét nagyváros könnyen megközelíthető Budapestről.

Varsó profilja a dinamikus európai metropolisz, amelyet gazdag történelmén és különleges műemlékein kívül nyitott gondolkodású lakói, a Visztula-folyó és egyedülálló konyha jellemez. A lengyel főváros egy folyamatosan változó város, amelyet minden új látogatás alkalmával újra és újra felfedezhet az utazó.

Az ország közepén található Łódź a két fő autópálya, az A1 és az A2 kereszteződésében fekszik. Tele kontrasztokkal, rengeteg zölddel, meglepő avantgárd installációkkal – most második fiatalságát éli. A lerobbant iparváros az utóbbi 10 évben az ország egyik legmenőbb úticéljává nőtte ki magát modern múzeumaival, közösségi tereivel, urbanisztikai megoldásaival.

Új trend: a coolcation



A legtöbb ember számára a nyári vakáció a korábbi évtizedekben arról szólt, hogy követte a napot, azaz kereste a meleg helyeket, a hőséget. Az elmúlt évek intenzív, rekordokat döntögető hőmérsékletei miatt azonban egyre többen fontolgatják, hogy az ellenkező irányba utaznak: "coolcationt" („hűvösebb vakációt”) foglalnak mérsékelt égövi úti célokra, amelyeknek az is előnye, hogy kevésbé zsúfoltak.



Szakértők szerint az olyan desztinációk, mint amilyen a Balti-tenger vonzóbbá válhatnak, hiszen az a kellemes környezet vagy klíma, amihez egy európai ember hozzá van szokva, egyre északabbra tolódik. Lengyelország lehet ennek a trendnek az egyik nyertese: több száz kilométeres tengerparttal rendelkezik, a Balti-tenger legszebb, egyre tisztább strandjai egy hosszú sávban terülnek el Jarosławiectől Karwiáig. A legjobban kiépített helyek a tengerpart nyugati részén, illetve a Hármasváros – Gdańsk, Gdynia, Sopot - közelében találhatók.

