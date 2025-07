Kiszivárgott Orbán Viktor új akcióterve

Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban szólította meg követőit és ebből a zártnak tűnő forrásból érkeztek új fejlemények a gazdaságról, gazdaságpolitikáról.

Az Index hírportál szellőztetett megint részleteket arról, hogy mit írt a kormányfő a csoportba. Egyrészt értékelte az amerikai-uniós kereskedelmi megállapodást, valamint új intézkedéseket vetített előre.

„A brüsszeli bürokratáknak megint sikerült tüdőn lőni az európai ipart” - fogalmazott a hétvégi egyezség kapcsán, korábban ezt mondta:

Beígérte, hogy négyszer annyi energiahordozót veszünk, befektetünk Amerikában. Ráadásul ők 15 százalék vámot tesznek a termékeinkre, az ő termékeik pedig vámmentesen jöhetnek az EU-ba. Őrület! – írta Orbán Viktor, hozzátéve: „Itt mindenkinek elment az esze?”

A kormányfő szerint a megállapodás káros hatásai Magyarországot is érintik, ezért védekezni kell ellene.

A portál információi szerint bejelentette, tárgyalásokat kezdtek a hazai gazdasági élet szereplőivel, a legnagyobb befektetőkkel és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel.

Munkahelyvédelmi és iparvédelmi akciótervet készítünk, ezen dolgozunk majd a következő hónapokban

– tette hozzá Orbán Viktor.

Érdekes lesz látni, hogy milyen iparvédelmi és gazdaságfejlesztési lépések következnek a következő hónapokban, ezek belengetése egyáltalán nem meglepő, hiszen már az elmúlt hetekben megjelent több cikkünkben is felhívtuk erre a figyelmet. Legutóbb arról írtunk, hogy a költségvetésben jövőre akár 800 milliárd forintos mozgástér is lehet a fiskális lazításra. Más kérdés, hogy vajon mi indokolja ténylegesen az újabb kormányzati beavatkozást. A külső környezet is indokolhatja az újabb gazdaságösztönző magyar intézkedéseket (fontos azonban látni, hogy az újonnan kötött kereskedelmi megállapodás sok részlete még nem tisztázott), ám a magyar gazdaság elmúlt időszakban mutatott szenvedése is indokolhatja az újabb aktivitást. A héten derült ki az NGM sajtóeseményén, hogy idén már csak 1%-os GDP-növekedésre számít a kormány, és jövőre az eddigi 4,1%-os feltételezését is 3,1%-ra csökkentette, és a 4%-os évesített növekedési ütem elérése is (egy-egy negyedévben) távolabb került. Közben a második negyedéves GDP-adat a vártnál kicsit kedvezőbb lett, de nem menti meg sajnos a gazdaságról alkotott összképet.

Azt már korábban előrevetítettük, hogy új gazdaságpolitikai lépések következhetnek az előttünk álló hónapokban, érdekes lesz látni, hogy mi lesz erre a fedezet a költségvetésben:

A miniszterelnök egyúttal beszámolt a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseiről, köztük a véglegesített Otthon Start Programról és a közszolgálati dolgozók évi nettó egymillió forintos támogatásáról.

A tegnapi kormányülésen véglegesítettük az Otthon Start Programot, de itt nem álltunk meg. Készülhetnek az orvosok, ápolók, tanárok, rendőrök, katonák és mindenki, aki a közszolgálatban dolgozik - írta most a csoportban.

