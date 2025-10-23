Történelmi csúcstalálkozó: jövő héten találkozik az amerikai és a kínai elnök

A Fehér Ház bejelentése szerint Donald Trump és Hszi Csin-ping jövő héten személyesen tárgyal Dél-Koreában, az APEC-csúcs keretében.
Ez lesz az első személyes találkozójuk azóta, hogy Trump januárban visszatért a hatalomba. A két vezető idén már három alkalommal egyeztetett telefonon, legutóbb szeptemberben, de utoljára még 2019-ben találkoztak személyesen Trump első elnöki ciklusa idején.
A találkozó kulcsfontosságú pillanatban jön, hiszen a világ két legnagyobb gazdasága között hónapok óta újra erősödnek a kereskedelmi feszültségek. Az Egyesült Államok az utóbbi hetekben kiterjesztette a Kínára vonatkozó technológiai korlátozásokat, és új vámokat helyezett kilátásba, többek között a kínai hajók amerikai kikötőkben történő rakodására. Washington emellett a kritikus szoftverexport további szigorítását is fontolgatja. Peking válaszul korlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémek és más stratégiai nyersanyagok kivitelére, amelyek kulcsfontosságúak a technológiai, energetikai és közlekedési iparágak számára.
A jelenlegi kereskedelmi fegyverszünet november 10-én lejár, és amennyiben nem hosszabbítják meg,
a két fél között ismét vámháború robbanhat ki.
A vámemelések ideiglenes felfüggesztése eddig segített mérsékelni a feszültségeket, de a kölcsönös gazdasági intézkedések miatt a helyzet újra instabillá vált. Trump korábban kilátásba helyezte, hogy november 1-jétől akár 100 százalékos pótlólagos vámot vet ki a kínai termékekre, amennyiben Peking nem enyhíti az exportkorlátozásait.
Donald Trump a jövő héten több országot is felkeres, Dél-Koreán kívül Malajziát és Japánt is.
Címlapkép forrása: Suo Takekuma - Pool/Getty Images
Újabb NATO-tagország légterét sértették meg orosz vadászgépek!
Feszültség a Baltikumban.
Egy lépéssel közelebb a Revolut, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatását Magyarországon
Megérkezett a MiCA engedély.
Putyin: nagyon komoly lenne a válasz az Oroszország belsejére mért csapásokra
Az orosz elnök válaszolt Zelenszkij kijelentésére.
A számok nem hazudnak: ettől tartanak leginkább a magyarok
Meglepő eredmények.
Újabb nagy dobásra készülhetnek Trumpék - Felrobbantak a sztárrészvények
Mutatjuk a nyerteseket.
Trump kegyelmet adott a Binance alapítójának
Pénzmosási ügyben ítéltek el a korábbi cégvezért.
Nem várt mellékhatása jelent meg az AI-nak, amit hamarosan a pénztárcánkon is megérezhetünk
Érdekes folyamatokat indított el a mesterséges intelligencia.
Megcsappantak a befektetők a nemzetközi műtárgypiacon – A kripto- és AI-őrület szívja el a tőkét
A spekulációs tőke új célpontokat keres.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.