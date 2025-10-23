  • Megjelenítés
Történelmi csúcstalálkozó: jövő héten találkozik az amerikai és a kínai elnök
Történelmi csúcstalálkozó: jövő héten találkozik az amerikai és a kínai elnök

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök jövő csütörtökön találkoznak a Dél-Koreában megrendezett Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozón, írja a Bloomberg.

A Fehér Ház bejelentése szerint Donald Trump és Hszi Csin-ping jövő héten személyesen tárgyal Dél-Koreában, az APEC-csúcs keretében.

Ez lesz az első személyes találkozójuk azóta, hogy Trump januárban visszatért a hatalomba. A két vezető idén már három alkalommal egyeztetett telefonon, legutóbb szeptemberben, de utoljára még 2019-ben találkoztak személyesen Trump első elnöki ciklusa idején.

A találkozó kulcsfontosságú pillanatban jön, hiszen a világ két legnagyobb gazdasága között hónapok óta újra erősödnek a kereskedelmi feszültségek. Az Egyesült Államok az utóbbi hetekben kiterjesztette a Kínára vonatkozó technológiai korlátozásokat, és új vámokat helyezett kilátásba, többek között a kínai hajók amerikai kikötőkben történő rakodására. Washington emellett a kritikus szoftverexport további szigorítását is fontolgatja. Peking válaszul korlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémek és más stratégiai nyersanyagok kivitelére, amelyek kulcsfontosságúak a technológiai, energetikai és közlekedési iparágak számára.

A jelenlegi kereskedelmi fegyverszünet november 10-én lejár, és amennyiben nem hosszabbítják meg,

a két fél között ismét vámháború robbanhat ki.

A vámemelések ideiglenes felfüggesztése eddig segített mérsékelni a feszültségeket, de a kölcsönös gazdasági intézkedések miatt a helyzet újra instabillá vált. Trump korábban kilátásba helyezte, hogy november 1-jétől akár 100 százalékos pótlólagos vámot vet ki a kínai termékekre, amennyiben Peking nem enyhíti az exportkorlátozásait.

Donald Trump a jövő héten több országot is felkeres, Dél-Koreán kívül Malajziát és Japánt is.

Címlapkép forrása: Suo Takekuma - Pool/Getty Images

