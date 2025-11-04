  • Megjelenítés
Alakul a dugó: 3 autó ütközött az M0-ás autóúton

Portfolio
Három személygépkocsi ütközött össze az M0-s autóút M7-es autópálya felé vezető szakaszán Gyál térségében, ami forgalmi fennakadást okoz a belső sávban - jelentette a Katasztrófavédelem.

Ráfutásos baleset történt az M0-s autóút 35-ös kilométerénél, Gyál közelében. A három személygépkocsi az M7-es autópálya irányába vezető oldalon ütközött össze.

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat és a gyáli önkéntes tűzoltó egységeket riasztották. A mentési munkálatok részeként a tűzoltó rajok jelenleg a balesetben érintett járművek áramtalanítását végzik.

A baleset következtében a három jármű a belső sávban torlódást okoz, ami akadályozza a forgalmat az érintett útszakaszon.

