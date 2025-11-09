  • Megjelenítés
Félelmetes szupertájfun jön, közel 1 millió embert kellett evakuálni
Félelmetes szupertájfun jön, közel 1 millió embert kellett evakuálni

MTI
A Fülöp-szigeteken közel 1 millió embert evakuáltak az idei év eddigi legnagyobb vihara, egy közeledő szupertájfun érkezése előtt. Az ország északkeleti partvidékén már orkánerejű a szél, sok helyen megszűnt az áramellátás.

A Fung-wong névre keresztelt tájfun, amely 1600 kilométer széles eső- és szélsávjával a délkelet-ázsiai szigetcsoport kétharmadát sújthatja, a Csendes-óceán felől közeledik, röviddel azután, hogy egy előző tájfun legalább 224 ember halálát okozta a középső szigettartományokban.

Ez a korábbi tájfun Vietnam felé haladt tovább, ahol legalább öten vesztették életüket.

Meteorológusok számításai szerint a közeledő tájfun óránkénti szélsebessége jelenleg 185 kilométer.

A hatóságok azt közölték, hogy a szupertájfun északnyugat felé halad, és a legfrissebb számítások szerint vasárnap késő este vagy hétfő hajnalban éri el a Fülöp-szigetek Aurora vagy Isabela tartományának a partjait.

Gilberto Teodoro védelmi miniszter, aki az ország katasztrófavédelmi ügynökségét is felügyeli, egy szombati beszédébe azt mondta, hogy a vihar az ország hatalmas részét érintheti, beleértve az előző tájfun által leginkább sújtott középső tartományt, valamint a fővárost, Manilát és agglomerációját.

A katasztrófavédelmi hatóság szerint több mint 30 millió embert veszélyeztet a közelgő Fung-wong szupertájfun.

