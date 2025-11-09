Hernádi Zsolt a százhalombattai tűzesetről: konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban

Hernádi Zsolt Mol-vezér is tagja volt annak a delegációnak, amely Orbán Viktort kísérte Washingtonba. Hernádival a Mandiner készített interjút a helyszínen, két fontos témát érintettek a beszélgetésben, az egyik a horvát vezetéken történő kőolajszállítás, a másik pedig a százhalombattai finomítóban történt tűzeset.

A Janaf egy többségi állami tulajdonban lévő cég, vagyis politikai döntés volt, hogy jelentősen megemelték a tranzitdíjat, mondta Hernádi Zsolt, aki szerint két probléma van a horvát olajszállítással:

az egyik, hogy drága,

a másik, hogy nem bizonyított, nincs tesztelve, és a Mol megítélése szerint nem lehet a Mol két finomítóját teljes egészében ellátni a vezetéken keresztül.

A Mol szerint eves szinten 14 millió tonna szállítási kapacitás alatt nincs miről beszélni.

Nem az az érdekes, hogy a Mol finomítói éves szinten 12-14,5 millió tonna olajat dolgoznak fel, hanem az, hogy a finomítók összességében durván egy hónapot állnak, és amikor állnak, azt utána be kell hozni. Az állóidő rárakódik a szállítási mennyiségre, ezért a napi mennyiség számít, hogy egy nap alatt mennyi kőolajat tud a Mol behozni.

A megbízhatóság is egy fontos kérdés. Hernádi itt egy példát hoz: november 6-án 50 ezer tonna kőolajat kellett volna felhozni az Adria vezetéken a szlovák finomítóhoz. A horvátok jelezték, hogy csak akkor tudják felszállítani ezt a mennyiséget, hogy ha feltöltik a teljes vezetéket, ez pedig szerződésellenes.

A százhalombattai finomítóban történt incidensről is beszélt a Mol-vezér

konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban,

mondta Hernádi.

A finomítók rendkívül összetett üzemek, rendkívül sok technológiával, több mint 20 üzem van egy ilyen finomítóban, és ezek egymásra épülnek. A jó hír az, hogy senki sem sérült meg, és határérték felett nem került ki környezetszennyezés az üzemből. Azt, hogy mi okozta a tüzet, azt a szakértők fogják megállapítani.

Az eddigi megállapítások szerint egy technikai probléma volt, ami a tüzet keletkeztette,

összegzett Hernádi, aki szerint

ha ez külső behatás lett volna, akkor sokkal nagyobb lett volna a kár, és akkor lehet, hogy gyászolunk is.

Jelenleg a kármentesítésnek az a szakasza folyik, amikor kibontják a teljesen sérült elemeket, ezzel párhuzamosan zajlik ezeknek a beszerzése, akár használtan is. Elindították újra a nem sérült üzemeket, félkész anyagokat vásárolnak.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images