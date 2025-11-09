  • Megjelenítés
Hernádi Zsolt a százhalombattai tűzesetről: konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban
Üzlet

Hernádi Zsolt a százhalombattai tűzesetről: konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban

Portfolio
Hernádi Zsolt Mol-vezér is tagja volt annak a delegációnak, amely Orbán Viktort kísérte Washingtonba. Hernádival a Mandiner készített interjút a helyszínen, két fontos témát érintettek a beszélgetésben, az egyik a horvát vezetéken történő kőolajszállítás, a másik pedig a százhalombattai finomítóban történt tűzeset.

A Janaf egy többségi állami tulajdonban lévő cég, vagyis politikai döntés volt, hogy jelentősen megemelték a tranzitdíjat, mondta Hernádi Zsolt, aki szerint két probléma van a horvát olajszállítással:

  • az egyik, hogy drága,
  • a másik, hogy nem bizonyított, nincs tesztelve, és a Mol megítélése szerint nem lehet a Mol két finomítóját teljes egészében ellátni a vezetéken keresztül.

A Mol szerint eves szinten 14 millió tonna szállítási kapacitás alatt nincs miről beszélni.

Nem az az érdekes, hogy a Mol finomítói éves szinten 12-14,5 millió tonna olajat dolgoznak fel, hanem az, hogy a finomítók összességében durván egy hónapot állnak, és amikor állnak, azt utána be kell hozni. Az állóidő rárakódik a szállítási mennyiségre, ezért a napi mennyiség számít, hogy egy nap alatt mennyi kőolajat tud a Mol behozni.

A megbízhatóság is egy fontos kérdés. Hernádi itt egy példát hoz: november 6-án 50 ezer tonna kőolajat kellett volna felhozni az Adria vezetéken a szlovák finomítóhoz. A horvátok jelezték, hogy csak akkor tudják felszállítani ezt a mennyiséget, hogy ha feltöltik a teljes vezetéket, ez pedig szerződésellenes.

Még több Üzlet

Kína felfüggesztette ritka fémek amerikai exportjának tilalmát

A magyar részvénypiac a sztár - Ebbe kell befektetni a profik szerint!

Így született meg a semmiből a világ legértékesebb startupja

A százhalombattai finomítóban történt incidensről is beszélt a Mol-vezér

konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban,

mondta Hernádi.

A finomítók rendkívül összetett üzemek, rendkívül sok technológiával, több mint 20 üzem van egy ilyen finomítóban, és ezek egymásra épülnek. A jó hír az, hogy senki sem sérült meg, és határérték felett nem került ki környezetszennyezés az üzemből. Azt, hogy mi okozta a tüzet, azt a szakértők fogják megállapítani.

Az eddigi megállapítások szerint egy technikai probléma volt, ami a tüzet keletkeztette,

összegzett Hernádi, aki szerint

ha ez külső behatás lett volna, akkor sokkal nagyobb lett volna a kár, és akkor lehet, hogy gyászolunk is.

Jelenleg a kármentesítésnek az a szakasza folyik, amikor kibontják a teljesen sérült elemeket, ezzel párhuzamosan zajlik ezeknek a beszerzése, akár használtan is. Elindították újra a nem sérült üzemeket, félkész anyagokat vásárolnak.

Kapcsolódó cikkünk

Kardinális döntés született Washingtonban az Orbán-Trump-csúcson – Mutatjuk, miért nagyon fontos ez!

Új fordulat az olajvitában: a Mol már lehetséges leválást emlegetett, majd pontosított

Bomba formában a Mol – Most érdemes beszállni?

Százhalombattai tűzeset: elárulta a Mol, hogy mekkora a kár

Súlyos műszaki hibák derültek ki a magyar olajellátás kulcsfontosságú vezetékén

Tagadja a vádat a Janaf, keményen nekimentek a Molnak

Üzent a Mol a Janafnak: bizonyítsák be, hogy minden rendben az Adria-vezetékkel

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények
Orbán Viktor új részletet árult el az amerikai-magyar megállapodásról, jöhetnek a HIMARS-ek Magyarországra
Kritikus helyzet alakult ki a ferihegyi repülőtéren, de az utasok mind megúszták
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility