Hernádi Zsolt a százhalombattai tűzesetről: konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban

A Janaf egy többségi állami tulajdonban lévő cég, vagyis politikai döntés volt, hogy jelentősen megemelték a tranzitdíjat, mondta Hernádi Zsolt, aki szerint két probléma van a horvát olajszállítással:
- az egyik, hogy drága,
- a másik, hogy nem bizonyított, nincs tesztelve, és a Mol megítélése szerint nem lehet a Mol két finomítóját teljes egészében ellátni a vezetéken keresztül.
A Mol szerint eves szinten 14 millió tonna szállítási kapacitás alatt nincs miről beszélni.
Nem az az érdekes, hogy a Mol finomítói éves szinten 12-14,5 millió tonna olajat dolgoznak fel, hanem az, hogy a finomítók összességében durván egy hónapot állnak, és amikor állnak, azt utána be kell hozni. Az állóidő rárakódik a szállítási mennyiségre, ezért a napi mennyiség számít, hogy egy nap alatt mennyi kőolajat tud a Mol behozni.
A megbízhatóság is egy fontos kérdés. Hernádi itt egy példát hoz: november 6-án 50 ezer tonna kőolajat kellett volna felhozni az Adria vezetéken a szlovák finomítóhoz. A horvátok jelezték, hogy csak akkor tudják felszállítani ezt a mennyiséget, hogy ha feltöltik a teljes vezetéket, ez pedig szerződésellenes.
A százhalombattai finomítóban történt incidensről is beszélt a Mol-vezér
konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban,
mondta Hernádi.
A finomítók rendkívül összetett üzemek, rendkívül sok technológiával, több mint 20 üzem van egy ilyen finomítóban, és ezek egymásra épülnek. A jó hír az, hogy senki sem sérült meg, és határérték felett nem került ki környezetszennyezés az üzemből. Azt, hogy mi okozta a tüzet, azt a szakértők fogják megállapítani.
Az eddigi megállapítások szerint egy technikai probléma volt, ami a tüzet keletkeztette,
összegzett Hernádi, aki szerint
ha ez külső behatás lett volna, akkor sokkal nagyobb lett volna a kár, és akkor lehet, hogy gyászolunk is.
Jelenleg a kármentesítésnek az a szakasza folyik, amikor kibontják a teljesen sérült elemeket, ezzel párhuzamosan zajlik ezeknek a beszerzése, akár használtan is. Elindították újra a nem sérült üzemeket, félkész anyagokat vásárolnak.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
