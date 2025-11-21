Országos havazás érkezik

A pénteki naphoz hasonlóan a hétvége időjárását is egy mediterrán ciklon befolyásolja, amely változatos csapadékformákat hoz magával.
Az ország különböző területein esőre, havas esőre, havazásra, valamint helyenként átmeneti ónos esőre is számíthatunk.
Péntek éjszaka az Alföldön főként eső várható, míg az ország többi részén havas eső és havazás lesz jellemző, egyes területeken átmeneti ónos esővel. Az északias szél több helyen élénk, erős, néhol viharos lesz, ami a havazással érintett területeken kisebb hófúvást okozhat, elsősorban a látási viszonyokat rontva.
Szombaton napközben átmenetileg szünetel a csapadék az ország nagy részén, majd délután dél felől újabb csapadékzóna érkezik. Ez késő estére szinte az egész országot eléri, ismét esőt, havas esőt és havazást hozva, helyenként intenzív havazással és a szeles időjárás miatt kisebb hófúvással. A keleti, északkeleti országrészben várhatóan tovább kitart az eső, és csak átmenetileg válthat havas esőre vagy havazásra.
Vasárnap reggel még sokfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék, amely napközben az északi, északkeleti és keleti területekre korlátozódik. További havazás elsősorban az Északi-középhegységben valószínű, de átmenetileg keleten, északkeleten is előfordulhat halmazállapot-váltás. Eközben a Dunántúlon délnyugat, nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap.
A legjelentősebb havazás a hegyvidékeken várható. A jelenlegi előrejelzések szerint vasárnap reggelig "a Mátra és a Zempléni-hegység legmagasabb részein újabb 20-25 cm, a Bükk-fennsíkon pedig akár 25-30 cm friss hó is hullhat."
A Dunántúli-középhegység, a Mecsek, a Pilis és a Börzsöny csúcsain további 10-20 cm friss hóra lehet számítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan lépést tett Ursula von der Leyen – Ez sokakat meglepett
Várták, mégsem ment el egy eseményre.
Mérnökök ezrei repültek a tech-óriásnál: így változtatja meg az AI a munkaerőpiacot
A cégek igyekeznek óvatosan fogalmazni, de nehéz ezt másként értelmezni, mint az AI hatását.
Leó pápa megszólalt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban
Elmonda intelmeit.
Szereted a tonhalat? Új szabályok jönnek január 27-én
Nagyon fontos a fagyasztás, méghozzá - 18 fokon.
Béketerv: elmondták, meddig húzódhatnak a sorsdöntő tárgyalások
Nem eszik olyan forrón a kását.
Észrevétlenül csapott le a Földre egy napvihar csütörtökön
Ezeket nem lehet előrejelezni.
Jó hírt kaptak a kávéfogyasztók
Esnek az árak.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.