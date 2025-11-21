Országos havazás érkezik

A pénteki naphoz hasonlóan a hétvége időjárását is egy mediterrán ciklon befolyásolja, amely változatos csapadékformákat hoz magával.

Az ország különböző területein esőre, havas esőre, havazásra, valamint helyenként átmeneti ónos esőre is számíthatunk.

Péntek éjszaka az Alföldön főként eső várható, míg az ország többi részén havas eső és havazás lesz jellemző, egyes területeken átmeneti ónos esővel. Az északias szél több helyen élénk, erős, néhol viharos lesz, ami a havazással érintett területeken kisebb hófúvást okozhat, elsősorban a látási viszonyokat rontva.

Szombaton napközben átmenetileg szünetel a csapadék az ország nagy részén, majd délután dél felől újabb csapadékzóna érkezik. Ez késő estére szinte az egész országot eléri, ismét esőt, havas esőt és havazást hozva, helyenként intenzív havazással és a szeles időjárás miatt kisebb hófúvással. A keleti, északkeleti országrészben várhatóan tovább kitart az eső, és csak átmenetileg válthat havas esőre vagy havazásra.

Vasárnap reggel még sokfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék, amely napközben az északi, északkeleti és keleti területekre korlátozódik. További havazás elsősorban az Északi-középhegységben valószínű, de átmenetileg keleten, északkeleten is előfordulhat halmazállapot-váltás. Eközben a Dunántúlon délnyugat, nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap.

A legjelentősebb havazás a hegyvidékeken várható. A jelenlegi előrejelzések szerint vasárnap reggelig "a Mátra és a Zempléni-hegység legmagasabb részein újabb 20-25 cm, a Bükk-fennsíkon pedig akár 25-30 cm friss hó is hullhat."

A Dunántúli-középhegység, a Mecsek, a Pilis és a Börzsöny csúcsain további 10-20 cm friss hóra lehet számítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images