Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ukrajnai béke: Amerika szerint most jött el az idő
A Trump-adminisztráció november 24-i határidőt adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, amely jelentős területi engedményeket követelne Oroszország javára. Az amerikai vezetés szerint Zelenszkij elnök belpolitikai gyengesége és a körülötte kibontakozó korrupciós botrány miatt most jött el a nyomásgyakorlás ideje - tudósított a Politico.
250 összecsapás történt tegnap
November 21-én összesen 250 fegyveres összecsapást jegyeztek fel az ukrán védelmi erők és az orosz támadók között a teljes frontszakaszon. Az Ukrajna Fegyveres Erőinek Vezérkara az operatív helyzetről szombat, november 22-én reggel 8 órakor kiadott közleményében számolt be minderről.
Az orosz haderő két rakétacsapást hajtott végre két rakéta felhasználásával, valamint 35 légicsapást mért, amelyek során 104 irányított légibombát dobtak ukrán állásokra és lakott területekre. Emellett az orosz erők összesen 3 843 támadást indítottak, köztük 114-et sorozatvető rakétarendszerekkel, továbbá 3 578 kamikaze drónt vetettek be.
Orosz harci repülőgépek csapást mértek Huliaipole térségére a Zaporizzsjai területen, valamint a Herszoni területen fekvő Pridniproszke környékére.
Az Egyesült Államok új, 28 pontból álló tűzszüneti tervvel állt elő az orosz-ukrán háború lezárására a sajtóba kiszivárgott információk alapján. Az ukrán és európai közreműködés nélkül kidolgozott javaslat értelmében Ukrajna átadná a teljes Donbasz feletti ellenőrzést Oroszországnak, Washington fokozatosan visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Kijev pedig feltételes amerikai biztonsági garanciákat kapna, amiért cserébe korlátozná haderejének ütőképességét. Volodimir Zelenszkij sajtóértesülések szerint "agresszív időkeretet" kapott: november 27-ig dönteni kell a csomagról. Az ukrán Kyiv Independent szerint mindez "a kapituláció felé lökné" Ukrajnát. A Kijevvel egyeztető Berlin, Párizs és London időközben visszautasította a javaslat azon részeit, melyek a Donbasz átadására, illetve az ukrán hadsereg leépítésére vonatkoznak. A Kreml közölte: nem egyeztettek érdemben az amerikaiakkal a 28 pontról. Mindeközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Vlagyimir Putyint, hogy elfoglalták Kupjanszkot. A harkivi városban az orosz invázió kezdete óta folyik a csata, ám Ukrajna tagadta, hogy elesett volna a település. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.
