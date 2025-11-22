Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

November 21-én összesen 250 fegyveres összecsapást jegyeztek fel az ukrán védelmi erők és az orosz támadók között a teljes frontszakaszon. Az Ukrajna Fegyveres Erőinek Vezérkara az operatív helyzetről szombat, november 22-én reggel 8 órakor kiadott közleményében számolt be minderről.

Az orosz haderő két rakétacsapást hajtott végre két rakéta felhasználásával, valamint 35 légicsapást mért, amelyek során 104 irányított légibombát dobtak ukrán állásokra és lakott területekre. Emellett az orosz erők összesen 3 843 támadást indítottak, köztük 114-et sorozatvető rakétarendszerekkel, továbbá 3 578 kamikaze drónt vetettek be.

Orosz harci repülőgépek csapást mértek Huliaipole térségére a Zaporizzsjai területen, valamint a Herszoni területen fekvő Pridniproszke környékére.