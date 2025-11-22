  • Megjelenítés
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Portfolio
Rendkívül gyorsan, akár jövő héten aláírhatják az orosz-ukrán háborút lezáró békeegyezményt, Donald Trump amerikai elnök legalábbis ezt akarja elérni intenzív, mindkét félre irányuló nyomásgyakorlással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan tárgyal Trumppal, az ukrán vezető előnyösebb békefeltételeket akar elérni Amerikánál, Európa és Kijev is úgy látja, a legtöbb pontban Oroszországnak kedvez a tervezett egyezmény. Közben a fronton az orosz hadsereg szinte teljesen megszállt két fontos várost is: Kupjanszk és Pokrovszk fölé kitűzték a támadók a győzelmi zászlót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Ukrajnai béke: Amerika szerint most jött el az idő

A Trump-adminisztráció november 24-i határidőt adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, amely jelentős területi engedményeket követelne Oroszország javára. Az amerikai vezetés szerint Zelenszkij elnök belpolitikai gyengesége és a körülötte kibontakozó korrupciós botrány miatt most jött el a nyomásgyakorlás ideje - tudósított a Politico.

Ukrajnai béke: Amerika szerint most jött el az idő
250 összecsapás történt tegnap

November 21-én összesen 250 fegyveres összecsapást jegyeztek fel az ukrán védelmi erők és az orosz támadók között a teljes frontszakaszon. Az Ukrajna Fegyveres Erőinek Vezérkara az operatív helyzetről szombat, november 22-én reggel 8 órakor kiadott közleményében számolt be minderről.

Az orosz haderő két rakétacsapást hajtott végre két rakéta felhasználásával, valamint 35 légicsapást mért, amelyek során 104 irányított légibombát dobtak ukrán állásokra és lakott területekre. Emellett az orosz erők összesen 3 843 támadást indítottak, köztük 114-et sorozatvető rakétarendszerekkel, továbbá 3 578 kamikaze drónt vetettek be.

Orosz harci repülőgépek csapást mértek Huliaipole térségére a Zaporizzsjai területen, valamint a Herszoni területen fekvő Pridniproszke környékére.

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Az Egyesült Államok új, 28 pontból álló tűzszüneti tervvel állt elő az orosz-ukrán háború lezárására a sajtóba kiszivárgott információk alapján. Az ukrán és európai közreműködés nélkül kidolgozott javaslat értelmében Ukrajna átadná a teljes Donbasz feletti ellenőrzést Oroszországnak, Washington fokozatosan visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Kijev pedig feltételes amerikai biztonsági garanciákat kapna, amiért cserébe korlátozná haderejének ütőképességét. Volodimir Zelenszkij sajtóértesülések szerint "agresszív időkeretet" kapott: november 27-ig dönteni kell a csomagról. Az ukrán Kyiv Independent szerint mindez "a kapituláció felé lökné" Ukrajnát. A Kijevvel egyeztető Berlin, Párizs és London időközben visszautasította a javaslat azon részeit, melyek a Donbasz átadására, illetve az ukrán hadsereg leépítésére vonatkoznak. A Kreml közölte: nem egyeztettek érdemben az amerikaiakkal a 28 pontról. Mindeközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Vlagyimir Putyint, hogy elfoglalták Kupjanszkot. A harkivi városban az orosz invázió kezdete óta folyik a csata, ám Ukrajna tagadta, hogy elesett volna a település. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Pillanatok alatt történelmi válságba taszította Ukrajnát legerősebb szövetségese - Mi lesz a megtámadott ország jövője?

Ukrajna vezetése történelmi döntés előtt áll: vagy elfogad a jövő héten egy olyan béketervet, amely kifejezetten kedvezőtlen az ország számára és megpecsételi az ukrán nemzet jövőjét, vagy folytatja a háborút az ellenséges Oroszországgal szemben - immáron legerősebb szövetségesük és partnerük nélkül. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy látja, országa történelmének egyik legnehezebb pillanatát éli most: Trump elnök béketerve példátlan dilemmába kényszeríti a negyedik éve védekező háborút vívó ukrán vezetőt. Nézzük meg, mi a döntési helyzet háttere és mi lehet a következménye annak, ha Zelenszkij jövő héten visszautasítja az Egyesült Államok (és Oroszország?) béketervét.

Pillanatok alatt történelmi válságba taszította Ukrajnát legerősebb szövetségese - Mi lesz a megtámadott ország jövője?
Amerika kiadott egy fontos, szankció alóli mentességet Magyarország számára

Az amerikai Pénzügyminisztérium újabb könnyítést vezetett be az orosz szankciós rendszerben. Az OFAC (Office of Foreign Assets Control) oldalán megjelent határozat szerint engedélyt adott ki, amely lehetővé tesz bizonyos, a Paks II. atomerőmű-projekthez kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat.

Amerika kiadott egy fontos, szankció alóli mentességet Magyarország számára

