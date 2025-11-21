Váratlan lépést tett Ursula von der Leyen – Ez sokakat meglepett

Von der Leyen távolmaradása meglepetést keltett, mivel a G20-csúcstalálkozó miatt már Johannesburgban tartózkodott. Több jelentős uniós vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök sem vett részt az eseményen.

Az Európai Bizottság helyettes főigazgatója, Martin Seychell képviselte az elnököt a találkozón.

A Bizottság, Franciaország és Svédország támogatásukról biztosították a kezdeményezést, de költségvetési okokra hivatkozva nem tettek konkrét felajánlásokat.

Egészségügyi civil szervezetek, köztük a Global Health Advocates, arra ösztönözték az EU-t, hogy körülbelül 800 millió dollárt ajánljon fel. Seychell ígéretet tett arra, hogy 2026 elején megtörténik a felajánlás, de a szervezetek konkrét pénzügyi kötelezettségvállalást szeretnének látni.

Jelenleg az EU-tagállamok és az Európai Bizottság adják a Global Fund adományozói bázisának mintegy harmadát. 2022-ben Brüsszel 715 millió eurót adományozott a New York-i ENSZ-csúcstalálkozón.

Az Orvosok Határok Nélkül szervezet aggodalmát fejezte ki, hogy Németország és az Egyesült Királyság csökkentette korábbi felajánlásait.

Németország 1,3 milliárd euró helyett 1 milliárdot,

az Egyesült Királyság pedig 1 milliárd font helyett 850 millió fontot ajánlott fel.

Egészségügyi szakértők szerint az idei csúcstalálkozó próbatételt jelent a világ globális egészségügy iránti elkötelezettségére nézve. A jelenlegi finanszírozási csökkentések miatt olyan orvosi előrelépések is megrekedtek, mint például a Gilead amerikai gyógyszergyártó félévente adandó HIV-megelőző injekciójának bevezetése.

