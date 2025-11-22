Ez is Donald Trump sikere? 31 ukrán foglyot engedtek szabadon

"A megvalósult megállapodások értelmében, amelyeket az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a Fehérorosz Köztársaság elnöke, Aljakszandr Lukasenka kötött, az ukrán fél kérésére, a szomszédos államban zajló fegyveres konfliktus rendezése érdekében, az emberiesség elveire hivatkozva és jó szándékú gesztusként az elnök 31 ukrán állampolgárnak kegyelmezett meg, akik bűncselekményeket követtek el hazánk területén" - mondta újságíróknak a szóvivő, hozzátéve, hogy
szombat délben adták át őket az ukrán félnek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan szintén tárgyalni fog Trumppal, ugyanis az ukrán vezető előnyösebb békefeltételeket akar elérni annál, mint amit Amerika az asztalra tett. A Trump-adminisztráció november 24-i határidőt adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, amely jelentős területi engedményeket tenne Oroszország javára. Az amerikai vezetés szerint Zelenszkij elnök belpolitikai gyengesége és a körülötte kibontakozó korrupciós botrány miatt most jött el a nyomásgyakorlás ideje.
Címlapkép forrása: Portfolio
Legnagyobb kritikusaira is rácáfol Európa
A felszín alatt sokasodnak a meglepő jelek.
Kritikus a helyzet Vietnamban: áradások és földcsuszamlások, egyre több a halott
Napok óta tartó heves esőzések.
Volt idő, amikor a családi pótlék valódi támogatást jelentett
Bevezetésekor még jelentős segítséget nyújtott a szegényebb és a gazdagabb családoknak is.
Lecsaptak az ukrán drónok, találat érte a szizrani finomítót
Halálos áldozatok is vannak.
Kimondták az ítéletet a csődbe ment országról
Öt év kellett.
A méret nem szakmai akadály – Ideje az agrártech teljes tárházát bevetni, mert a mód meglenne rá
Magas színvonalú képzéssel, tudáshasznosítással lehet előre menekülni.
Robbanás történt a forgalmas kikötőben
Négy terminál leállt.
Zsarolóvírusok: kiderült, kik vannak a legnagyobb veszélyben
Súlyos a helyzet.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.