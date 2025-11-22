Ez is Donald Trump sikere? 31 ukrán foglyot engedtek szabadon

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kegyelmet adott 31 bebörtönzött ukrán állampolgárnak - közölte a BelTa fehérorosz hírügynökség szombati beszámolója szerint Natalja Ejszmont elnöki szóvivő.

"A megvalósult megállapodások értelmében, amelyeket az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a Fehérorosz Köztársaság elnöke, Aljakszandr Lukasenka kötött, az ukrán fél kérésére, a szomszédos államban zajló fegyveres konfliktus rendezése érdekében, az emberiesség elveire hivatkozva és jó szándékú gesztusként az elnök 31 ukrán állampolgárnak kegyelmezett meg, akik bűncselekményeket követtek el hazánk területén" - mondta újságíróknak a szóvivő, hozzátéve, hogy

szombat délben adták át őket az ukrán félnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan szintén tárgyalni fog Trumppal, ugyanis az ukrán vezető előnyösebb békefeltételeket akar elérni annál, mint amit Amerika az asztalra tett. A Trump-adminisztráció november 24-i határidőt adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, amely jelentős területi engedményeket tenne Oroszország javára. Az amerikai vezetés szerint Zelenszkij elnök belpolitikai gyengesége és a körülötte kibontakozó korrupciós botrány miatt most jött el a nyomásgyakorlás ideje.

Címlapkép forrása: Portfolio