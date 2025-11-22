Kritikus a helyzet Vietnamban: áradások és földcsuszamlások, egyre több a halott

Vietnamban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember vesztette életét, és 13 eltűntet még keresnek - közölte a vietnami környezetvédelmi minisztérium, amit a vietnami katasztrófavédelmi és gátkezelési hatóság is megerősített.

A jelentések alapján a legsúlyosabban érintett terület a közép-vietnami Dak Lak tartomány, ahol 27 áldozat volt. Súlyos károk keletkeztek Khanh Hoa tartományban is, ahol 14-en haltak meg.

A part menti Nha Trang városát és más közép-vietnami régiókat elöntötte a víz. Közel 80 ezer hektárnyi mezőgazdasági terület került víz alá, és több mint 3,2 millió baromfi és más haszonállat pusztult el vagy sodródott el. A vietnami katasztrófavédelem adatai alapján több mint 28 ezer épület áll víz alatt, további közel ezer megsérült.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint összesen 235 ezer lakóház került víz alá, a dpa hírügynökség szerint pedig több mint 70 ezer. Péntek óta az ár lassan visszahúzódik, a mentőcsapatok továbbra is ház tetőkről és fakoronákból mentenek embereket. Számos autópálya és alsóbbrendű út továbbra is járhatatlan földcsuszamlások miatt, körülbelül 300 ezer háztartás áramellátása szünetel.

A térséget az elmúlt hetekben ismétlődő, rendkívül erős esőzések sújtják: a déli és középső régiókra október vége óta többször zúdult intenzív csapadék.

A csapadékmennyiség egyes helyeken elérte az 1900 millimétert az elmúlt héten.

A hónap elején már tucatnyi halálos áldozattal járó áradás történt, különösen a turisták körében népszerű Hue és Hoi An városokban. Napokkal ezelőtt egy távolsági autóbuszt temetett be egy földcsuszamlás, hatan meghaltak, 19-en megsérültek.

A gazdasági kár nagysága hírügynökségi jelentések szerint mintegy 9 billió dong (358 millió amerikai dollár).

Vietnámban a június-novemberi monszunidőszakban gyakoriak a hasonló természeti katasztrófák. Az idei az októberi adatok szerint már 279 halálos áldozatot vagy eltűntet regisztráltak különféle természeti csapások miatt.

