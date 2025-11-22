Kimondták az ítéletet a csődbe ment országról

Az S&P Global Ratings levette Zambiát a csődhelyzetet jelző kategóriából,
öt évvel azt követően, hogy az ország 2020-ban nem teljesítette egyik dollárkötvényének törlesztését, és ezzel a világjárvány idején fizetésképtelenné váló első afrikai állammá vált.
A hitelminősítő 'CCC+' hosszú távú deviza-államadósság besorolást adott a dél-afrikai országnak, stabil kilátással. Bár az S&P elismerte, hogy Zambia előrelépést tett adósságának átstrukturálásában, aggályokat fogalmazott meg a folyamat véglegesítésével kapcsolatban, valamint a jövő évi választásokhoz kötődő gazdasági kockázatokra is figyelmeztetett.
A felminősítés jelentős mérföldkő Zambia helyreállásában.
Míg a Moody's Ratings már tavaly júniusban megszüntette a nemteljesítési besorolást, az S&P és a Fitch Ratings akkor még fenntartotta a 'szelektív nemteljesítés' értékelést, mivel a rézben gazdag ország kereskedelmi adósságának nagy részét még nem strukturálta át.
"Zambia jelentős előrelépést tett az adósságátstrukturálási folyamatban" - közölte az S&P péntek késő esti nyilatkozatában. "Bár egyes hitelezők továbbra is ellenálló hitelezők maradhatnak, az ehhez kapcsolódó zavarok vagy az adósságátstrukturálási folyamat visszafordításának valószínűsége csökkent."
Zambia még mindig megállapodásra vár egy körülbelül 50 millió dolláros hitelről az African Export-Import Bankkal, amely a kormány szerint jelezte, hogy választottbírósági eljárást kezdeményezne az adósságkönnyítés elkerülése érdekében.
A zambiaiak augusztusban választanak elnököt és törvényhozókat. Hakainde Hichilema üzletbarát vezető, aki néhány nehéz gazdasági reformdöntést hozott az átstrukturálási folyamat előmozdítása érdekében, várhatóan második ötéves ciklusára pályázik. Az aszály okozta energiaválság - a legtöbb háztartás csak napi három óra áramellátást kap - és a növekvő fogyasztói árak csökkentették népszerűségét.
A választás kimenetele attól függhet, hogy a jelenlegi kormányzat képes-e általános stabilizációs kísérleteit a választók életében bekövetkező jelentős javulássá alakítani a választások előtt
- közölte az S&P a nyilatkozatban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lecsaptak az ukrán drónok, találat érte a szizrani finomítót
Halálos áldozatok is vannak.
Kimondták az ítéletet a csődbe ment országról
Öt év kellett.
A méret nem szakmai akadály – Ideje az agrártech teljes tárházát bevetni, mert a mód meglenne rá
Magas színvonalú képzéssel, tudáshasznosítással lehet előre menekülni.
Robbanás történt a forgalmas kikötőben
Négy terminál leállt.
Zsarolóvírusok: kiderült, kik vannak a legnagyobb veszélyben
Súlyos a helyzet.
Arcpirító botrány bukott ki: így csalnak az autókkal a forgalmazók
Saját regisztráció.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Ukrajnai béketerv: három kulcsfontosságú dologra van szükség
JD Vance amerikai alelnök szerint.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!