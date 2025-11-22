Kimondták az ítéletet a csődbe ment országról

Az S&P Global Ratings levette Zambiát a csődhelyzetet jelző kategóriából, öt évvel azt követően, hogy az ország 2020-ban nem teljesítette egyik dollárkötvényének törlesztését, és ezzel a világjárvány idején fizetésképtelenné váló első afrikai állammá vált.

A hitelminősítő 'CCC+' hosszú távú deviza-államadósság besorolást adott a dél-afrikai országnak, stabil kilátással. Bár az S&P elismerte, hogy Zambia előrelépést tett adósságának átstrukturálásában, aggályokat fogalmazott meg a folyamat véglegesítésével kapcsolatban, valamint a jövő évi választásokhoz kötődő gazdasági kockázatokra is figyelmeztetett.

A felminősítés jelentős mérföldkő Zambia helyreállásában.

Míg a Moody's Ratings már tavaly júniusban megszüntette a nemteljesítési besorolást, az S&P és a Fitch Ratings akkor még fenntartotta a 'szelektív nemteljesítés' értékelést, mivel a rézben gazdag ország kereskedelmi adósságának nagy részét még nem strukturálta át.

"Zambia jelentős előrelépést tett az adósságátstrukturálási folyamatban" - közölte az S&P péntek késő esti nyilatkozatában. "Bár egyes hitelezők továbbra is ellenálló hitelezők maradhatnak, az ehhez kapcsolódó zavarok vagy az adósságátstrukturálási folyamat visszafordításának valószínűsége csökkent."

Zambia még mindig megállapodásra vár egy körülbelül 50 millió dolláros hitelről az African Export-Import Bankkal, amely a kormány szerint jelezte, hogy választottbírósági eljárást kezdeményezne az adósságkönnyítés elkerülése érdekében.

A zambiaiak augusztusban választanak elnököt és törvényhozókat. Hakainde Hichilema üzletbarát vezető, aki néhány nehéz gazdasági reformdöntést hozott az átstrukturálási folyamat előmozdítása érdekében, várhatóan második ötéves ciklusára pályázik. Az aszály okozta energiaválság - a legtöbb háztartás csak napi három óra áramellátást kap - és a növekvő fogyasztói árak csökkentették népszerűségét.

A választás kimenetele attól függhet, hogy a jelenlegi kormányzat képes-e általános stabilizációs kísérleteit a választók életében bekövetkező jelentős javulássá alakítani a választások előtt

- közölte az S&P a nyilatkozatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images