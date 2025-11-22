  • Megjelenítés
Lecsaptak az ukrán drónok, találat érte a szizrani finomítót
Oroszország több régiójában dróncsapások érték az energetikai létesítményeket, köztük a szizrani olajfinomítót, ami halálos áldozatokat is követelt - írta az Ukrinform.

November 21-22. éjszakáján drónok támadtak üzemanyag- és energetikai létesítményeket Oroszország Szamara régiójában.

A jelentések szerint a Szizrani Olajfinomítót is találat érte.

Vjacseszlav Fedorisev, Szamara régió kormányzója közölte, hogy a dróntámadások célpontjai a régió ipari vállalatai és energetikai létesítményei voltak. A támadásban Szizran városában két ember meghalt, ketten pedig megsérültek.

Az éjszaka folyamán Szamara és több más orosz régió repülőterein repülési korlátozásokat vezettek be, amelyeket szombat reggelre feloldottak. A Telegram Astra csatorna helyi lakosokra hivatkozva arról számolt be, hogy a drónok szombatra virradóan a Szizrani Olajfinomítót támadták.

Eközben Alekszandr Hinstejn, a Kurszki terület kormányzója egy rilszki elektromos alállomás elleni dróntámadásról számolt be, amely miatt körülbelül 3000 fogyasztó maradt áram nélkül. A támadás következtében két kazánház is leállt, de személyi sérülés nem történt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

