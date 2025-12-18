Automatizáció és bizalom: mit üzen a WTS Klient friss felmérése, és hogyan igazodik hozzá a tanácsadó cég átalakítása?

A WTS Klient 2025-ös felmérésében a legnagyobb ügyfeleit kérdezte hat témakörben arról, hol tartanak a digitális transzformációban, és mely területeken sürgető a fejlesztés. A válaszok arra világítottak rá, hogy a hazai vállalatok többsége a dokumentumkezelésben és riportingban már kézzelfogható haladást értek el: a válaszadók mintegy kétharmada digitalizált folyamatokat alkalmaz, ami gyorsabb adatáramlást és átláthatóbb működést hozott.
A döntések tempóját mégis visszafogja, hogy a függetlenül működő rendszerek ritkán kapcsolódnak össze zökkenőmentesen.
A gépek közötti adatkapcsolat, az M2M megoldások potenciálját a cégek fele ismeri csak fel – főként könyvelési és adózási területen –, ám automatizált kontrollok hiányában a kockázatkezelés továbbra is emberi erőforrásra támaszkodik. A kép vegyes: a kontrollok rendszeres felülvizsgálata elterjedt, de a hibák megelőzését és az auditálhatóságot biztosító beépített ellenőrzések még nem lettek általánosak.
„A technológia nem csupán hatékonyságnövelő eszköz, hanem a jövő vállalatirányításának alapja, amely képes minimalizálni a hibákat és felgyorsítani az adózási és számviteli folyamatokat. Aki ebben lemarad, az nemcsak időt veszít, hanem versenyelőnyt is” – mondta a kutatási eredmények kapcsán Lambert Zoltán, a WTS Klient ügyvezető partnere.
Kritikus pont: az adózás
A felmérés különösen kritikusnak találta az adózási folyamatok automatizálását. A vállalatok többsége külső fejlesztésű eszközökre támaszkodik, a folyamataikat ritkán szabják teljesen a saját kockázati profiljukra. A jogszabályi környezet gyors változása és a gyakoribb ellenőrzések óvatossá teszik a cégeket, ami érthető, de egyben az innovációt is fékezi. Kiemelt kockázatok az áfa és a transzferárazás területén jelentkeznek, így a proaktív kockázatkezelés és a digitális megfelelési rendszerek kiépítése nem halogatható tovább.
Ai és kiberbiztonság: jobb a közérzet, mint az objektív valóság
A mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén a helyzet ellentmondásos. A válaszadók átlagosan 7,98 pontra értékelték biztonságérzetüket a visszaélések és csalások kockázataival kapcsolatban, ugyanakkor a cégek kétharmadánál nincs AI‑szabályzat, és sokan még nem mérték fel rendszerszinten a kibervédelmi kitettségüket sem. Ez jogi, etikai és adatvédelmi kockázatokat hordoz, miközben az AI az automatizáció és az adatvezérelt döntéshozatal egyik legerősebb motorja lehet. A tanulság nemcsak technológiai: a biztonságos digitális környezet a vállalati működés fenntarthatóságának feltétele, és rendszerszintű kockázat keletkezik, ha a protokollok hiányoznak.
Már nem az ESG a legnagyobb kihívás
Az ESG‑szempontokban a kép kedvezőbb. A válaszadók több mint felénél már van kijelölt ESG‑felelős, és a legnagyobb vállalatoknál az átfogó jelentéstétel és stratégia kialakítása sürgető feladat, amelyhez erőforrásokat is rendeltek. Ez ma már nem pusztán reputációs kérdés: a nemzetközi piacra lépés és a befektetői bizalom egyre inkább az átlátható, mérhető fenntarthatósági teljesítményen múlik.
Kissé homályosak még a bértranszparenciára vonatkozó irányelvek
A humán erőforrás‑menedzsmentben a bértranszparencia emelkedik stratégiai súlyú témává. Az uniós irányelvek célja a nemek közötti bérkülönbségek csökkentése és az átláthatóság növelése. A válaszadók saját felkészültségüket ezen a területen mindössze 5,5 pontra értékelték, ami arra utal, hogy a megfelelő adatminőség, a módszertani alapok és az ezekhez illesztett HR‑folyamatok még hiányosak. A digitalizáció itt is versenyképességi tényező: a béradatok strukturált, auditálható kezelése nélkül a jogi és reputációs kockázat gyorsan nőhet.
A beruházási kedv egyelőre visszafogott. A többség nem tervez jelentős fejlesztést, ami középtávon rontja a pozíciókat a technológiát gyorsabban bevezető versenytársakkal szemben. Ugyanakkor a munkaerővel kapcsolatban óvatos optimizmus látszik: a cégek 47 százaléka létszámbővítést tervez, jellemzően 10 fő alatti mértékben, ami a kockázatkerülő növekedési stratégiát tükrözi.
Időben lépett a WTS
Az ügyfélfelmérés üzenetét erősíti, hogy a WTS Klient saját szervezetét is a digitalizációs igényekhez igazította. A társaság Business Automation üzletága Digitális megoldások néven működik tovább, kibővített, a digitális transzformációt támogató szolgáltatási csomaggal. A portfólióban megjelent egy saját fejlesztésű, gépi adatkapcsolaton alapuló, automatizált áfabevallási megoldás,
amely a nagy mennyiségű és komplex tranzakcióval dolgozó cégeknek kínál integrálható, auditálható és kontrollpontokkal támogatott megoldást.
A csapat nemzetközi háttérrel dolgozik: a WTS Klient a német WTS Digital szakmai támogatására támaszkodik, és a hazai bevezetésekhez informatikai, adózási és számviteli kompetenciákat integrál. A kapacitásbővítést az is segíti, hogy az év eleji WTS Klient–VGD Hungary egyesülés kiterjesztette a kompetenciákat és az országos jelenlétet, ami a többhelyszínes digitális projektek skálázását támogatja. Ezek az átalakítások közvetlen válaszok az eÁFA‑bevezetésre, a digitális aláírás szélesebb körű alkalmazására és az adóhatósági elvárások emelkedő szintjére, vagyis arra a környezetre, amelyben az automatizáció már a jogszabályi megfelelés feltétele.
A kutatás tanulságai és a cég szervezeti átalakítása egyértelmű üzenetet hordoz: a vállalatok ma ott nyerhetnek időt és növelhetik a bizalmat, ahol a folyamatokat összekötik, a kontrollokat automatizálják, és az AI‑t biztonságos, szabályozott keretek között állítják a döntéshozatal és a megfelelés szolgálatába.
A WTS Klient átalakulása azt jelzi, hogy a piaci oldalon rendelkezésre állnak az eszközök és a kompetenciák; a labda most az ügyféloldalon pattog.
Ha a beruházási óvatosság tartós marad, az elmaradás a következő években a megfelelés költségében, a hibakockázatokban és a döntési ciklusok hosszában fog megmutatkozni. A felmérés végkövetkeztetése szerint a digitalizáció és az automatizáció nemcsak hatékonyságnövelő eszközök, hanem a bizalom és a transzparencia alapjai is. Aki ezt időben, integráltan és biztonságosan építi be a működésébe, az a változó szabályozói és technológiai környezetben nemcsak alkalmazkodni lesz képes, hanem tartós versenyelőnyt is kovácsolhat.
