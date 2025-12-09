eÁFA, digitális aláírás, új NAV elvárások: így készül fel a digitális kihívásokra a WTS Klient

A pénzügyi és adózási folyamatok digitalizációja néhány év alatt kényelmi lehetőségből a megfelelőség és a versenyképesség feltételévé nőtte ki magát. Az eÁFA bevezetéséhez kötődő új elvárások, a digitális aláírás mind szélesebb körű alkalmazása és az adóhatósági rendszerek modernizációja együttesen olyan környezetet teremtettek, amelyben a vállalatvezetés már nem halaszthatja tovább az adat- és folyamatalapú működés kiterjesztését. Ebben a piaci helyzetben kap új nevet és kibővített szerepkört a WTS Klient digitalizációs kompetenciaközpontja, és ezzel párhuzamosan olyan fejlesztéseket és szervezeti lépéseket is bejelent, amelyek a nagyméretű, összetett vállalatok igényeire adnak választ - tájékoztatta a vállalat a Portfolio-t.

A WTS Klient Gazdasági Tanácsadó Kft. korábbi Business Automation üzletága a jövőben Digitális megoldások néven működik tovább, kibővített, a digitális transzformációt támogató szolgáltatási csomaggal. A megújult üzletág a meglévő portfólió mellett már saját fejlesztésű, automatizált áfabevallási megoldást is kínál, valamint informatikai és adózási-számviteli tapasztalattal rendelkező új szakemberekkel áll ügyfelei rendelkezésére.

A WTS Klient – amely adótanácsadási, könyvelési, bérszámfejtési, pénzügyi, stratégiai tanácsadási, állami támogatási és HR szolgáltatásokat, valamint a WTS Legal Ügyvédi Társulással együtt jogi tanácsadási szolgáltatásokat is nyújt – az idei és a következő évre a vállalatok előtt álló digitális átállás támogatását helyezte fókuszba. Az eÁFA bevezetése, a digitális aláírás kötelezővé válása, valamint az adóhatósági elvárások új szintre emelik a digitalizáció szerepét:

az automatizáció ma már nem csupán versenyelőny, hanem a jogszabályi megfelelés nélkülözhetetlen feltétele.

A nemzetközi háttér és a helyi megvalósítás kulcsfontosságú kombinációja a WTS Klientnél évek óta működő modell. A WTS Klient Digitális megoldások csapata a német WTS Digital szakmai támogatásával dolgozik, így ügyfelei a legmodernebb technológiai fejlesztésekhez és szoftveres megoldásokhoz férhetnek hozzá, amelyek ötvözik az adózási és számviteli tudást az IT innovációval. A közös munka gyakorlati előnye a szabályozói és technológiai trendek gyors lekövetése, a nemzetközi best practice-ek adaptálhatósága és az a kapacitás, amellyel a több jogi személyt és országot érintő bevezetések is biztonsággal kezelhetők.

A megújult üzletág egyik kulcseleme a saját, belső fejlesztésű M2M ÁFA-megoldás, amely gépi adatkapcsolaton alapuló automatizációval egyszerűsíti és gyorsítja az áfabevallást.

A célcsoport az a vállalati kör, amely nagy mennyiségű és komplex tranzakciót kezel, és emiatt fokozottan ki van téve a manuális folyamatokból fakadó kockázatoknak. Az igényekre szabható felépítésnek köszönhetően a megoldás képes a meglévő számlázási és könyvelési rendszerekhez illeszkedni, miközben a kontrollpontok és a naplózás beépítetten támogatják a megfelelőséget és az auditálhatóságot.

Új feladatokhoz új szakértők

A WTS Klient az új üzletág keretében olyan szakértői csapatot állított össze, amely infrastrukturális, informatikai és adózási-számviteli kompetenciákat egyaránt integrál, biztosítva a digitális pénzügyi és adózási megoldások komplex kialakítását. Az üzletág üzleti irányítását Baldauf Csaba üzletágvezető partner látja el, aki 2008 óta tagja a WTS Klient csapatának és 2022 óta felel a Pénzügyi menedzsment üzletágért, amelyet jelentős ügyfelekkel bővített.

A szakmai vezetésben Baldauf Csabát László Tamás, digitális adózási megoldásokért felelős igazgató támogatja. László Tamás 2004 óta erősíti a WTS Klientet, és meghatározó szerepe volt az automatizált áfabevallási megoldás, valamint a WTS Global együttműködésében fejlesztett online ajánlatadó platform kialakításában. Az üzletág informatikai szakmai hátterét a WTS Klient IT-igazgatója, Hegedűs Zoltán biztosítja. A CISA, CISM, CRISC és CDPSE minősítésekkel rendelkező szakember 2023-ban csatlakozott a vállalathoz, az akvizíciókhoz kapcsolódó gyors növekedés és a pénzügyi-informatikai rendszerek integrációs igényei miatt. IT-igazgatóként és a Digitális megoldások szakmai felügyelőjeként kulcsszerepet tölt be a digitális transzformációs irányok meghatározásában.

Balról jobbra: Baldauf Csaba, a WTS Klient Digitális megoldások üzletágvezető partnere, Hegedűs Zoltán, a WTS Klient IT-igazgatója és László Tamás, a WTS Klient digitális adózási megoldásokért felelős igazgatója

A stratégiai irányváltást és a kapacitásbővítést jól mutatják az elmúlt 12 hónap eseményei: az év elején a WTS Klient és a VGD Hungary egyesülésének célja többe között a kompetenciák és az országos jelenlét bővülése volt, amely a komplex, többhelyszínes digitális projektek skálázhatóságát is támogatja.

A WTS Klient Digitális megoldások üzletágának ambícióit és gyakorlati fókuszát a vállalatvezetés is egyértelműen kijelöli. „A WTS Klient Digitális megoldások üzletágának célja, hogy ügyfeleink számára olyan megoldásokat kínáljunk, amelyek egyszerre biztosítják a szabályozói megfelelést, az adóoptimalizációt, a működési hatékonyságot és az adatbiztonságot. Az adminisztratív terhek csökkentése mellett szolgáltatásainkkal minimalizálhatók a hibakockázatok és biztosítható, hogy az üzleti döntések megbízható alapokon nyugodjanak” – hangsúlyozta Lambert Zoltán, a WTS Klient ügyvezető partnere.

„A hátteret mindehhez az a kiváló szakértői csapat adja, amely a digitális átállás során támogatja ügyfeleinket – több évtizedes hazai és nemzetközi adózási, számviteli és pénzügyi tapasztalattal, valamint naprakész informatikai ismeretekkel” – tette hozzá.

Összességében a megújult üzletág nem pusztán új név és bővített szolgáltatáslista: a WTS Klient egy olyan, end-to-end szemléletű digitális platformot épít, amelyben az adózási és számviteli szakértelem az informatikai fejlesztéssel és a működési kockázatkezeléssel találkozik. A vállalatvezetők számára ennek kézzelfogható hozadéka a gyorsabb zárási ciklus, a transzparensebb kontrollkörnyezet, a csökkenő manuális hibaarány és az előre jelezhető megfelelőségi kitettség.

A gyakorlatban ez rövid, jól körülhatárolt pilotokkal indulhat – például az M2M áfabevallás vagy a jogosultságmenedzsment és e-aláírási workflow-k bevezetésével –, majd a tanulságok szisztematikus kiterjesztésével skálázható vállalati programmá. Az időzítés itt nemcsak a költségvetési évhez, hanem a NAV bejelentett ütemterveihez is igazodik; aki ma hoz döntést, holnapra reális eséllyel zárja le az átállás kritikus szakaszait, és a következő vizsgálati ciklusokban már az automatizált, auditálható folyamatok stabilitásából profitál

