  • Megjelenítés
eÁFA, digitális aláírás, új NAV elvárások: így készül fel a digitális kihívásokra a WTS Klient
Gazdaság

eÁFA, digitális aláírás, új NAV elvárások: így készül fel a digitális kihívásokra a WTS Klient

Portfolio
A pénzügyi és adózási folyamatok digitalizációja néhány év alatt kényelmi lehetőségből a megfelelőség és a versenyképesség feltételévé nőtte ki magát. Az eÁFA bevezetéséhez kötődő új elvárások, a digitális aláírás mind szélesebb körű alkalmazása és az adóhatósági rendszerek modernizációja együttesen olyan környezetet teremtettek, amelyben a vállalatvezetés már nem halaszthatja tovább az adat- és folyamatalapú működés kiterjesztését. Ebben a piaci helyzetben kap új nevet és kibővített szerepkört a WTS Klient digitalizációs kompetenciaközpontja, és ezzel párhuzamosan olyan fejlesztéseket és szervezeti lépéseket is bejelent, amelyek a nagyméretű, összetett vállalatok igényeire adnak választ - tájékoztatta a vállalat a Portfolio-t.
Portfolio Digital Compliance 2026
2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?
Információ és jelentkezés

A WTS Klient Gazdasági Tanácsadó Kft. korábbi Business Automation üzletága a jövőben Digitális megoldások néven működik tovább, kibővített, a digitális transzformációt támogató szolgáltatási csomaggal. A megújult üzletág a meglévő portfólió mellett már saját fejlesztésű, automatizált áfabevallási megoldást is kínál, valamint informatikai és adózási-számviteli tapasztalattal rendelkező új szakemberekkel áll ügyfelei rendelkezésére.

A WTS Klient – amely adótanácsadási, könyvelési, bérszámfejtési, pénzügyi, stratégiai tanácsadási, állami támogatási és HR szolgáltatásokat, valamint a WTS Legal Ügyvédi Társulással együtt jogi tanácsadási szolgáltatásokat is nyújt – az idei és a következő évre a vállalatok előtt álló digitális átállás támogatását helyezte fókuszba. Az eÁFA bevezetése, a digitális aláírás kötelezővé válása, valamint az adóhatósági elvárások új szintre emelik a digitalizáció szerepét:

az automatizáció ma már nem csupán versenyelőny, hanem a jogszabályi megfelelés nélkülözhetetlen feltétele.

A nemzetközi háttér és a helyi megvalósítás kulcsfontosságú kombinációja a WTS Klientnél évek óta működő modell. A WTS Klient Digitális megoldások csapata a német WTS Digital szakmai támogatásával dolgozik, így ügyfelei a legmodernebb technológiai fejlesztésekhez és szoftveres megoldásokhoz férhetnek hozzá, amelyek ötvözik az adózási és számviteli tudást az IT innovációval. A közös munka gyakorlati előnye a szabályozói és technológiai trendek gyors lekövetése, a nemzetközi best practice-ek adaptálhatósága és az a kapacitás, amellyel a több jogi személyt és országot érintő bevezetések is biztonsággal kezelhetők.

Még több Gazdaság

Év végi hiba, vagy karácsonyi ajándék?

Javul az amerikai munkaerőpiac

Szijjártó reagált Trump meglepetést okozó szavaira: vannak egyeztetések pénzügyi védelemről

A megújult üzletág egyik kulcseleme a saját, belső fejlesztésű M2M ÁFA-megoldás, amely gépi adatkapcsolaton alapuló automatizációval egyszerűsíti és gyorsítja az áfabevallást.

A célcsoport az a vállalati kör, amely nagy mennyiségű és komplex tranzakciót kezel, és emiatt fokozottan ki van téve a manuális folyamatokból fakadó kockázatoknak. Az igényekre szabható felépítésnek köszönhetően a megoldás képes a meglévő számlázási és könyvelési rendszerekhez illeszkedni, miközben a kontrollpontok és a naplózás beépítetten támogatják a megfelelőséget és az auditálhatóságot.

Új feladatokhoz új szakértők

A WTS Klient az új üzletág keretében olyan szakértői csapatot állított össze, amely infrastrukturális, informatikai és adózási-számviteli kompetenciákat egyaránt integrál, biztosítva a digitális pénzügyi és adózási megoldások komplex kialakítását. Az üzletág üzleti irányítását Baldauf Csaba üzletágvezető partner látja el, aki 2008 óta tagja a WTS Klient csapatának és 2022 óta felel a Pénzügyi menedzsment üzletágért, amelyet jelentős ügyfelekkel bővített.

A szakmai vezetésben Baldauf Csabát László Tamás, digitális adózási megoldásokért felelős igazgató támogatja. László Tamás 2004 óta erősíti a WTS Klientet, és meghatározó szerepe volt az automatizált áfabevallási megoldás, valamint a WTS Global együttműködésében fejlesztett online ajánlatadó platform kialakításában. Az üzletág informatikai szakmai hátterét a WTS Klient IT-igazgatója, Hegedűs Zoltán biztosítja. A CISA, CISM, CRISC és CDPSE minősítésekkel rendelkező szakember 2023-ban csatlakozott a vállalathoz, az akvizíciókhoz kapcsolódó gyors növekedés és a pénzügyi-informatikai rendszerek integrációs igényei miatt. IT-igazgatóként és a Digitális megoldások szakmai felügyelőjeként kulcsszerepet tölt be a digitális transzformációs irányok meghatározásában.

WTS_Klient_Digitalis_megoldasok_szakertok
Balról jobbra: Baldauf Csaba, a WTS Klient Digitális megoldások üzletágvezető partnere, Hegedűs Zoltán, a WTS Klient IT-igazgatója és László Tamás, a WTS Klient digitális adózási megoldásokért felelős igazgatója

A stratégiai irányváltást és a kapacitásbővítést jól mutatják az elmúlt 12 hónap eseményei: az év elején a WTS Klient és a VGD Hungary egyesülésének célja többe között a kompetenciák és az országos jelenlét bővülése volt, amely a komplex, többhelyszínes digitális projektek skálázhatóságát is támogatja.

A WTS Klient Digitális megoldások üzletágának ambícióit és gyakorlati fókuszát a vállalatvezetés is egyértelműen kijelöli. „A WTS Klient Digitális megoldások üzletágának célja, hogy ügyfeleink számára olyan megoldásokat kínáljunk, amelyek egyszerre biztosítják a szabályozói megfelelést, az adóoptimalizációt, a működési hatékonyságot és az adatbiztonságot. Az adminisztratív terhek csökkentése mellett szolgáltatásainkkal minimalizálhatók a hibakockázatok és biztosítható, hogy az üzleti döntések megbízható alapokon nyugodjanak” – hangsúlyozta Lambert Zoltán, a WTS Klient ügyvezető partnere.

„A hátteret mindehhez az a kiváló szakértői csapat adja, amely a digitális átállás során támogatja ügyfeleinket – több évtizedes hazai és nemzetközi adózási, számviteli és pénzügyi tapasztalattal, valamint naprakész informatikai ismeretekkel” – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?

Egyedi kormánydöntésen alapuló támogatások – Mit kell tenni értük?

Átalakuló támogatási rendszer: ez vár a cégekre

Egyesült a WTS Klient és a VGD Hungary

Betört az AI a könyvelőkhöz – Mi jön most?

Összességében a megújult üzletág nem pusztán új név és bővített szolgáltatáslista: a WTS Klient egy olyan, end-to-end szemléletű digitális platformot épít, amelyben az adózási és számviteli szakértelem az informatikai fejlesztéssel és a működési kockázatkezeléssel találkozik. A vállalatvezetők számára ennek kézzelfogható hozadéka a gyorsabb zárási ciklus, a transzparensebb kontrollkörnyezet, a csökkenő manuális hibaarány és az előre jelezhető megfelelőségi kitettség.

A gyakorlatban ez rövid, jól körülhatárolt pilotokkal indulhat – például az M2M áfabevallás vagy a jogosultságmenedzsment és e-aláírási workflow-k bevezetésével –, majd a tanulságok szisztematikus kiterjesztésével skálázható vállalati programmá. Az időzítés itt nemcsak a költségvetési évhez, hanem a NAV bejelentett ütemterveihez is igazodik; aki ma hoz döntést, holnapra reális eséllyel zárja le az átállás kritikus szakaszait, és a következő vizsgálati ciklusokban már az automatizált, auditálható folyamatok stabilitásából profitál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images, fotó: Wts

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak
Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek
A Spar kivonul egy újabb európai országból
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility