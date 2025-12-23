B2B szegmensben tör előre a Boxy: így kerül minden nap friss gyümölcslé a szállodai vendégek asztalára

A COVID járvány vízválasztó volt mind a webkereskedelem, mind a vendéglátóipar számára, az újranyitás, és a kínai webshopok megjelenése új időszámítást hozott. A Boxy eredetileg az online kereskedők fulfillment partnereként épült fel, azonban a piaci növekedési lehetőségekre reagálva szolgáltatási portfólióját a B2B logisztika irányába is kiterjesztette. Olyan partnerekkel tud ma már együtt dolgozni, mint a Nektar Natura Kft., amely az ország meghatározó szállodaipari gyümölcslé-ellátója. De hogy alakult ki a két vállalat közötti ügyfélkapcsolat, és milyen ügyféligényekre ad választ a szolgáltatás? Hogyan lehet 70%-kal olcsóbban ellátni fulfillment rendszerben a beszállítói tevékenységet, mint disztribútori hálózattal, és mi történik akkor, ha egy szállodában hirtelen elfogy egy 50 fős ázsiai turistacsoport kedvenc gyümölcsleve? Többek között ezekről is kérdeztük Árvai Csabát, a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetőjét és Melcher Bencét, a Nektar Natura Kft. kereskedelmi vezetőjét.

Egész pontosan mivel foglalkozott eddig a Boxy, mit takar egész pontosan a fullfilment szolgáltatás? Miért döntött úgy a vállalat, hogy bővíti a profilját és a B2B szegmens irányába is elmozdul?

Árvai Csaba: A fulfillment szolgáltatás a logisztika egy viszonylag speciális ága: gyakorlatilag egy end to end, a teljes logisztikai láncot lefedő szolgáltatás döntően webáruházak számára, ami magában foglalja a termékek raktározását, a megrendelések összekészítését, csomagolását, a kiszállítást és a visszáru kezelését, lehetővé téve a kereskedőnek, hogy a marketingre és termékfejlesztésre fókuszáljon, és ne kelljen saját raktárat fenntartania.

A Boxy felfutása is az e-kereskedelmi boom-nak köszönhető.

A COVID tájékán elképesztő módon megugrott az internetes vásárlás, rengeteg új szereplő jelent meg, sokan egyszerű import–listázás–eladás modellben gondolkodtak. Aztán megérkeztek a kínai platformok, mint a Temu vagy a Shein: direkt elérés, könnyű rendelés, jó felhasználói élmény, az elején gyakran a szállítási költség elengedése és nem utolsó sorban lehengerlő marketing. Mindezt úgy, hogy a magyar szereplőket és az ehhez kapcsolódó logisztikai feladatokat is kihagyták – kihagyják az értékláncból. Ennek következménye, hogy sok magyar webshop forgalma nem nőtt tovább, sőt stagnált. Akik ma is tudnak bővülni, jellemzően saját termékkel, saját innovációval, nehezebben másolható modellel dolgoznak.

Árvai Csaba, a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője

Nekünk mindez azt jelentette, hogy a B2C-ben a növekedési potenciál természetes módon mérséklődött. Ha ilyenkor fenn akarod tartani a cég fejlődési pályáját, akkor meg kell keresni, hogy hol, milyen területen lehet hasznosítani a megszerzett tapasztalatot, szolgáltatási kultúrát. Mi a B2B belépést választottuk. Ott is alapelvárás a pontosság, a kiszámíthatóság, a jó szolgáltatásmenedzsment – értsd: tiszta kommunikáció, kész SLA-k, felelős ügyfélszolgálat. Kapacitást is építettünk: 10 ezerről 22 ezer négyzetméterre bővítettük a logisztikai központunkat. A B2C-ben kiforrott tudást – automatizált rendelésfogadás, címkézés, kiszedés, többfuvaros integráció, visszárukezelés – a B2B modell sajátosságaihoz igazítva elkezdtük más szereplők számára is értékesíteni.

A célunk, hogy ár-értékben és minőségben is jobbak legyünk a versenytársainknál.

Mi az, amit a Boxy jobban tud másoknál, és hogyan kezeli a B2B szegmensben jelentkező új kihívásokat?

Á. Cs.: Nálunk a kulcsszavak: kommunikáció, ügyfélközpontúság, digitalizáltság és automatizáltság. A kiscsomagos B2C nagy része végigautomatizálható; a B2B-ben több a nagyárus feladat – raklapokat kell mozgatni, egyedi csomagolási előírások lehetnek és ez több emberi erőforrást igényel.

Ez részben új kihívás volt a számunkra, de rugalmasan kezelni tudtuk.

Alapelvünk, hogy a kritikus munkavállalói szerepeket saját állományban tartjuk: tiszta, rendezett bér és jó munkakörülmények mellett lehet lojális, jól teljesítő csapatot építeni. Csúcsidőben rugalmas, platformos alkalmi munkaerővel egészítjük ki a csapatot – az egyszerű, standardizált feladatokba ők is gyorsan be tudnak ugrani. Úgy gondolom, hogy a sikerünk egyik kulcsa a rugalmasság és alkalmazkodóképesség.

A Boxy egyik legnagyobb B2B ügyfele a Nektar Natura Kft. Mit érdemes tudni a vállalatról, mivel foglalkozik pontosan?

Melcher Bence: A vállalat anyacége Szlovéniában található, fő profilja a szállodai gyümölcslé adagolók üzemeltetése. Sajátfejlesztésű adagolóink vannak, saját gyümölcslevekkel; a termék a gombnyomás pillanatában készül sűrítményből, és a koncentrátumot nem kell hűteni. Attól vagyunk különlegesek, hogy mi nem „szükséges rosszként” kezeljük a reggeli gyümölcslé-sűrítményt, hanem kizárólag erre fókuszálunk.

Melcher Bence, a Nektar Natura Kft. kereskedelmi vezetője

A szolgáltatás része a szervizháttér, a preventív karbantartás, az alapanyag biztosítása és a napi kapcsolattartás. Itthon lassan tíz éve vagyunk a piacon, bizalmas, név szerinti kapcsolatot ápolunk az ügyfelekkel – ezt a piac nagyon értékeli.

A hazai HoReCa szektor nem a legszebb napjait éli, a vállalat ügyfelei viszont ebből a szegmensből kerülnek ki. Hogyan tud alkalmazkodni a kedvezőtlen körülményekhez, és milyen kihívásokra adott választ a Boxy-partnerség?

M. B.: A COVID vízválasztó volt a szegmensben. Az azt megelőző években volt egyfajta eufória a piacon, az elsődleges szempont a minőség volt, az ár csak ezután következett. Aztán jött lezárás, az iparág újraindulása után viszont hamar arculcsapott a realitás: először az ár számít, aztán a minőség. Mi ekkor még disztribútori rendszerben dolgoztunk. Ennek van előnye, például a fix ügyfélkör, de ha te vagy a huszonhetedik termék a polcon a partnernél, nehéz kiemelt figyelmet, ha úgy tetszik, bánásmódot kapni. A fordulópontot egy nagy szállodai tender elnyerése jelentette: két hónap alatt 25 szállodát kellett felszerelnünk a berendezéseinkkel és biztosítani a folyamatos ellátást.

Úgy gondoltam, hogy ez a volumen már nem valósítható meg eredményesen a korábbi disztribútori rendszerben.

Először magunk csomagoltuk és szállítottuk ki az árut, de nagyon hamar kiderült, hogy a kapacitásaink végesek és nem hatékony ez a típusú működés. Amikor nőtt a volumen, be kellett látnom: szükségünk van egy profi fulfillment szolgáltatóra, aki mindezt átveszi tőlünk.

Sokat kerestem a piacon a megfelelő partnert, de egyikkel sem voltam maradéktalanul elégedett. Az ünnepek alatt akadtam rá a Boxy-ra, bejelentkeztem, és meglepetésemre december 28-án csörgött is a telefonom, január elején már a raktárban álltam. Rögtön olyan érzésem támadt, hogy pontosan ez az, amit kerestem:

nemcsak az infrastruktúra, a rendszerek, hanem a hozzáállás is profi volt.

Az ajánlat pedig kedvezőbb volt annál is, mint ha mi csinálnánk tovább a feladatokat házon belül. Így hát belevágtunk, és azóta is elégedett ügyfelek vagyunk.

Üzleti értelemben mennyit profitál a vállalat a Boxy-val való együttműködésből, mennyiben tud hozzájárulni a növekedéshez?

M. B.: A disztribútori modellhez képest a Boxy-val kb. 70 százalékkal alacsonyabb összköltségen dolgozunk, miközben a minőség összehasonlíthatatlanul jobb. A működés önjáró: van egy irodavezetőnk, aki a rendelési adminisztrációt viszi, de a rendszer – rendelésfogadás, visszaigazolás, kiszedés, címkézés, feladás – magától fut. Az ügyfélkommunikáció célzott és személyre szabott, ha történik valami változás, érthető, rám vonatkozó információt kapok, gyorsan és lényegretörően.

És ami a Boxy-t végképp kiemeli a versenytársak közül, az a proaktivitás.

Folyamatosan jönnek a folyamatjavító ötletek, ők javasolták, hogy a rendelési folyamatban manuálisból váltsunk Excel-feltöltésre, majd integrált webshopos megoldásra. Segítettek platformot választani, összekötni a rendszereket. A Boxy IT-s kollégája leült a miénkkel, és a meeting végére pontosan tudtuk, mire kell előfizetni, milyen feladatok állnak előttünk. Ennek is látványos az eredménye: gyorsabb feldolgozás, kevesebb hiba, a sales pedig az ügyfélre koncentrálhat, nem pedig a csomagokra.

A Boxy számára milyen kapukat nyitott ki az új partnerség? Meddig tud a szolgáltatás színvonalát fenntartva skálázódni a B2B modellben? A cégméret növekedésével a személyesség szerepe például óhatatlanul csökkenhet.

Á. Cs.: Szerintem a személyesség helye változik csak, nem pedig a szerepe. A standard feladatokat – rendeléskezelés, címke- és szállítólevél-gyártás, státuszvisszajelzés – interfészek és egy magas fokon automatizált raktár végzik. Ember ott kell, ahol eltérés, rendellenes működés lép fel. Így tud a rendszer skálázódni: a szoftver és az automatizáció viszi a terhelés zömét, az ügyfélszolgálat pedig a kivételeket.

Úgy gondolom, hogy nagyon sokat profitáltunk a Nektar Natura együttműködéssel, mi is élesben tanulunk, és a megszerzett tapasztalatoknak is köszönhetően egy hatalmas B2B projektet nyertünk el, amely hamarosan el is indul:

Magyarország egyik legnagyobb üzemanyag-kereskedőjének és töltőállomás-hálózatának komplex ellátásával.

Emellett készülünk az élelmiszeres megfelelésekre (HACCP és a releváns nyomonkövetési szabványok).

Úgy gondolom, hogy az üzenetünk egyértelmű: nem kell mindenkinek saját automatizált raktárt építenie. Mi már beruháztunk, az ügyfelünk változó költségen megveszi a szolgáltatást, a kapacitást pedig hozzá igazítjuk.

Mi történik akkor, ha egy nagy szállodába véletlenül betér egy 45 fős ázsiai csoport, és másnapra elfogy a kedvenc italuk, és azonnali utánpótlásra van szükség? Hogyan lehet egy ilyen problémát kezelni mind termék- mind logisztikai oldalon? Mekkora a rugalmasság a rendszerben?

Á. Cs.: Nálunk a standard kiszolgálás alapja a délig leadott rendelés, másnapi átadás vagy kiszállítás. A rendszereinket is erre építjük és az ügyfeleket is erre edukáljuk. Ha ez valami miatt nem tud megvalósulni, akkor sem esünk pánikba, hanem cselekszünk: volt, hogy személyesen is vittem sürgős árut a megrendelőhöz. Több megoldási alternatívát is tudunk nyújtani: még aznap expressz kiszállítás, hajnali kézbesítés, vagy átvétel a cross-dock pontunkon – a lényeg, hogy előbb megoldjuk a problémát, aztán elemezzük az okokat.

M. B.: Minden esetben opciókat ajánlok, és olyan megoldást találunk közösen, ami a nap végén a megrendelő elégedettségére szolgál. A standardok miatt ritka a tűzoltás, de ha kell, a Boxy mindig proaktívan közelít a kérdéshez. Közben kapom a státuszjelentéseket, látom, hogy halad a folyamat – így nyugodtan lehet dolgozni és minden váratlan eseményt hatékonyan megoldani.

