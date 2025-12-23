B2B szegmensben tör előre a Boxy: így kerül minden nap friss gyümölcslé a szállodai vendégek asztalára

Egész pontosan mivel foglalkozott eddig a Boxy, mit takar egész pontosan a fullfilment szolgáltatás? Miért döntött úgy a vállalat, hogy bővíti a profilját és a B2B szegmens irányába is elmozdul?
Árvai Csaba: A fulfillment szolgáltatás a logisztika egy viszonylag speciális ága: gyakorlatilag egy end to end, a teljes logisztikai láncot lefedő szolgáltatás döntően webáruházak számára, ami magában foglalja a termékek raktározását, a megrendelések összekészítését, csomagolását, a kiszállítást és a visszáru kezelését, lehetővé téve a kereskedőnek, hogy a marketingre és termékfejlesztésre fókuszáljon, és ne kelljen saját raktárat fenntartania.
A Boxy felfutása is az e-kereskedelmi boom-nak köszönhető.
A COVID tájékán elképesztő módon megugrott az internetes vásárlás, rengeteg új szereplő jelent meg, sokan egyszerű import–listázás–eladás modellben gondolkodtak. Aztán megérkeztek a kínai platformok, mint a Temu vagy a Shein: direkt elérés, könnyű rendelés, jó felhasználói élmény, az elején gyakran a szállítási költség elengedése és nem utolsó sorban lehengerlő marketing. Mindezt úgy, hogy a magyar szereplőket és az ehhez kapcsolódó logisztikai feladatokat is kihagyták – kihagyják az értékláncból. Ennek következménye, hogy sok magyar webshop forgalma nem nőtt tovább, sőt stagnált. Akik ma is tudnak bővülni, jellemzően saját termékkel, saját innovációval, nehezebben másolható modellel dolgoznak.
Nekünk mindez azt jelentette, hogy a B2C-ben a növekedési potenciál természetes módon mérséklődött. Ha ilyenkor fenn akarod tartani a cég fejlődési pályáját, akkor meg kell keresni, hogy hol, milyen területen lehet hasznosítani a megszerzett tapasztalatot, szolgáltatási kultúrát. Mi a B2B belépést választottuk. Ott is alapelvárás a pontosság, a kiszámíthatóság, a jó szolgáltatásmenedzsment – értsd: tiszta kommunikáció, kész SLA-k, felelős ügyfélszolgálat. Kapacitást is építettünk: 10 ezerről 22 ezer négyzetméterre bővítettük a logisztikai központunkat. A B2C-ben kiforrott tudást – automatizált rendelésfogadás, címkézés, kiszedés, többfuvaros integráció, visszárukezelés – a B2B modell sajátosságaihoz igazítva elkezdtük más szereplők számára is értékesíteni.
A célunk, hogy ár-értékben és minőségben is jobbak legyünk a versenytársainknál.
Mi az, amit a Boxy jobban tud másoknál, és hogyan kezeli a B2B szegmensben jelentkező új kihívásokat?
Á. Cs.: Nálunk a kulcsszavak: kommunikáció, ügyfélközpontúság, digitalizáltság és automatizáltság. A kiscsomagos B2C nagy része végigautomatizálható; a B2B-ben több a nagyárus feladat – raklapokat kell mozgatni, egyedi csomagolási előírások lehetnek és ez több emberi erőforrást igényel.
Ez részben új kihívás volt a számunkra, de rugalmasan kezelni tudtuk.
Alapelvünk, hogy a kritikus munkavállalói szerepeket saját állományban tartjuk: tiszta, rendezett bér és jó munkakörülmények mellett lehet lojális, jól teljesítő csapatot építeni. Csúcsidőben rugalmas, platformos alkalmi munkaerővel egészítjük ki a csapatot – az egyszerű, standardizált feladatokba ők is gyorsan be tudnak ugrani. Úgy gondolom, hogy a sikerünk egyik kulcsa a rugalmasság és alkalmazkodóképesség.
A Boxy egyik legnagyobb B2B ügyfele a Nektar Natura Kft. Mit érdemes tudni a vállalatról, mivel foglalkozik pontosan?
Melcher Bence: A vállalat anyacége Szlovéniában található, fő profilja a szállodai gyümölcslé adagolók üzemeltetése. Sajátfejlesztésű adagolóink vannak, saját gyümölcslevekkel; a termék a gombnyomás pillanatában készül sűrítményből, és a koncentrátumot nem kell hűteni. Attól vagyunk különlegesek, hogy mi nem „szükséges rosszként” kezeljük a reggeli gyümölcslé-sűrítményt, hanem kizárólag erre fókuszálunk.
A szolgáltatás része a szervizháttér, a preventív karbantartás, az alapanyag biztosítása és a napi kapcsolattartás. Itthon lassan tíz éve vagyunk a piacon, bizalmas, név szerinti kapcsolatot ápolunk az ügyfelekkel – ezt a piac nagyon értékeli.
A hazai HoReCa szektor nem a legszebb napjait éli, a vállalat ügyfelei viszont ebből a szegmensből kerülnek ki. Hogyan tud alkalmazkodni a kedvezőtlen körülményekhez, és milyen kihívásokra adott választ a Boxy-partnerség?
M. B.: A COVID vízválasztó volt a szegmensben. Az azt megelőző években volt egyfajta eufória a piacon, az elsődleges szempont a minőség volt, az ár csak ezután következett. Aztán jött lezárás, az iparág újraindulása után viszont hamar arculcsapott a realitás: először az ár számít, aztán a minőség. Mi ekkor még disztribútori rendszerben dolgoztunk. Ennek van előnye, például a fix ügyfélkör, de ha te vagy a huszonhetedik termék a polcon a partnernél, nehéz kiemelt figyelmet, ha úgy tetszik, bánásmódot kapni. A fordulópontot egy nagy szállodai tender elnyerése jelentette: két hónap alatt 25 szállodát kellett felszerelnünk a berendezéseinkkel és biztosítani a folyamatos ellátást.
Úgy gondoltam, hogy ez a volumen már nem valósítható meg eredményesen a korábbi disztribútori rendszerben.
Először magunk csomagoltuk és szállítottuk ki az árut, de nagyon hamar kiderült, hogy a kapacitásaink végesek és nem hatékony ez a típusú működés. Amikor nőtt a volumen, be kellett látnom: szükségünk van egy profi fulfillment szolgáltatóra, aki mindezt átveszi tőlünk.
Sokat kerestem a piacon a megfelelő partnert, de egyikkel sem voltam maradéktalanul elégedett. Az ünnepek alatt akadtam rá a Boxy-ra, bejelentkeztem, és meglepetésemre december 28-án csörgött is a telefonom, január elején már a raktárban álltam. Rögtön olyan érzésem támadt, hogy pontosan ez az, amit kerestem:
nemcsak az infrastruktúra, a rendszerek, hanem a hozzáállás is profi volt.
Az ajánlat pedig kedvezőbb volt annál is, mint ha mi csinálnánk tovább a feladatokat házon belül. Így hát belevágtunk, és azóta is elégedett ügyfelek vagyunk.
Üzleti értelemben mennyit profitál a vállalat a Boxy-val való együttműködésből, mennyiben tud hozzájárulni a növekedéshez?
M. B.: A disztribútori modellhez képest a Boxy-val kb. 70 százalékkal alacsonyabb összköltségen dolgozunk, miközben a minőség összehasonlíthatatlanul jobb. A működés önjáró: van egy irodavezetőnk, aki a rendelési adminisztrációt viszi, de a rendszer – rendelésfogadás, visszaigazolás, kiszedés, címkézés, feladás – magától fut. Az ügyfélkommunikáció célzott és személyre szabott, ha történik valami változás, érthető, rám vonatkozó információt kapok, gyorsan és lényegretörően.
És ami a Boxy-t végképp kiemeli a versenytársak közül, az a proaktivitás.
Folyamatosan jönnek a folyamatjavító ötletek, ők javasolták, hogy a rendelési folyamatban manuálisból váltsunk Excel-feltöltésre, majd integrált webshopos megoldásra. Segítettek platformot választani, összekötni a rendszereket. A Boxy IT-s kollégája leült a miénkkel, és a meeting végére pontosan tudtuk, mire kell előfizetni, milyen feladatok állnak előttünk. Ennek is látványos az eredménye: gyorsabb feldolgozás, kevesebb hiba, a sales pedig az ügyfélre koncentrálhat, nem pedig a csomagokra.
A Boxy számára milyen kapukat nyitott ki az új partnerség? Meddig tud a szolgáltatás színvonalát fenntartva skálázódni a B2B modellben? A cégméret növekedésével a személyesség szerepe például óhatatlanul csökkenhet.
Á. Cs.: Szerintem a személyesség helye változik csak, nem pedig a szerepe. A standard feladatokat – rendeléskezelés, címke- és szállítólevél-gyártás, státuszvisszajelzés – interfészek és egy magas fokon automatizált raktár végzik. Ember ott kell, ahol eltérés, rendellenes működés lép fel. Így tud a rendszer skálázódni: a szoftver és az automatizáció viszi a terhelés zömét, az ügyfélszolgálat pedig a kivételeket.
Úgy gondolom, hogy nagyon sokat profitáltunk a Nektar Natura együttműködéssel, mi is élesben tanulunk, és a megszerzett tapasztalatoknak is köszönhetően egy hatalmas B2B projektet nyertünk el, amely hamarosan el is indul:
Magyarország egyik legnagyobb üzemanyag-kereskedőjének és töltőállomás-hálózatának komplex ellátásával.
Emellett készülünk az élelmiszeres megfelelésekre (HACCP és a releváns nyomonkövetési szabványok).
Úgy gondolom, hogy az üzenetünk egyértelmű: nem kell mindenkinek saját automatizált raktárt építenie. Mi már beruháztunk, az ügyfelünk változó költségen megveszi a szolgáltatást, a kapacitást pedig hozzá igazítjuk.
Mi történik akkor, ha egy nagy szállodába véletlenül betér egy 45 fős ázsiai csoport, és másnapra elfogy a kedvenc italuk, és azonnali utánpótlásra van szükség? Hogyan lehet egy ilyen problémát kezelni mind termék- mind logisztikai oldalon? Mekkora a rugalmasság a rendszerben?
Á. Cs.: Nálunk a standard kiszolgálás alapja a délig leadott rendelés, másnapi átadás vagy kiszállítás. A rendszereinket is erre építjük és az ügyfeleket is erre edukáljuk. Ha ez valami miatt nem tud megvalósulni, akkor sem esünk pánikba, hanem cselekszünk: volt, hogy személyesen is vittem sürgős árut a megrendelőhöz. Több megoldási alternatívát is tudunk nyújtani: még aznap expressz kiszállítás, hajnali kézbesítés, vagy átvétel a cross-dock pontunkon – a lényeg, hogy előbb megoldjuk a problémát, aztán elemezzük az okokat.
M. B.: Minden esetben opciókat ajánlok, és olyan megoldást találunk közösen, ami a nap végén a megrendelő elégedettségére szolgál. A standardok miatt ritka a tűzoltás, de ha kell, a Boxy mindig proaktívan közelít a kérdéshez. Közben kapom a státuszjelentéseket, látom, hogy halad a folyamat – így nyugodtan lehet dolgozni és minden váratlan eseményt hatékonyan megoldani.
A cikk megjelenését a Boxy Logisztikai Zrt. támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
Miféle lassulás?! Meglepetés érkezett az Egyesült Államokból
A várt feletti és gyorsulást mutat a friss GDP-növekedési adat.
Elfajultak a tüntetések az európai fővárosban: Molotov-koktélok csapódtak a kormányfői hivatal épületébe
Albániában a kormányzati korrupció ellen tiltakoznak.
Furcsa piac alakult ki az Egyesült Államokban: a vállalatok inkább most veszítenek, minthogy várjanak a Trump-ítéletre
Fillérekért lehet most egy kockázatos, de hatalmasat fizető befektetést szerezni.
19 milliárd forint jár érte, pedig csak le kell fúrni hozzá - új pályázati lehetőség nyílt meg
Jedlik Ányos Energetikai Program.
Harmincmillió forint egy parányi sajtért – Nincs az az ár, amit meg ne adnának egy műtárgyért
A gyűjtőszenvedély mindent felülír.
Friss előrejelzés: térképen mutatjuk, idén mekkora az esély a fehér karácsonyra
Az ország egyes részein.
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Következő Signature befektetői klubunkon kiderül. Most érdemes regisztrálni!
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.