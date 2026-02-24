Erős beruházási hajlandóság mellett tartós kereslet mutatkozik a növekedési tőke iránt

A Demján Sándor Tőkeprogram feldolgozási tapasztalatai alapján a hazai kkv-k beruházási hajlandósága erős, és a beérkezett projektek jelentős része megvalósítható. A programra több mint 3500 vállalkozás jelentkezett, közülük több mint ezer kapott pozitív előminősítést, a feldolgozott állomány alapján pedig eddig 52 milliárd forint értékű beruházásról született döntés.

A jelentkezések volumene és a projektek minősége egyértelműen jelzi, hogy a hazai kkv-k megvalósítható fejlesztési tervekkel rendelkeznek. A beérkezett beruházási koncepciók alapján a vállalkozások tudatosan építenek a termelékenység javítására, a működés korszerűsítésére és új piaci lehetőségek elérésére. A projektek azt mutatják, hogy a tőkefinanszírozást nem kiegészítő forrásként, hanem növekedési döntéseik meghatározó eszközeként kezelik.

A beruházások valós növekedési célokat szolgálnak

A beérkezett projektek túlnyomó többsége termelékenységet növelő beruházás: a vállalkozások nem működési hiányokat kívánnak finanszírozni, hanem kapacitásbővítést, technológiai modernizációt és piacbővítést terveznek.

A beruházások legnagyobb arányban eszközbeszerzésre, ingatlanfejlesztésre és digitalizációra irányulnak, miközben az energiahatékonysági fejlesztések is megjelennek. A projektek szerkezete arra utal, hogy a kkv-szektor a következő növekedési szintre készül.

Jelentős jóváhagyási arány

Az eddigi feldolgozás a beérkezett projektek mintegy 40 százalékát érinti, és a feldolgozott állományban a projektek több mint fele jóváhagyást kapott, ami azt mutatja, hogy a jelentkezések számottevő része üzletileg megalapozott beruházási terv.

Az eddigi eredmények megerősítik, hogy a program valós és megvalósítható fejlesztési projekteket ér el.

A kereslet a januári felfüggesztés után is fennmaradt

A januári jelentkezési felfüggesztés nem a beruházási igény csökkenését, hanem a program iránti kiemelkedő érdeklődést jelezte. A lezárás óta is folyamatosan érkeznek megkeresések a vállalkozások részéről a program újranyitásával kapcsolatban, ami azt mutatja, hogy a vállalkozások továbbra is számolnak a DSTP-vel növekedési terveik megvalósításában.

A növekedési tőke szerepe felértékelődik

A feldolgozási tapasztalatok arra is rávilágítanak, hogy a vállalkozások egyre tudatosabban különítik el a hitel és a tőke szerepét: míg a hitel a működés stabilitását szolgálja, a tőkefinanszírozást növekedési eszközként értelmezik. A DSTP hozzájárult ahhoz, hogy a növekedési tőke a hazai kkv-k fejlesztési stratégiájának meghatározó elemévé váljon.

A Demján Sándor Tőkeprogram tapasztalatai tehát azt mutatják, hogy a hazai kkv-k széles köre rendelkezik megvalósítható növekedési beruházási tervekkel, és ezek megvalósításához tudatosan keresik a tőkefinanszírozási lehetőségeket.

A program iránti tartós érdeklődés, a feldolgozott projektek jóváhagyási aránya és a megvalósítható beruházások volumene azt jelzi, hogy a növekedési célú tőkefinanszírozás elérhetősége érdemben erősítheti a hazai vállalkozások fejlődési lehetőségeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images