Akkora sztrájk jöhet a Samsungnál, ami az egész ipart felboríthatja
Sztrájktervet hagytak jóvá a Samsung Electronics dél-koreai dolgozói, ami komoly kockázatot jelenthet a globális félvezető-ellátásra egy olyan időszakban, amikor az AI-adatközpontok miatt amúgy is rendkívül erős a kereslet a chipek iránt.

A szakszervezet közlése szerint

a szavazáson részt vevő 66 019 munkavállaló 93 százaléka támogatta a sztrájk lehetőségét.

Ha a felek nem tudnak megállapodni a bónuszokról szóló vitában,

a dolgozók május 21-től 18 napos munkabeszüntetést indíthatnak.

A konfliktus középpontjában a bónuszrendszer áll: a szakszervezet azt követeli, hogy a Samsung szüntesse meg az éves fizetés 50 százalékában meghatározott bónuszplafont, és a kifizetéseket kössék az üzemi eredményhez – hasonlóan ahhoz, ahogy a rivális SK Hynix tette tavaly. A Samsung szerint azonban a plafon eltörlése megnehezítené a jövőbeni beruházások és a részvényesi kifizetések finanszírozását egy tőkeigényes és ciklikus iparágban.

A tét jelentős: a vállalat a világ legnagyobb memóriachip-gyártója, és Dél-Koreában készül a DRAM chipek teljes termelése, valamint a NAND chipek mintegy kétharmada, így egy hosszabb sztrájk az autóipartól a számítógépeken át az okostelefonokig számos iparág ellátását érintheti.

