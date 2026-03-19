Rég nem látott szintre esett a kulcsfontosságú anyag ára

Három hónapja nem volt ilyen alacsonyan a réz ára, a meredek esés mögött több ok is meghúzódik.

A réz határidős jegyzései csütörtökön fontonként 5,5 dollár alá süllyedtek, és ezzel háromhavi mélypontra estek

- a befektetők a tőzsdei készletek meredek emelkedésén keresztül a fizikai kereslet csökkenését árazzák.

A londoni fémtőzsde (LME) teljes rézkészlete közel 19 ezer tonnával, 330 375 tonnára nőtt, ami 2019 szeptembere óta a legmagasabb szint. Elemzők szerint mindezt a kínai kereslet gyengülése, valamint az Egyesült Államokba irányuló szállítások visszaesése magyarázza, miután a vámok lassították a kereskedelmet.

A Közel-Keleten zajló harcok és az energiaárak megugrása szintén nyomást gyakorolt a fémpiacokra, az emelkedő inflációs kockázatok és a világgazdaságra leselkedő lehetséges negatív következmények közepette. Irán rakétacsapásokat mért egy katari létesítményre, amely a világ legnagyobb LNG-exportüzemének ad otthont; ez egyike volt azoknak az energetikai célpontoknak, amelyek ellen Teherán fellépést helyezett kilátásba, miután Izrael csapást mért Irán South Pars gázmezőjére.

Mindeközben az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve változatlanul hagyta irányadó kamatát, és jelezte, hogy addig nem tervez kamatcsökkentést, amíg az infláció nem mutat egyértelmű enyhülést.

