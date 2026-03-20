Szokatlan útvonalon jutott át több hajó a Hormuzi-szoroson, dollármilliókat fizettek Iránnak

A Financial Times hajókövetési adatok alapján végzett elemzése szerint
a héten legalább nyolc hajó haladt át a szoroson egy szokatlan útvonalon, az iráni partok közelében fekvő Larak-sziget megkerülésével.
A konvojban indiai, pakisztáni és görög olaj- és ömlesztettáru-szállítók, valamint iráni tankerek is voltak. Ezek többsége korábban iráni kikötőkben is megfordult. A Lloyd's List Intelligence szerdai jelentése szerint egy tankerüzemeltető kétmillió dollárt fizetett Iránnak a biztonságos átkelésért.
Kína és India kormánya is tárgyal Teheránnal a hajóik átengedéséről. Irán egyelőre azokat a vízijárműveket részesíti előnyben, amelyek az országgal kereskednek, vagy amelyeknek tulajdonosai szoros kapcsolatban állnak a teheráni vezetéssel. Az elemzők szerint ez a stratégia a szoros feletti dominancia kinyilvánítását, valamint az ország diplomáciai elszigeteltségének mérséklését szolgálja.
Az áthaladások száma egyelőre alacsony, és nem utal a szoros szélesebb körű megnyitására. Az S&P Global adatai szerint mintegy 3200 hajó vesztegel a Perzsa-öbölben. A szoroson áthaladó forgalom 96 százalékkal, a konfliktus előtti napi 100-135 hajóról drasztikusan visszaesett. A háború során legalább 22 hajót ért találat. Ezek részben az energetikai infrastruktúra elleni csapások járulékos veszteségei voltak, részben pedig közvetlen támadások célpontjaivá váltak. A katari Rász Laffán gázkomplexum elleni szerdai támadás csütörtök reggelre az európai gázárakat 30, az olajárakat pedig 10 százalékkal hajtotta fel. Utóbbi elérte a hordónkénti 119 dollárt, mielőtt mindkét piacon visszarendeződés kezdődött volna.
Abu-Dzabitól északra, a Perzsa-öböl közepén legalább kilenc, a kínai állami Cosco hajózási csoporthoz köthető hajó gyülekezik. A nyersolajat és finomított kőolajtermékeket szállító vízijárművek feltehetően a szoroson való átkelésre készülnek. Kína és Irán régóta szoros kapcsolatot ápol egymással. Peking az amerikai szankciók ellenére is lehetővé tette a hazai finomítói számára az iráni olaj felvásárlását.
Tom Sharpe nyugalmazott brit haditengerészeti parancsnok szerint az amerikai csapások megsemmisítették Irán radarjainak és megfigyelőállásainak nagy részét. Ennek következtében a hajók parthoz közeli útvonalra terelése lehetővé teszi az iráni haditengerészet számára a vizuális azonosítást. Sharpe hozzátette, hogy Irán azért engedi át a kínai hajókat, mert Kína a perzsa állam fő olajvásárlója, és Peking nem tűrné el a szoros teljes lezárását.
Hajózási iparági vezetők és elemzők szerint Irán a jemeni húszik vörös-tengeri gyakorlatához hasonló rendszert építhet ki, amelyben a hajóknak előzetesen engedélyt kell kérniük az áthaladásra. A piaci szereplők legnagyobb aggodalma jelenleg az, hogy a legfelsőbb szintű politikai döntések valóban eljutnak-e a terepen lévő egységekhez, amelyek végső soron a fegyverhasználatról döntenek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
