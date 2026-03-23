Kiderült: ha ezt az egy dolgot veszed észre a beszédeden, az a rettegett betegség korai előjele lehet
A Science Alert a Torontói Egyetem kutatása alapján arról ír, hogy a beszéd mindennapi tempója jelezheti az Alzheimer-kór korai kialakulását.

A tanulmány némileg cáfol egy nem sokkal korábbi, 2023-as tanulmányt, amely szintén a beszédképesség és az Alzheimer-kór közötti összefüggéseket vizsgálta. Akkor arra jutottak, hogy a beszédstílus fontos előrejelzést adhat, most viszont az újabb eredmények szerint a beszéd sebessége ennél is több információt adhat egy korai diagnózis felállításához.

Eredményeink azt mutatják, hogy az általános beszédsebesség változásai az agyban bekövetkező változásokat tükrözhetik

– közölte Jed Meltzer kognitív idegtudós a kutatás publikálásakor.

Hozzátette, hogy „a beszédsebességet a standard kognitív vizsgálatok részeként kellene tesztelni, hogy a klinikusok gyorsabban felismerhessék a kognitív hanyatlást”. Mindez az idősebb korosztály számára lehetővé tenné a felismerést és már időben cselekedni tudnának az agyuk támogatása érdekében. A tudomány lethnologica néven ismeri a jelenséget, amely a fiataloknál és az idősebb korosztályoknál is előfordul. Magyarul talán „nyelvhegy” jelenségnek lehetne nevezni, vagyis annak, amikor a dolgok neve nehézkessé válik.

Kiderült, hogy meddig nem fog biztosan csökkenni ez az adóteher a benzinnél

Hidegleszakadás indítja be a ciklogenezist: kiadós csapadékra, havazásra van kilátás

Óriási hozamemelkedés a magyar állampapírpiacon

A mostani kutatás során 125, 18 és 90 év közötti felnőtt részvételével végezték a kutatást. Az egyik részben tárgyak képeit mutatták meg a kísérletben részt vevőknek, miközben a háttérben különféle hangok szóltak. Ezek mindennap használatos tárgyak voltak, a háttérben szóló hangok pedig az összezavarást célozták. Ezek visszatérően szövegek voltak, melyek segíthetnek az alanyt rávezetni a szóra.

Egyértelmű, hogy az idősebb felnőttek jelentősen lassabban teljesítenek különböző kognitív feladatokat, mint a fiatalabbak, beleértve a szóalkotási feladatokat is, mint például a képek megnevezése, a kérdések megválaszolása vagy az írott szavak olvasása

– mondta el Hsi T. Wei, a Torontói Egyetem pszichológusa által vezetett kutatócsoport.

Megmagyarázta, hogy az idősebb felnőttek hajlamosak a beszédeik során több szünetet alkalmazni, akár kitöltött, akár kitöltetlen formában. A másik jel, hogy a beszédtempó is lelassul.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan bejelentést tett a Pfizer: megérkezhet a vakcina a rohamosan terjedő, alattomos betegség ellen

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

Ez is érdekelhet
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Riasztó a helyzet: több utasszállító repülőgépet ért rakétatámadás a Közel-Keleten
