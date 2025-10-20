  • Megjelenítés
A legmegbízhatóbb titkosszolgálati szövetséges is elfordul az Egyesült Államoktól
Globál

A legmegbízhatóbb titkosszolgálati szövetséges is elfordul az Egyesült Államoktól

Portfolio
Korlátozták az Egyesült Államokkal folytatott együttműködést a holland titkosszolgálatok, mert attól tartanak, hogy a Trump-kormány az általuk megosztott információkat emberi jogokat sértő vagy oroszbarát célokra használná fel. A lépés jól jelzi, hogy az amerikai hírszerzés politikai befolyásolása nemcsak Washingtonban, hanem szövetségesei körében is bizalmi válságot okozott – számolt be a Financial Times.

Erik Akerboom, a holland belső elhárítás (AIVD) vezetője és Peter Reesink, a katonai hírszerzés (MIVD) igazgatója a de Volkskrantnak adott interjúban elismerték:

egyre több esetben mérlegelik, hogy biztonságos-e megosztani amerikai partnereikkel az orosz tevékenységgel kapcsolatos információkat.

A döntést szerintük a hírszerzés „politizálódása” tette szükségessé, amit Donald Trump az amerikai szolgálatok átalakításával és vezetőváltásaival erősített fel.

A két ügynökség vezetői különösen azt követően váltak óvatosabbá, hogy az amerikai elnök áprilisban leváltotta Timothy Haugh NSA-főigazgatót. Akerboom hangsúlyozta: minden egyes információ átadása előtt mérlegelniük kell, hogy annak felhasználása nem sérti-e az emberi jogokat, és nem torzul-e politikai célok mentén. Reesink ugyanakkor jelezte, hogy a hivatalos kapcsolatok továbbra is „jók”, és néhány hónappal ezelőtti washingtoni látogatásuk során is konstruktív egyeztetéseket folytattak az NSA és a CIA vezetésével.

A holland titkosszolgálatokat a nemzetközi hírszerző közösségben a legmegbízhatóbb és legprofibb partnerek között tartják számon.

Az AIVD és MIVD szakemberei korábban kulcsszerepet játszottak több NATO-műveletben, köztük az iráni nukleáris program 2010-es szabotálásában, amikor holland ügynökök segítettek bejuttatni a Stuxnet vírust az iráni rendszerbe. Bart Groothuis volt kiberbiztonsági vezető és jelenlegi európai parlamenti képviselő szerint a holland szolgálatok technikai felkészültsége és etikai hozzáállása miatt mindig is a „nyugati hírszerzés morális gerincét” alkották.

A holland döntés ugyanakkor figyelmeztetés Washingtonnak is:

a szövetségesi együttműködés a hírszerzésben nemcsak katonai, hanem értékalapú bizalomra épül.

Groothuis úgy fogalmazott: „a kemény hatalmi együttműködés alapja a puha hatalom, a bizalom és a közös értékek – az egyik nem létezhet a másik nélkül”. Az eset jól mutatja, hogy a Trump-kormány politikai beavatkozása a titkosszolgálatok működésébe nemcsak belső, hanem nemzetközi szinten is kockáztatja az Egyesült Államok hírszerzési hitelességét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna orosz-ukrán háború roncsok
Globál
Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility