A legmegbízhatóbb titkosszolgálati szövetséges is elfordul az Egyesült Államoktól

Erik Akerboom, a holland belső elhárítás (AIVD) vezetője és Peter Reesink, a katonai hírszerzés (MIVD) igazgatója a de Volkskrantnak adott interjúban elismerték:

egyre több esetben mérlegelik, hogy biztonságos-e megosztani amerikai partnereikkel az orosz tevékenységgel kapcsolatos információkat.

A döntést szerintük a hírszerzés „politizálódása” tette szükségessé, amit Donald Trump az amerikai szolgálatok átalakításával és vezetőváltásaival erősített fel.

A két ügynökség vezetői különösen azt követően váltak óvatosabbá, hogy az amerikai elnök áprilisban leváltotta Timothy Haugh NSA-főigazgatót. Akerboom hangsúlyozta: minden egyes információ átadása előtt mérlegelniük kell, hogy annak felhasználása nem sérti-e az emberi jogokat, és nem torzul-e politikai célok mentén. Reesink ugyanakkor jelezte, hogy a hivatalos kapcsolatok továbbra is „jók”, és néhány hónappal ezelőtti washingtoni látogatásuk során is konstruktív egyeztetéseket folytattak az NSA és a CIA vezetésével.

A holland titkosszolgálatokat a nemzetközi hírszerző közösségben a legmegbízhatóbb és legprofibb partnerek között tartják számon.

Az AIVD és MIVD szakemberei korábban kulcsszerepet játszottak több NATO-műveletben, köztük az iráni nukleáris program 2010-es szabotálásában, amikor holland ügynökök segítettek bejuttatni a Stuxnet vírust az iráni rendszerbe. Bart Groothuis volt kiberbiztonsági vezető és jelenlegi európai parlamenti képviselő szerint a holland szolgálatok technikai felkészültsége és etikai hozzáállása miatt mindig is a „nyugati hírszerzés morális gerincét” alkották.

A holland döntés ugyanakkor figyelmeztetés Washingtonnak is:

a szövetségesi együttműködés a hírszerzésben nemcsak katonai, hanem értékalapú bizalomra épül.

Groothuis úgy fogalmazott: „a kemény hatalmi együttműködés alapja a puha hatalom, a bizalom és a közös értékek – az egyik nem létezhet a másik nélkül”. Az eset jól mutatja, hogy a Trump-kormány politikai beavatkozása a titkosszolgálatok működésébe nemcsak belső, hanem nemzetközi szinten is kockáztatja az Egyesült Államok hírszerzési hitelességét.

