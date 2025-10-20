Bajban a hazai műtárgypiac? Felemás jelzések láthatók az aukciókon

Csalódás a Bodó Galéria aukcióján

Sokkolóan hatott a Bodó Galéria csütörtöki árverése: a szervezők ugyan „mérföldkőként” harangozták be a rendezvényt, amelyen Harasztÿ István (Édeske), a magyar neoavantgárd és kinetikus művészet legendás alakjának válogatott gyűjteménye (egy sokoldalú, kísérletező ember különleges látásmóddal összeválogatott kincsei, köztük nagy művészek kifejezetten számára készített alkotásai) került kalapács alá, azonban a felkínált tételek csaknem kétharmada (250-ből 154) nem kellett senkinek.

A kortárs magyar művészet meghatározó alkotói közül Konok Tamás, Hetey Katalin, Gyarmathy Tihamér, Hencze Tamás művei, de olyan nagy nemzetközi porondon is elismert nevek, mint Nemes Judit vagy Maurer Dóra alkotásai is gazdagították a kosár tartalmát.

Első ránézésre a probléma gyökere a túlárazás volt, lehet, hogy csak a jelen gazdasági helyzetben, amelyben csak kevesek vállalják a kortárs alkotásokba történő befektetés kockázatát.

Sikertörténet alig akadt,

még a válogatás legkiemelkedőbb tétele, Maurer Dóra: Caltanisetta (Megtalált helyszín - fejre s szívre boldog kőzet rakódik) című vegyes technikájú alkotása sem okozott maradéktalan örömöt, ugyan egymillióval a kikiáltás felett kelt el, a 13 milliós leütési ár messze elmarad a 18 milliós minimum becsléstől.

Hárommilliót ért Gyarmathy Tihamér Harmónia II. című vászna, amelyet előzetesen 4-6 millióra becsültek,

Nemes Judit egyik alkotása kikiáltási áron, 1,6 millióért talált vevőt,

egy Lugossy Mária mű 1,7 milliót ért, Hetey Katalin 2,2 milliót, Konok Tamás 1,9-et, egyik sem érte el az előzetesen belőtt becsértéket.

Az eladatlan anyagban Hencze Tamás, Konok Tamás, Váli Dezső, Nemes Judit, Bálint Endre munkái vannak, és csak remélni lehet, hogy a fiaskó nem „mérföldkő” a galéria életében.

Visszavont tételek Virág Judit aukcióján

Szokatlan számú visszavont kép okozott érzékeny veszteségeket a Virág Judit Galéria mostani árverésén is, az eladott portéka jó része kikiáltási árán ragadt, a becsértékektől jócskán elmaradva. Virág Judit ezzel együtt pozitívan értékelte a rendezvényt, a Portfolio.hu-nak azt nyilatkozta:

az őszi szezonnak, a piacra dobott áru minőségének, és nem utolsó sorban saját elvárásainak is megfelelt az üzletmenet.

A hazai aukciók újkori történetében nem emlékszünk olyan helyzetre, amikor a rendezvény előtt közvetlenül, 11 tételt visszavontak volna. Most megtörtént, ha nem is főművek kerültek a veszteséglistára, inkább a középmezőnyt képviselő néhányszázezres értékek, azért volt köztük fájó, például Csók István egyik alkotása, vagy Pólya Tibor két műve. Mind a Fészek Művészklub gyűjteményéből került ki, és innen származott a legértékesebb visszavont mű, Hincz Gyula dekoratív, 8-12 millió forintra becsült falikárpítja is, amelyet az aukció zárótételeként, 4,4 millióért kiáltottak volna ki, nyilván méltó leütés reményében.

Az ügylet meghiúsult, és mint Virág Judittól megtudtuk, a galéria azért kényszerült erre a lépésre, mert bár a Fészek Művészklub jelenlegi vezetőségével történt megállapodás jogilag teljesen rendben volt, néhány joghézag, valamint a Fészek felélesztésében reménykedő közösségi megnyilvánulások nyomán úgy döntöttek, nem vállalják az aukcióra már előkészített, restaurált képek piacra dobását.

Korrektül lezártuk az együttműködést a Fészekkel, beleértve anyagi kártalanításunkat is

– mondta az ügy hátteréről Virág Judit.

Így a tervezett 198 helyett végül 187 műtárgy került kalapács alá, és ha figyelmen kívül hagyjuk a Fészek-kollekciót, akkor 83% feletti értékesítési aránnyal dicsekedhet a galéria.

Telt ház volt az árverési teremben, de kiemelkedően sokan licitáltak online is. A rendezvény végét követően tovább folytatódott ezen a platformon az adásvétel, így az addig eladatlan 22 tételből nyolcat azonnal értékesítettek. Anna Margit két alkotása, egy Batthyány Gyula mű, és Aba Novák 18 milliónál indított Igali művésztársasága is elkelt ebben a körben.

A végül gazdátlanul maradt művek között szerepel

Ferenczy Valér Kazlak című vászna, 7,5 millióról indult, talán nem tartozik a legismertebbek közé,

de az utána következő Gulácsy-mű, a 26 millión kikiáltott, 48-60 millió forintos becsértékkel, az árverési katalógus fő helyén beharangozott, 1904-ben készült Cselszövő már jelentős érvágást jelentett.

Fájó volt a 14-20 millióra tartott Czóbel Béla mű, a Párizsi háztetők iránti érdektelenség is.

Nem kelt el a 140 éves külföldi lappangás után hazatért Vásári baleset sem, Deák Ébner Lajos művét, a 19. századi magyar zsánerfestészet kiemelkedően látványos darabját 30-40 millióra becsülték, de hiába a kiváló proveniencia, nem kellett senkinek, Virág Judit szerint talán a kép óriás mérete ijesztette el a vevőket.

Elbukott Rippl-Rónai Darvas Liliről készített portréja is, amiért minimum 16 milliót reméltek az eladók.

Jórészt kikiáltási áron keltek el a művek

Ami az eladott portékát illeti, ott a derékhad inkább csak a kikiáltási ár körül forgott,

így Kádár Béla, Scheiber Hugo alkotásai – az utóbbi pöttyös blúzos bárhölgyét 3,2 milliónál ütötték le.

Iványi Grünwald balatonlellei vászna is csak 200 ezret tett a 4 milliós indulóárra,

Rippl Rónai 4 millión leütött Cirkuszi hölgye 3,6 millión indult.

Batthyány Gyula Hölgylovasa 5,5 milliót ért, Thorma János hangulatos Zazar partján álló nője 4,8 millióért, Vaszary János Nervi című vászna 2,8 millióért, Boromisza Tibor nagybányai látképe 7,5 millióért kelt el.

Anna Margit, a Halászbástya éttermébe készített játékos portrépárja, Julis és Jankó is, 1,5-1,5 milliós leütéssel kikiáltási áron ragadt.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy szép számmal akadtak pozitív meglepetések is. Látványos licitek srófolták, ha ezúttal nem is az egekbe, de nem várt magasságokba jónéhány tétel árát.

Id. Markó Károly Itáliai táját 2,8 millióról indították, a kalapács 6,5 milliónál koppant,

Halápy Lajos Balatoni vitorlásai 380 ezerről emelkedtek 1,1 millióra,

egy másik balatoni kép, Halvax Gyula műve, 500 ezerről 1,3 millióra,

Boldizsár István vitorlásai 440 ezerről 1.9 millióra,

míg Vinkó Leó Vitorlásversenye 950 ezerről szárnyalt 3,8 millióig.

Aba-Novák kártyázóiért 4,8 milliótól alkudoztak 7 millióig.

Barzó Endre lovasnői 8 milliót értek és Corini Margit Párizsi éjszakája is csak néhány százezernél szállt versenybe, majd 1,9 millióig menetelt.

Ország Lili a magyar szürrealista festészet, majd a figurális-absztrakt irányzat egyik legkiemelkedőbb mestere is megkapta az elismerést, a Városfalakért 6,5 milliónál kezdték, 13 milliónál zárták a licitet.

Ha Virág Judit, és persze a háttérben Törő András, árverése a téma, akkor a Zsolnay-kínálatot sem lehet szó nélkül hagyni. Ezúttal talán kevesebb törékeny áru volt, de kivéve két mintalapot – amelyek a maguk nevében kuriózumnak számítanak, hiszen ezek a dísztárgyak elkészítéséhez szükséges pontos rajzok, amelyek Zsolnay Vilmos, illetve lányai keze munkáját dicsérik –, minden elkelt. Legmagasabb áron egy fácános virágtartó edény kelt el, amelynek kikiáltási ára 3,2 millió volt, a kalapács 4,8 milliónál koppant.

És végül a legkiemelkedőbb tételek között eladták

Tihanyi Lajos Zöld-fehér kompozícióját 12 millióért,

Koszta József Kukoricás képe 17 milliót ért 5,5 milliós indulóárról,

egy 6,5 millión kikiáltott Vaszary látkép 12 milliót ért,

míg a másik Vaszary-t, (Matróz a tengerparton – Napba néző önarckép), amely közel kilenc évtizeden át lappangott, 18 milliónál ütötték le. Az eladók nyilván csalódtak, mert a vászon becsértékét 30-40 millió forint közé tették.

Batthyány Gyula triptichonja a Menyegző 13 millióért talált vevőt, míg Egry József badacsonyi tája 24 millióért, az alsó becsérték alatti áron, de legalább alkudtak értük.

Kmetty János minimum 40 millióra becsült csendéletét a KUT folyóirattal 36 milliónál ütötték le, és ez kevés volt a koronához,

az árverés rekordárát ugyanis Berény Róbert védett képe mellé jegyezték fel. Az Árnyék és Olympia című művet 50-70 millió közé értékelték, 30 millión kiáltották ki, végül 38 millió forint lett a leütési ár.

A címlapképen Vaszary János A Felsőhegy és Szigliget látképe Balatongyörök felől című alkotása látható (Forrás: Virág Judit Galéria)