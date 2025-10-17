  • Megjelenítés
A garantált veszteség
Podcast

A garantált veszteség

Új évaddal tér vissza a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozata. A második évad nyitóepizódjában a kriptodevizákra, mint vonzó befektetési eszközökre épített befektetési csalásokról lesz szó. Az epizódból kiderül, hogy hogyan fonódtak össze az online bűnözői körök a bitcoinnal és társaival, hogy mennyire anonimak ezek az eszközök, és hogy milyen trükkökkel gombolnak le álbrókerek tíz vagy akár százmilliókat az áldozataikról.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

A Préda az OTP támogatásával jött létre.

Címlapkép forrása: Portfolio

