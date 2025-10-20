  • Megjelenítés
Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn
Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn

Globál
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki találkozója nem az utóbbi várakozásai szerint alakult: a Fehér Ház ura nem akar Tomahawk rakétákat átadni Kijevnek. Ehelyett a háború befagyasztására törekszik, méghozzá a jelenlegi frontvonalak mentén. Zelenszkij jelezte: kész csatlakozni a Budapesten tervezett Trump–Putyin csúcstalálkozóhoz. Ebben a hírfolyamban folyamatosan követjük az orosz-ukrán háború eseményeit.
Ukrán szénbányát támadtak az oroszok

Az orosz erők vasárnap megtámadtak egy Dnyipropetrovszk megyei szénbányát és egy azonosítatlan energetikai telephelyet északon, az orosz határ közelében.

A DTEK ukrán energetikai magánvállalat közölte, hogy 192 bányászt biztonságosan a felszínre hoztak, sérülések nélkül.

A vállalat szerint két hónap alatt ez volt a negyedik orosz támadás az ukrajnai szénbányászat ellen.

(Reuters)

Hét ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük hétfőre virradóra összesen 7 ukrán drónt lőtt le a megszállt Krím, valamint az Uljanovszki, Lipecki és Brjanszki területek felett.

(TASZSZ)

Megszólalt a KGB-vezér: ők is békeközvetítők lennének az orosz–ukrán háborúban

A belarusz Állambiztonsági Bizottság (KGB) vezetője, Ivan Tertel közölte, hogy Minszk kész párbeszédet kezdeni Kijevvel az orosz–ukrán háború lezárásáról – írja a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a KGB-vezér: ők is békeközvetítők lennének az orosz–ukrán háborúban
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

