Új fejlesztésű űrhajót indított útnak egy távol-keleti hatalom a Nemzetközi Űrállomásra
A japán JAXA vasárnap sikerrel indította el első éles bevetésére a HTV-X1 teherszállító űrhajóját a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé - írta az AP News.
A Japán Űrkutatási Ügynökség (JAXA) közlése szerint

a HTV-X1 jelű, új fejlesztésű, személyzet nélküli teherűrhajó a H3-as rakéta hetedik példányának tetején startolt a dél-japáni Tanegasima Űrközpontból.

Az eszköz az indítást követő 14. percben elérte a kijelölt pályát, majd a teherűrhajó levált a rakétáról és a tervezett keringési pályára állt. Ha minden a tervek szerint alakul, az űrhajó néhány nap keringést követően fog dokkolni az ISS-hez. A jelenleg az ISS-en tartózkodó japán űrhajós, Kimija Jui csütörtök az állomás egyik távirányítású robotkarjával fogja befogni a járművet.

A HTV-X akár fél évig is az ISS-hez csatlakoztatva maradhat. Az állomástól való leválás után

három hónapos önálló pályarepülés következik, amikor technológiai kísérleteket hajt végre.

A vasárnapi indítás egyben a H3 rakéta legerősebb változatának bemutatkozása volt. Ez a konfiguráció négy segédrakétát és nagyobb orrkúpot kapott. Jamakava Hirosi, a JAXA elnöke "jelentős előrelépésnek" nevezte az indítást, mert szerinte bizonyítja Japán képességét az űrbeli ellátás biztosítására, és "az autonóm űrtevékenység alapját" jelenti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

