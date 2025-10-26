Új fejlesztésű űrhajót indított útnak egy távol-keleti hatalom a Nemzetközi Űrállomásra

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Japán Űrkutatási Ügynökség (JAXA) közlése szerint

a HTV-X1 jelű, új fejlesztésű, személyzet nélküli teherűrhajó a H3-as rakéta hetedik példányának tetején startolt a dél-japáni Tanegasima Űrközpontból.

Az eszköz az indítást követő 14. percben elérte a kijelölt pályát, majd a teherűrhajó levált a rakétáról és a tervezett keringési pályára állt. Ha minden a tervek szerint alakul, az űrhajó néhány nap keringést követően fog dokkolni az ISS-hez. A jelenleg az ISS-en tartózkodó japán űrhajós, Kimija Jui csütörtök az állomás egyik távirányítású robotkarjával fogja befogni a járművet.

A HTV-X akár fél évig is az ISS-hez csatlakoztatva maradhat. Az állomástól való leválás után

három hónapos önálló pályarepülés következik, amikor technológiai kísérleteket hajt végre.

A vasárnapi indítás egyben a H3 rakéta legerősebb változatának bemutatkozása volt. Ez a konfiguráció négy segédrakétát és nagyobb orrkúpot kapott. Jamakava Hirosi, a JAXA elnöke "jelentős előrelépésnek" nevezte az indítást, mert szerinte bizonyítja Japán képességét az űrbeli ellátás biztosítására, és "az autonóm űrtevékenység alapját" jelenti.

