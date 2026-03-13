  • Megjelenítés
Elszabadul az olajár, borul a mutatvány? − Így zilálhatja szét az iráni válság Magyarország hitelminősítői besorolását
Elszabadul az olajár, borul a mutatvány? − Így zilálhatja szét az iráni válság Magyarország hitelminősítői besorolását

A Portfolio Checklist csütörtöki adásában többek között az iráni konfliktus Magyarország hitelminősítésére gyakorolt hatásairól volt szó. Vajon fennáll-e a veszély, hogy a 2022-es energiakrízishez hasonló helyzet alakul ki, ezáltal pedig meginog a magyar államháztartásba vetett bizalom, és esetleg veszélybe kerül-e az ország hitelminősítői besorolása? Erről kérdeztük Szabó Dánielt, a Portfolio elemzőjét. (A megszólalás 17:20-nál indul).

A műsor második részében a közel-keleti háború legújabb fejleményei kapcsán megnéztük, hogy az energiahordozók szállítása szempontjából stratégiai Hormuzi-szorosnál elmérgesedő helyzetnek milyen azonnali és továbbgyűrűző hatásai lehetnek az energiaárakra és a világgazdaságra a konfliktus elhúzódásának függvényében. A témáról Csicsmann Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Mennyire fájhat a hormuzi lezárás? − (2:10)
  • Magyarország és a bóvli minősítés réme − (17:20)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

