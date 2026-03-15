Trump háborús mozgásterének a szűkítéséről fognak szavazni az amerikai képviselők

Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata kisebbségi vezetője (címlapképünkön) közölte, hogy a kongresszus alsóháza ismét napirendre tűzi az elnöki háborús hatáskörök korlátozását célzó határozatot. A javaslattal

Donald Trump mozgásterét szűkítenék az iráni konfliktusban.

A dokumentumról a hónap elején már tartottak egy szavazást, de akkor néhány vokson múlott a szükséges többség megszerzése. Jeffries az MSNOW-nak nyilatkozva azonban elmondta, hogy a korábban nemmel szavazó demokrata képviselők közül többen is megváltoztatták az álláspontjukat. Jelezték:

a következő alkalommal már támogatni fogják az indítványt.

Az előző voksoláson négy demokrata párti politikus szavazott a javaslat ellen. A képviselőház hétfőn folytatja a munkáját.

